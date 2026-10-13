Saka'nın geçen sezon ulaştığı 20 gol barajını hedefleyip hedeflememesi gerektiği sorulduğunda Arteta bu fikre katılmadı. Arsenal teknik direktörü, hücum oyuncusu için bunun yerine yeni ve daha iddialı bir yaklaşım ortaya koydu.

Arteta, "Hayır, bence hedef maç başına iki ya da üç gol atmak olmalı" dedi. "Hepsi bu. Zihniyet bu olmalı. Bir gol atarsan da olur, iki gol atarsan da olur. Çünkü farklı şekillerde gol atabilecek yeteneğe sahip."

İspanyol teknik direktör, uzun vadeli gol hesabı yapmanın bir forvetin keskinliğini köreltebileceğini vurguladı.

"Ama genel olarak tüm hücum oyuncuları için doğru yaklaşımın bu olduğunu düşünüyorum; bir şeyi hedef almanız gerekir" diye ekledi. "Çünkü '20 gol, tamam, şimdi ekim ayındayız, 17 gol daha atmak için hâlâ sekiz ayım var' diye düşünürseniz, bu doğru zihniyet olmaz. Böyle düşünmek sizi o hedefe ulaştırmaz."



