Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, David Raya'ya yapılan "açık faul"ün ardından West Ham'ın beraberlik golünü iptal eden "cesur" kararları nedeniyle hakemleri "tebrik etti"
Arteta, hakemlerin stratejik netliğini övdü
Leandro Trossard’ın son dakikalarda attığı golle Arsenal hayati öneme sahip üç puanı garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Callum Wilson’ın 96. dakikada topu ağlara göndermesiyle şampiyonluk umutları bir an için sarsıldı. Ancak uzun süren bir incelemenin ardından, VAR’ın kaleci Raya’ya faul yapıldığını tespit etmesi üzerine hakem Chris Kavanagh golü iptal etti.
Arteta, "Hakemin çok cesur bir kararıydı, ancak tüm sezon boyunca söyledikleriyle tamamen tutarlıydı" dedi.
"Eleştirmem gerektiğinde eleştirdim. Bugün ise onları övmek zorundayım, en azından hakeme, spot ışıklarının ve kaosun uzağında karar verme seçeneği sunarak, doğru kararı vermesi için netlik sağladıkları için."
Uzatma dakikalarında düzeltilen 'bariz bir hata'
Kavanagh saha kenarındaki ekranda 17 farklı tekrar görüntüsünü izledikten sonra Hammers öfkeye kapılırken, Arteta görüntülerde açık bir kural ihlali olduğunu ısrarla savundu.
Arsenal teknik direktörü için bu süreç, şampiyonluk yarışında tarihi bir adaletsizliği önlemek amacıyla tam da amaçlandığı gibi işledi.
Arteta, "O anı bu şekilde incelediğinizde, bunun bariz bir hata olduğu görülüyor" dedi. "Bu bir serbest vuruş ve gol geçersiz sayılmalı. Bu yüzden tebrikler, çünkü çok, çok zor koşullarda büyük bir karar verdiler. Bugün hakemlik mesleğinin ne kadar zor ve ne kadar büyük bir iş olduğunu anladım. Çünkü burada, iki dev kulübün tarihini ve gidişatını belirleyebilecek bir andan bahsediyoruz."
Trossard gol orucunu bozarken Raya da kalesini sağlam tuttu
Bu tartışma, Trossard'ın öncülüğünde Arsenal'in gösterdiği azimli performansı gölgede bıraktı. Belçikalı forvet, en uygun anda 26 maçlık gol orucunu sonlandırdı ve normal sürenin bitmesine sadece yedi dakika kala galibiyet golünü attı.
Diğer tarafta ise Raya, Arsenal'i maçta tutan bir dizi dünya klasında kurtarışla yüksek not aldı. İptal edilen gol draması yaşanmadan önce, Raya 0-0'lık skorla Mateus Fernandes'in kritik bir bire bir pozisyonunu kurtarmıştı.
Arteta, kalecisinin katkısını övdü ve bunu VAR kararıyla birlikte Arsenal'in şampiyonluk kaderini kendi ellerinde tutan iki belirleyici an olarak nitelendirdi: "Büyük kupaları kazanma şansı istiyorsanız, anlara, eylemlere ve bu sihirli anları yaratan bireylere ihtiyacınız var ve David, tıpkı Martin Odegaard gibi, bize maçı kazandıran anı yarattı."
Kaos ve sakatlıklarla başa çıkmak
Bu zaferin bedeli de yok değildi; zira Arsenal, Ben White ve Riccardo Calafiori’nin sakatlıkları nedeniyle kaotik bir ikinci yarıya katlanmak zorunda kaldı.
Arteta, Martin Zubimendi'yi oyuna sokarken Declan Rice'ı sağ bek pozisyonuna kaydırdığı taktiksel değişikliğin ardından takımının ivme kaybettiğini itiraf etti. Bu değişiklik, Cristhian Mosquera'nın ikinci yarıda savunmayı dengelemesi öncesinde pek işe yaramadı.
Arteta, "Maça çok iyi başladığımızı düşünüyorum" dedi. "Üç büyük fırsat yarattık ama gol atmayı başaramadık, ardından Ben White'ın sakatlığı geldi ve buna uyum sağlamak zorunda kaldık.
"Bu pek işe yaramadı ve devre arasında Calafiori'yi de değiştirmek zorunda kaldık, bu da başka bir değişiklikti, yani ideal bir durum değildi. Ama bence bu değişiklikler ve getirdikleri oyuncularla büyük cesaret gösterdik."