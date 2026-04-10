Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, kırık ayağından ameliyat geçiren Mikel Merino’nun sezon bitmeden önce mucizevi bir şekilde iyileşeceğine inanıyor

Arsenal taraftarları, Merino'nun sağlık durumuyla ilgili büyük bir umut ışığı yakaladı. Arteta, Cumartesi günü Bournemouth ile oynanacak maç öncesinde, orta saha oyuncusunun sahalara dönüş süresinin ilk tahminlerden daha erken olabileceğini ima etti. Ocak ayında Manchester United maçında sağ ayağında meydana gelen stres kırığını düzeltmek için ameliyat geçiren İspanyol oyuncunun sezonunun sona erdiğinden endişe ediliyordu, ancak teknik direktörü onun yakında sahalara döneceğine inanıyor.

Merino'nun durumundaki gelişmeler hakkında konuşan Arteta, "O da sınırlarını zorlayacak oyunculardan biri. Artık alçıdan çıktı. Şu anda oldukça fazla egzersiz yapıyor. Ameliyata çok iyi tepki verdi. Ağrısı yok. Bundan sonrasını biraz daha ileri götürmek tıbbi ekibin işi. Ancak bu sürenin kısaltılabileceğinden eminim. Bunu başarabilecek biri varsa, eminim ki o yine Mikel olacaktır."