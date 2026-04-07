Arsenal - Sporting CP maçında oyuncu değerlendirmeleri: Kai Havertz yine son dakikada sahneye çıktı! Son dakika golü ve David Raya'nın muhteşem performansı, Gunners'ı Şampiyonlar Ligi'nde utançtan kurtardı

Arsenal, topa neredeyse hiç dokunamadığı ilk beş dakikada geriye düşmekten kıl payı kurtuldu; Ousmande Diomande, ustaca bir dış ayak pasıyla savunmayı yarıp Maxi Araujo'ya pas verdi, ancak Araujo'nun şutu David Raya tarafından çubuğa çarpıtıldı.

Diomande, diğer tarafta Martin Odegaard'ın altı metre kalesinin ortasından attığı tehlikeli serbest vuruşuna kafayla müdahale ederken kendi kalesine gol atmaya ramak kaldı. Ardından Noni Madueke'nin köşe vuruşunda top üst direğe çarptı ve Norveçli oyuncu seken topu dışarıya attı.

Arsenal'in golü bulması 64. dakikayı buldu. Martin Zubimendi, 20 metreden yakın direğe doğru bir vuruş yaptı, ancak VAR, pozisyonun oluşumunda sessiz kalan Viktor Gyokeres'in ofsayt olduğunu belirleyerek golü iptal etti.

Maçın son dakikalarına girilirken, Luis Suarez sağ kanattan Riccardo Calafiori'yi geçip Geny Catamo'ya pas verdiğinde, Raya sol alt köşeye yaptığı güzel kurtarışla Gunners'ın kurtarıcısı oldu. Diğer tarafta ise Gabriel Martinelli sol kanattan içeriye doğru kesip şutunu çekti, ancak Rui Silva bu güçlü şutu iyi bir şekilde yakaladı.

Arsenal, kalesini gole kapatmak için direnirken, Raya yakın mesafeden Catamo ve Suarez'in şutlarını arka arkaya kurtardı ve uzatma dakikalarında muhteşem bir son dakika golüyle maçı kazandı. Martinelli mükemmel bir orta yaptı ve Havertz, topu kontrol etmek için yeterli zaman ve alana sahipti. Silva'nın altından topu ağlara gönderdi ve üst tribünde bulunan deplasman taraftarlarını çılgına çevirdi.

GOAL, Estadio Jose Alvalade'deki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...