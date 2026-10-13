Sports Press Photo
Çeviri:
Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta’dan Bukayo Saka’ya gol konusunda sert meydan okuma: Süperstar düzeyinde performans bekliyor
Bir üst seviyenin peşinde
Saka, Arsenal'ın Premier League'deki ilk altı maçında attığı üç golle şu anda takımın en golcü oyuncusu. Ancak teknik direktörü, kanat oyuncusunun çok daha fazla gol atabileceğine inanıyor. 25 yaşındaki futbolcu, öne çıktığı 2023-24 sezonunda tüm kulvarlarda 20 gol kaydetmişti, fakat Arteta onun uzun vadeli hedefleri bir kenara bırakmasını istiyor.
İngiltere Millî Takımı oyuncusu, son haftalarda dikkat çeken birkaç gol fırsatını değerlendiremedi. Saka, cumartesi günü Leeds United kalecisi James Trafford ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda maçın sonlarına doğru golü bulamadı. Şampiyonlar Ligi'nde Sunderland ve Napoli karşısında da fırsatları kaçırmıştı.
- Getty Images Sport
Çıtayı yükseltmek
Saka'nın geçen sezon ulaştığı 20 gol barajını hedefleyip hedeflememesi gerektiği sorulduğunda Arteta bu fikre katılmadı. Arsenal teknik direktörü, hücum oyuncusu için bunun yerine yeni ve daha iddialı bir yaklaşım ortaya koydu.
Arteta, "Hayır, bence hedef maç başına iki ya da üç gol atmak olmalı" dedi. "Hepsi bu. Zihniyet bu olmalı. Bir gol atarsan da olur, iki gol atarsan da olur. Çünkü farklı şekillerde gol atabilecek yeteneğe sahip."
İspanyol teknik direktör, uzun vadeli gol hesabı yapmanın bir forvetin keskinliğini köreltebileceğini vurguladı.
"Ama genel olarak tüm hücum oyuncuları için doğru yaklaşımın bu olduğunu düşünüyorum; bir şeyi hedef almanız gerekir" diye ekledi. "Çünkü '20 gol, tamam, şimdi ekim ayındayız, 17 gol daha atmak için hâlâ sekiz ayım var' diye düşünürseniz, bu doğru zihniyet olmaz. Böyle düşünmek sizi o hedefe ulaştırmaz."
Fırsatçı golcünün içgüdüsü
Bu artan gol katkısını sağlamak için Arsenal, Saka’nın kale sahasına daha yakın merkez bölgelerde topla buluşması üzerinde bilinçli olarak çalıştı. Bu taktiksel değişiklik, Coventry ve Aston Villa karşısında yakın mesafeden gelen gollerin yanı sıra millî maç arasında İngiltere formasıyla Hırvatistan’a karşı kaydettiği iki dokunuş golünü de beraberinde getirdi.
Arteta, Saka’nın değişen saha içi konumuna ilişkin, “Onu getirmemiz gereken yer orası,” dedi. “Fırsatı kaçırırsa kaçırsın. Sonuçta ne kadar çok pozisyon üretirsek daha fazla gol atma ihtimali de o kadar artar. Çok iyi pozisyonlara giriyor, şut çekiyor, tek dokunuşla bitirişler yapıyor ve dokunuş golleri atıyor.”
Arteta, bu değişimin yıldız kanat oyuncusunun savunulmasını çok daha zorlaştırdığına inanıyor: “Bu oyuncuyla sahip olduğumuz öngörülemezlik tam da bu. Aksi hâlde rakibin ona karşı nasıl savunma yapacağını biliyoruz.”
- AFP
Hacmi korumak
Son dönemde kaçırdığı fırsatlara rağmen Arteta, kanat oyuncusunun gelişim çizgisine tamamen güveniyor. Şimdi hedef, Saka'nın önümüzdeki maçlarda da bu kadar çok gol fırsatı yakalamasını sağlamak.
Arteta sözlerini şöyle tamamladı: “İyi gidiyor. Şu ana kadar rahatlıkla dört ya da beş gol daha atabilirdi. Ama böyle devam ederse [daha fazla gol atacağını] biliyoruz. Belirli sayıda gol atmaktan söz ettiğinde, maç başına belirli sayıda gol atmayı düşünmesi gerekiyor. Bu bakış açısı değişirse o pozisyonlara girecek ve daha fazla gol atacak.”
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun