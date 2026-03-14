Arsenal v Everton - Premier League
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, Everton karşısında atılan tarihi Premier Lig golüne ilişkin yorumunda, Max Dowman'ın "dünyanın en iyileri" karşısında da başarılı olabileceğini söyledi

Mikel Arteta, 16 yaşındaki Max Dowman'ın Everton'ı 2-0 yendikleri maçta Premier Lig'in en genç golcüsü olmasının ardından oyuncuyu övdü. İspanyol teknik adam, bu genç yeteneği sahaya sürme konusundaki "içgüdüsünü" açıkladı; zira oyuncu antrenmanlarda her gün "dünyanın en iyileri" karşısında bunu başarabileceğini kanıtlıyordu. Bu tarihi galibiyetle Arsenal, puan tablosunun zirvesinde 10 puanlık bir fark açtı.

  Emirates'te heyecan verici bir an

    Çekişmeli geçen galibiyetin ardından Arteta, maçın atmosferinden ve sonucun öneminden açıkça etkilenmişti. Arsenal'in inatçı Everton savunmasını nihayet aşabildiği maçın son dakikalarındaki heyecanlı anları değerlendiren İspanyol teknik adam, bu öğleden sonrayı "olağanüstü" ve teknik direktörlük kariyerinde yaşadığı "en güzel anlardan biri" olarak nitelendirdi. İlk yarıda 13 şut çekilmesine rağmen Arteta, son birkaç aydır takımın gösterdiği inanılmaz arzuyu göz önünde bulundurarak, takımının golü bulacağından emin olduğunu belirtti. Bu gol, 89. dakikada Max Dowman'ın ortası Jordan Pickford'un hatasına neden olunca Gyokeres'in boş kaleye topu göndermesiyle nihayet geldi. Birkaç dakika sonra, 16 yaşındaki oyuncu son dakikalarda bir köşe vuruşunu uzaklaştırarak ve 75 metrelik muhteşem bir solo koşu ile topu boş kaleye göndererek tarihe adını yazdırdı.

    Bir gence güvenme kararı

    Maçın dönüm noktası, bitime 15 dakika kala Dowman'ın oyuna girmesiydi. Arteta, bu hamlenin genç oyuncunun inanılmaz soğukkanlılığı ve antrenmanlardaki performansına dayandığını açıklayarak şöyle dedi: "Bence aldığınız kararın sonuçlarını da göstermelisiniz. Onu her gün antrenmanda izlemelisiniz; bence dünyanın en iyileri olan bu savunma oyuncularına karşı antrenman yapıyor." 

    Teknik direktör, "Bu onun için önemli bir andı, muhtemelen bu durumdan, rakipten veya maçtan etkilenmemiş gibi göründüğü için," diyerek, 16 yaşındaki oyuncunun Arsenal'in seçkin savunma oyuncularıyla karşı karşıya kaldığında bile nasıl başarılı olduğunu vurguladı.

  Yedek oyuncular için basit talimatlar

    Gerilim doruk noktasına ulaştığında, Arteta'nın yedek kulübesine verdiği mesaj son derece netti. Dowman ve Viktor Gyokeres'in de aralarında bulunduğu yedek oyuncularına, "Gidin, işinizi yapın ve maçı kazanın" diye seslendi. Teknik direktör, takımın bir çıkış yolu aradığı anlarda, o "özel bir şey"i yaratmaları için oyuncularına güvendiğini vurguladı.

    Heyecanın ortasında ayakları yere basmak

    Dowman'ın 16 yaş 73 günle lig tarihinin en genç golcüsü olması etrafında oluşan coşkuya rağmen, Arteta beklentileri hemen yatıştırdı. Akademi yıldızının yakında ilk 11'de yer alıp alamayacağı sorulduğunda teknik direktör şöyle yanıt verdi: "Sakin olun! Ayaklarımızı yere basıp bugünün tadını çıkaralım." Bunun yerine takımın kolektif ruhuna odaklanan Arteta, her müsabakaya sanki son maçlarıymış gibi mücadele eden oyuncularının "kazanma arzusunu" övdü.

