AFP
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kırık ayağından ameliyat geçiren Mikel Merino’nun sezon bitmeden önce mucizevi bir şekilde iyileşeceğine inanıyor
Arteta'nın Merino'nun iyileşeceğine olan inancı
Arsenal taraftarları, Merino'nun sağlık durumuyla ilgili büyük bir umut ışığı yakaladı. Arteta, Cumartesi günü Bournemouth ile oynanacak maç öncesinde, orta saha oyuncusunun sahalara dönüş süresinin ilk tahminlerden daha erken olabileceğini ima etti. Ocak ayında Manchester United maçında sağ ayağında meydana gelen stres kırığını düzeltmek için ameliyat geçiren İspanyol oyuncunun sezonunun sona erdiğinden endişe ediliyordu, ancak teknik direktörü onun yakında sahalara döneceğine inanıyor.
Merino'nun durumundaki gelişmeler hakkında konuşan Arteta, "O da sınırlarını zorlayacak oyunculardan biri. Artık alçıdan çıktı. Şu anda oldukça fazla egzersiz yapıyor. Ameliyata çok iyi tepki verdi. Ağrısı yok. Bundan sonrasını biraz daha ileri götürmek tıbbi ekibin işi. Ancak bu sürenin kısaltılabileceğinden eminim. Bunu başarabilecek biri varsa, eminim ki o yine Mikel olacaktır."
Eze, Bournemouth maçında sahalara dönüyor
Merino uzun süreli iyileşme sürecini sürdürürken, Eberechi Eze'nin kadroda yer alabileceği haberi Arsenal'e anında moral verdi. İngiltere milli takım oyuncusu, Bayer Leverkusen'i yendikleri maçta alt bacağından sakatlandıktan sonra son üç maçta forma giyememişti, ancak Bournemouth deplasmanı öncesinde tam antrenmanlara geri döndü.
Arteta, oyun kurucunun iyileşme sürecine gösterdiği özveri için övgüler yağdırdı ve şunları söyledi: "Oynayabilir. Programın önündedir. Bir rahatsızlık hissettiğinde onunla ilk konuşmamda, bir sonraki hafta sahada olmak istediğini söylemişti, bunun imkansız olduğunu biliyorduk. Ancak iyileşme süreci, ilk günden itibaren mümkün olduğunca çabuk geri dönmek için gösterdiği irade, yarın sahada olmak için sağlık ekibini ve kendini nasıl zorladığı, izlemesi gerçekten harika."
Odegaard yeni bir kondisyon testine girecek
Ancak, kuzey Londra ekibi için haberler tamamen olumlu değil; kaptan Martin Odegaard'ın sakatlık riski yeniden gündeme geldi. Dizindeki sorundan daha yeni kurtulan Odegaard, hafta ortasında Lizbon'da Sporting CP'ye karşı kazanılan maçta bir darbe almış gibi görünüyordu. Norveç milli takım teknik direktörü Stale Solbakken, durumla ilgili yaptığı açıklamada bunun küçük bir aksilik olabileceğini belirtti.
Solbakken, TV 2'ye şunları söyledi: "Martin, olmaması gereken bir yerde darbe aldı, ancak çok uzak olmayan bir gelecekte sahalara döneceğini düşünüyorum. Geri dönüş yaptı ve iki maçta 60 dakika oynadı. [Şimdi] küçük bir aksilik yaşadı, ancak bunun çok büyük bir önemi yok." Arteta, kaptanın durumu hakkında sessiz kalmayı tercih etti ve hafta sonu maçında oynayıp oynamayacağını ne doğruladı ne de yalanladı.
Emirates'ten kadroya ilişkin yeni gelişmeler
Arsenal, sezonun kritik dönemine girerken başka bazı sorunlarla da uğraşıyor. Arteta, Bukayo Saka ve Jurrien Timber’ın mevcut durumuna ilişkin net bir açıklama yapmaktan kaçındı, ancak sağlık ekibinde bazı gelişmeler olduğunu ima etti. Teknik direktör, savunma ve hücumdaki yıldız oyuncularının sağlık durumuna ilişkin “dünden bu yana değişiklikler” olduğunu belirtti. Özellikle Piero Hincapie antrenmanlara geri döndü.