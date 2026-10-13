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Muhammad Zaki
Çeviri:

Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’dan Bukayo Saka’ya gol konusunda sert meydan okuma: Süperstar düzeyinde performans bekliyor

B. Saka
Arsenal
M. Arteta
Arsenal - Lille
Lille
Şampiyonlar Ligi
Premier Lig

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka’dan gol önünde daha bitirici olmasını isteyerek beklentisini net biçimde ortaya koydu. Sezona güçlü bir başlangıç yapılmasına rağmen İspanyol teknik adam, takımın kilit oyuncusunun sezonluk hedeflere odaklanmayı bırakıp her maçta birden fazla gol atmayı hedeflemesi gerektiğine inanıyor.

  • Bir üst seviyenin peşinde

    Saka, Arsenal'ın Premier League'deki ilk altı maçında attığı üç golle şu anda takımın en golcü oyuncusu. Ancak teknik direktörü, kanat oyuncusunun çok daha fazla gol atabileceğine inanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, öne çıktığı 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 20 gol kaydetmişti, fakat Arteta onun uzun vadeli hedefleri bir kenara bırakmasını istiyor.

    İngiltere Millî Takımı oyuncusu, son haftalarda dikkat çeken birkaç gol fırsatını değerlendiremedi. Saka, cumartesi günü Leeds United kalecisi James Trafford ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın sonlarına doğru golü bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Sunderland ve Napoli karşısında da fırsatları kaçırmıştı.


  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Çıtayı yükseltmek

    Saka'nın geçen sezon ulaştığı 20 gol barajını hedefleyip hedeflememesi gerektiği sorulduğunda Arteta bu fikre katılmadı. Arsenal teknik direktörü, hücum oyuncusu için bunun yerine yeni ve daha iddialı bir yaklaşım ortaya koydu.

    Arteta, "Hayır, bence hedef maç başına iki ya da üç gol atmak olmalı" dedi. "Hepsi bu. Zihniyet bu olmalı. Bir gol atarsan da olur, iki gol atarsan da olur. Çünkü farklı şekillerde gol atabilecek yeteneğe sahip."

    İspanyol teknik direktör, uzun vadeli gol hesabı yapmanın bir forvetin keskinliğini köreltebileceğini vurguladı.

    "Ama genel olarak tüm hücum oyuncuları için doğru yaklaşımın bu olduğunu düşünüyorum; bir şeyi hedef almanız gerekir" diye ekledi. "Çünkü '20 gol, tamam, şimdi ekim ayındayız, 17 gol daha atmak için hâlâ sekiz ayım var' diye düşünürseniz, bu doğru zihniyet olmaz. Böyle düşünmek sizi o hedefe ulaştırmaz."


  • Fırsatçı golcünün içgüdüsü

    Bu artan gol katkısını sağlamak için Arsenal, Saka’nın kale sahasına daha yakın merkez bölgelerde topla buluşması üzerinde bilinçli olarak çalıştı. Bu taktiksel değişiklik, Coventry ve Aston Villa karşısında yakın mesafeden gelen gollerin yanı sıra millî maç arasında İngiltere formasıyla Hırvatistan’a karşı kaydettiği iki dokunuş golünü de beraberinde getirdi.

    Arteta, Saka’nın değişen saha içi konumuna ilişkin, “Onu getirmemiz gereken yer orası,” dedi. “Fırsatı kaçırırsa kaçırsın. Sonuçta ne kadar çok pozisyon üretirsek daha fazla gol atma ihtimali de o kadar artar. Çok iyi pozisyonlara giriyor, şut çekiyor, tek dokunuşla bitirişler yapıyor ve dokunuş golleri atıyor.”

    Arteta, bu değişimin yıldız kanat oyuncusunun savunulmasını çok daha zorlaştırdığına inanıyor: “Bu oyuncuyla sahip olduğumuz öngörülemezlik tam da bu. Aksi hâlde rakibin ona karşı nasıl savunma yapacağını biliyoruz.”


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    Hacmi korumak

    Son dönemde kaçırdığı fırsatlara rağmen Arteta, kanat oyuncusunun gelişim çizgisine tamamen güveniyor. Şimdi hedef, Saka'nın önümüzdeki maçlarda da bu kadar çok gol fırsatı yakalamasını sağlamak.

    Arteta sözlerini şöyle tamamladı: “İyi gidiyor. Şu ana kadar rahatlıkla dört ya da beş gol daha atabilirdi. Ama böyle devam ederse [daha fazla gol atacağını] biliyoruz. Belirli sayıda gol atmaktan söz ettiğinde, maç başına belirli sayıda gol atmayı düşünmesi gerekiyor. Bu bakış açısı değişirse o pozisyonlara girecek ve daha fazla gol atacak.”

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