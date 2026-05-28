Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Luis Enrique'yi "herkes için bir örnek" olarak görüyor ve Barcelona'da geçirdiği dönemden PSG teknik direktörüyle ilgili "güzel anıları" olduğunu paylaşıyor

Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım sürerken, Arteta rakibi Luis Enrique ile olan ilişkisini değerlendirdi. İkili, Arteta’nın gelecek vaat eden bir genç oyuncu, Luis Enrique’nin ise kendini kanıtlamış bir tecrübeli oyuncu olduğu dönemde Barcelona’da birlikte zaman geçirmişti. Arsenal teknik direktörü, PSG teknik direktörünün kendisine taktığı lakabı hatırladı ve dış baskılara rağmen taktiksel felsefesine olan sarsılmaz inancını övdü.

MARCA'ya verdiği röportajda Arteta şunları söyledi: "Genç oyunculara karşı tutumu ve bir oyuncu olarak sergilediği performans nedeniyle ona büyük bir sevgiyle hatırlıyorum. Bir teknik direktör olarak, tek bir yöne doğru ilerleme liderliğine sahip biri ve kendisine karşı tüm eleştirilere rağmen bu yolda devam ederek sonunda kazanan tarafta yer aldı. O, herkes için bir örnek teşkil ediyor."