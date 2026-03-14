Maçın dönüm noktası, bitime 15 dakika kala Dowman'ın oyuna girmesiydi. Arteta, bu hamlenin genç oyuncunun inanılmaz soğukkanlılığı ve antrenmanlardaki performansına dayandığını açıklayarak şöyle dedi: "Bence aldığınız kararın sonuçlarını da göstermelisiniz. Onu her gün antrenmanda izlemelisiniz; bence dünyanın en iyileri olan bu savunma oyuncularına karşı antrenman yapıyor."

Teknik direktör, "Bu onun için önemli bir andı, muhtemelen bu durumdan, rakipten veya maçtan etkilenmemiş gibi göründüğü için," diyerek, 16 yaşındaki oyuncunun Arsenal'in seçkin savunma oyuncularıyla karşı karşıya kaldığında bile nasıl başarılı olduğunu vurguladı.