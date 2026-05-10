Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta, David Raya'ya yapılan "açık faul"ün ardından West Ham'ın beraberlik golünü iptal eden "cesur" kararları nedeniyle hakemleri "tebrik etti"

Leandro Trossard’ın son dakikalarda attığı golle Arsenal hayati öneme sahip üç puanı garantilemiş gibi görünüyordu, ancak Callum Wilson’ın 96. dakikada topu ağlara göndermesiyle şampiyonluk umutları bir an için sarsıldı. Ancak uzun süren bir incelemenin ardından, VAR’ın kaleci Raya’ya faul yapıldığını tespit etmesi üzerine hakem Chris Kavanagh golü iptal etti.

Arteta, "Hakemin çok cesur bir kararıydı, ancak tüm sezon boyunca söyledikleriyle tamamen tutarlıydı" dedi.

"Eleştirmem gerektiğinde eleştirdim. Bugün ise onları övmek zorundayım, en azından hakeme, spot ışıklarının ve kaosun uzağında karar verme seçeneği sunarak, doğru kararı vermesi için netlik sağladıkları için."