Kai Havertz Arsenal HICGetty/GOAL

Çeviri:

Arsenal - Sporting CP maçında oyuncu değerlendirmeleri: Kai Havertz yine son dakikada sahneye çıktı! Son dakika golü ve David Raya'nın muhteşem performansı, Gunners'ı Şampiyonlar Ligi'nde utançtan kurtardı

Arsenal
K. Havertz
Sporting CP - Arsenal

Arsenal, Salı günü Lizbon'da galip gelerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ikinci ayağına 1-0'lık bir avantajla çıkacak. Son dakikalara kadar kalite açısından oldukça zayıf geçen maçın son dakikasında yedek kulübesinden oyuna giren Kai Havertz golü attı ve Gunners artık yarı finale bir adım daha yaklaştı.

Arsenal, topa neredeyse hiç dokunamadığı ilk beş dakikada geriye düşmekten kıl payı kurtuldu; Ousmande Diomande, ustaca bir dış ayak pasıyla savunmayı yarıp Maxi Araujo'ya pas verdi, ancak Araujo'nun şutu David Raya tarafından çubuğa çarpıtıldı.

Diomande, diğer tarafta Martin Odegaard'ın altı metre kalesinin ortasından attığı tehlikeli serbest vuruşuna kafayla müdahale ederken kendi kalesine gol atmaya ramak kaldı. Ardından Noni Madueke'nin köşe vuruşunda top üst direğe çarptı ve Norveçli oyuncu seken topu dışarıya attı.

Arsenal'in golü bulması 64. dakikayı buldu. Martin Zubimendi, 20 metreden yakın direğe doğru bir vuruş yaptı, ancak VAR, pozisyonun oluşumunda sessiz kalan Viktor Gyokeres'in ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

Maçın son dakikalarına girilirken, Luis Suarez sağ kanattan Riccardo Calafiori'yi geçip Geny Catamo'ya pas verdiğinde, Raya sol alt köşeye yaptığı güzel kurtarışla Gunners'ın kurtarıcısı oldu. Diğer tarafta ise Gabriel Martinelli sol kanattan içeriye doğru kesip şutunu çekti, ancak Rui Silva bu güçlü şutu iyi bir şekilde yakaladı.

Arsenal, kalesini gole kapatmak için direnirken, Raya yakın mesafeden Catamo ve Suarez'in şutlarını arka arkaya kurtardı ve uzatma dakikalarında muhteşem bir son dakika golüyle maçı kazandı. Martinelli mükemmel bir orta yaptı ve Havertz, topu kontrol etmek için yeterli zaman ve alana sahipti. Silva'nın altından topu ağlara gönderdi ve üst tribünde bulunan deplasman taraftarlarını çılgına çevirdi.

GOAL, Estadio Jose Alvalade'deki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (8/10):

    Arsenal'i ayakta tutmak için birkaç önemli kurtarış yaptı. Bu kurtarışlar, Arsenal'in Avrupa'daki kaderini belirlemede çok önemli olabilir.

    Ben White (6/10):

    Maçın başlarında hareketli Araujo karşısında biraz şaşkınlık yaşadı ancak maç ilerledikçe kendine geldi ve son zamanlardaki zorlu maçlara kıyasla bu maçta daha sağlam bir performans sergiledi.

    William Saliba (7/10):

    Muazzam fiziksel gücüyle, formda olan forvet Suarez'in orta sahadaki tehdidini ortadan kaldırdı. Araujo'nun üst direğe çarptığı topu kafasıyla uzaklaştırması özellikle dikkat çekti.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Açık oyunda da benzer şekilde faydalı oldu ve elbette, bu sefer başarılı olmasa da, duran toplarda en çok aranan isimdi.

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Sporting'i hazırlıksız yakalamak için sahanın farklı pozisyonlarında ortaya çıktı. Catamo sık sık onu geçerek geçmesine rağmen, savunma görevlerini yerine getirme konusunda pek istekli görünmedi.

  Sporting Clube de Portugal v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    Orta saha

    Martin Zubimendi (5/10):

    İspanyol oyuncunun gecesinin en iyi kısmı, haklı olarak çok iyi atılmış olan ancak sayılmayan golüydü. Ancak, maçın bu kadar yavaş bir tempoda oynanması nedeniyle orta sahada gereksiz bir yedek haline geldi. Paslarında pek cesur davranmadı.

    Declan Rice (6/10):

    Topa sahipken hantal görünüyordu ama en azından üstün, nefes kesici stili, Sporting'in akıllıca baskı kurduğu anlarda Arsenal'in tamamen boğulmamasını sağladı.

    Martin Odegaard (6/10):

    Oyunu ilerletmek için derinlere indi. İlk saat içinde açık oyunda bir şans yaratacak bir Arsenal oyuncusu varsa, o da oydu, ancak o bile Sporting'in savunmasını aşmakta ciddi zorluk çekti. Bir darbe aldıktan birkaç dakika sonra Havertz ile değiştirildi.

    Saldırı

    Noni Madueke (6/10):

    Topa her dokunduğunda kaliteli hareketler sergiledi ve diğer Arsenal ilk 11 oyuncularının hiçbirinde olmayan bir istekle savunmacıları geçmeye çalıştı. Köşe vuruşundan doğrudan üst direğe çarptı. Dowman'ın yerine oyuna girdi.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Bazen İsveçli oyuncunun sahada olduğunu hatırlamak bile zordu. Zubimendi'nin golünün ofsayt nedeniyle iptal edilmesine neden olması da durumunu pek iyileştirmedi. Lizbon'a dönüşünde sessiz kaldı.

    Leandro Trossard (5/10):

    Kanattan içeriye doğru kayarak topa daha sık dokunmaya çalışsa da, fiziksel olarak oyundan dışlandı. Beklendiği gibi, Martinelli'nin hızı nedeniyle oyundan çıktı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kai Havertz (8/10):

    Son 20 dakikada Odegaard'ın yerine oyuna girdi. Maçı belirleyen golü atana kadar pek bir şey yapmadı.

    Max Dowman (6/10):

    Madueke'nin yerine oyuna girdikten sonra deplasman taraftarlarından büyük alkış aldı. Arsenal'in en pozitif ve agresif oyuncularından biri.

    Gabriel Martinelli (8/10):

    Trossard'ın yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten kısa bir süre sonra sert bir şutla Silva'yı zorladı, ardından Havertz'e galibiyet golünü hazırladı.

    Mikel Arteta (7/10):

    Arsenal teknik direktörü, yedek kulübesinden yaptığı hamlelerle takımının kötü giden maçı kendi lehine çevirmeyi başardı.

