AFP
Çeviri:
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Luis Enrique'yi "herkes için bir örnek" olarak görüyor ve Barcelona'da geçirdiği dönemden PSG teknik direktörüyle ilgili "güzel anıları" olduğunu paylaşıyor
Barselona bağlantısı ve Luis Enrique'nin liderliği
Şampiyonlar Ligi finaline geri sayım sürerken, Arteta rakibi Luis Enrique ile olan ilişkisini değerlendirdi. İkili, Arteta’nın gelecek vaat eden bir genç oyuncu, Luis Enrique’nin ise kendini kanıtlamış bir tecrübeli oyuncu olduğu dönemde Barcelona’da birlikte zaman geçirmişti. Arsenal teknik direktörü, PSG teknik direktörünün kendisine taktığı lakabı hatırladı ve dış baskılara rağmen taktiksel felsefesine olan sarsılmaz inancını övdü.
MARCA'ya verdiği röportajda Arteta şunları söyledi: "Genç oyunculara karşı tutumu ve bir oyuncu olarak sergilediği performans nedeniyle ona büyük bir sevgiyle hatırlıyorum. Bir teknik direktör olarak, tek bir yöne doğru ilerleme liderliğine sahip biri ve kendisine karşı tüm eleştirilere rağmen bu yolda devam ederek sonunda kazanan tarafta yer aldı. O, herkes için bir örnek teşkil ediyor."
Zubimendi’nin Premier Lig’e geçiş sürecini yönetmek
Dört maç üst üste yedek kulübesinde kalan Martin Zubimendi'yi çevreleyen taktiksel eleştirilere değinen Arteta, orta saha oyuncusunun Arsenal'deki ilk sezonunu kararlılıkla savundu. Arteta, "Premier Lig'deki ilk yıllarında Zubi'nin geçirdiği etkileyici sezon kadar başarılı olamayan binlerce oyuncu örneği verebilirim," diye açıkladı. "Ancak, daha önce hiç oynamadığı birçok maçta forma giydiği de bir gerçek ve bu da onu zaman zaman zor durumda bıraktı."
Teknik direktör, yedek kulübesinde kalmasının final maçı için hayati öneme sahip taktiksel bir nefes alma ve dinlenme fırsatı sağlamak amacıyla alınmış hesaplı bir karar olduğunu açıkladı ve şunları ekledi: "Benim için zor bir karardı, ancak belirli türdeki maçlar için daha uygun takım arkadaşları olduğunu düşünüyorum. Zubi'ye bu final maçları için bir mola, bir nefes alma fırsatı verdik."
Ailenin fedakarlıklarına duygu dolu bir övgü
Arsenal teknik direktörüne Avrupa futbolunun zirvesinde çalışmanın psikolojik ve duygusal yükü sorulduğunda röportaj oldukça kişisel bir havaya büründü. Arteta, eşi Lorena’dan bahsederken gözle görülür bir şekilde duygulandı ve elit bir teknik direktörün 24 saat süren baskılarıyla boğuşurken evdeki istikrarı korumasını tamamen ona borçlu olduğunu söyledi.
"Tüm bu başarıda herkesten daha fazla yerini hak eden bir kişi varsa, o da eşim Lorena'dır," diye itiraf etti. "Benimle ve çocuklarımla yaptığı şeyler kelimelerle anlatılamaz çünkü ben, kelimenin tam anlamıyla, orada değilim. Fiziksel olarak orada olduğumda bile, bazen zihinsel olarak orada değilim."
Arsenal'in İspanya'daki artan etkisinden duyulan gurur
Kulüp sezonunun ötesine geçerek Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na gözlerini diken Arteta, Arsenal'in yıldızlarından David Raya, Mikel Merino ve Zubimendi'nin Luis de la Fuente'nin İspanya kadrosuna seçilmesinden büyük gurur duyduğunu ifade etti. Teknik direktör, kendilerine verilen özel rollerden bağımsız olarak, oyuncularının uluslararası sahnedeki taktiksel uyum yeteneğine mutlak güven duyduğunu dile getirdi.
"Koçun ihtiyaç duyduğu koşullar ne olursa olsun, oyuncularımın buna iyi yanıt vereceklerinden %100 eminim... çünkü onlar gerçek birer mücevher," diyen Bask teknik direktör, oyuncularının kendi rehberliğinde geliştirdikleri olgunluğu vurguladı.