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Arsenal, sürpriz bir transfer için Bruno Guimaraes ile görüşürken, Newcastle resmi bir teklif bekliyor
Arsenal, Guimaraes'in temsilcileriyle görüşmelere başladı
Daily Mail’e göre Arsenal, Newcastle’ın defansif orta saha oyuncusu Guimaraes’in temsilcileriyle doğrudan iletişim kanalları açarak yaz transfer çalışmalarını önemli ölçüde hızlandırdı. Arteta, kulübün yaklaşan lig şampiyonluğunu savunma hazırlıkları kapsamında orta saha motor odasına dünya standartlarında sağlamlık, taktiksel soğukkanlılık ve üst düzey top tutma becerisi katmaya son derece kararlı.
Yüksek potansiyelli Brezilyalı oyuncuyu temsil eden İngiltere merkezli menajerler, şu anda piyasayı inceleyerek bu yüksek profilli transfer için uygun seçenekleri değerlendiriyor. Arsenal, şu anda Dünya Kupası'nda milli takım görevinde bulunan Guimaraes'i, transfer piyasasındaki başlıca hedeflerinden biri olarak belirledi.
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Newcastle yüksek alarmda
Newcastle, şu anda Arsenal’den gelecek resmi bir teklife karşı hazırlık yapıyor. Magpies, Guimaraes’i St James’ Park’taki uzun vadeli projesinin hayati bir parçası olarak görse de, kulüp içinde bu ismin ligin en büyük takımları tarafından gündeme getirildiğine dair farkındalık giderek artıyor.
Orta saha oyuncusunun Tyneside'daki mevcut sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl var; bu da Newcastle'a olası görüşmelerde bir avantaj sağlıyor. Ancak Arsenal, somut bir finansal teklifle ilgisini kesinleştirmeye karar verirse, Premier Lig'in son şampiyonuna katılmanın cazibesi önemli bir faktör haline gelebilir.
Arsenal'in yaz transfer stratejisi
Kulübün gelişim sürecinde Arteta’nın transfer listesindeki tek göze çarpan isim Guimaraes değil. Arsenal, hücum hattında da seçenekleri değerlendiriyor ve Aston Villa’dan Morgan Rogers ciddi bir hedef olarak öne çıkıyor. Ancak Villa, İngiltere milli takım oyuncusu için 100 milyon sterlinin üzerinde bir ücret talep ediyor ve bu durum işleri zorlaştırabilir.
Guimaraes’in peşinde olunması, orta sahada daha fazla kontrol ve defansif disiplin arzusunu işaret ediyor. Brezilyalı oyuncu, Lyon’dan Newcastle’a transfer olduğundan bu yana İngiltere’nin en üst liginde en komple orta saha oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı; bu da onu Arteta’nın sisteminin teknik gereklilikleri için ideal bir seçim haline getiriyor.
- AFP
Guimaraes, dünya sahnesinde parlıyor
Guimaraes, geçen sezon Newcastle formasıyla bireysel olarak başarılı bir sezon geçirdi; tüm turnuvalarda toplam 41 maçta forma giyerek 17 gol katkısı sağladı – dokuz gol attı ve sekiz asist yaptı. Kulüpteki bu performansı, uluslararası sahneye de sorunsuz bir şekilde yansıdı; orta saha oyuncusu, devam eden turnuvada Brezilya’nın Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçının hepsinde ilk on birde yer aldı ve özellikle üç asist kaydetti (biri Fas’a karşı, ikisi İskoçya’ya karşı).