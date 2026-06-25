Arsenal, sürpriz bir transfer için Bruno Guimaraes ile görüşürken, Newcastle resmi bir teklif bekliyor

Newcastle, şu anda Arsenal’den gelecek resmi bir teklife karşı hazırlık yapıyor. Magpies, Guimaraes’i St James’ Park’taki uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görse de, kulüp içinde bu ismin ligin en büyük takımları tarafından gündeme getirildiğine dair farkındalık giderek artıyor.

Orta saha oyuncusunun Tyneside'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var; bu da Newcastle'a olası görüşmelerde bir avantaj sağlıyor. Ancak Arsenal, somut bir finansal teklifle ilgisini kesinleştirmeye karar verirse, Premier Lig'in son şampiyonuna katılmanın cazibesi önemli bir faktör haline gelebilir.