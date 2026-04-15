Goal.com
Canlı
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arsenal Sporting CP 2025-26 Champions League
Charles Watts

Çeviri:

Arsenal-Sporting CP maçı oyuncu değerlendirmeleri: Martin Zubimendi şık bir performans sergilerken, Viktor Gyokeres eski takımı karşısında sessiz kaldı; Gunners, Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükseldi

FEATURES
Arsenal, Sporting CP ile evinde oynadığı maçı 0-0 berabere tamamlayarak Portekiz şampiyonu karşısında toplamda 1-0'lık galibiyetini garantiledi ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atlético Madrid ile karşılaşacak. Geçen hafta Lizbon'da Kai Havertz'in son dakikalarda attığı gol, bu çift maçın kaderini belirledi; Çarşamba gecesi Emirates Stadyumu'nda oynanan ve oldukça dağınık geçen rövanş maçında ise her iki takım da etkili olamadı.

Cumartesi günü Bournemouth’a karşı alınan yenilginin yarattığı hayal kırıklığının ardından, Gunners’ın bir tepki vermesi gerekiyordu ve takım maça iyi bir başlangıç yaptı; Eberechi Eze, üçlü forvet hattının arkasında gerçekten parladı. Ancak Arsenal bu hızlı başlangıcın avantajını kullanamadı; ilk 45 dakikada ev sahibi takımın gol fırsatları az ve dengeliydi; bu devre, Sporting’in Geny Catamo’nun vuruşunun direkten dönmesiyle sona erdi.

İkinci yarı Arsenal açısından biraz daha iyi geçti; Leandro Trossard maçın sonlarında direğe çarptı ve Gabriel Jesus da golü az farkla kaçırdı. Ancak Mikel Arteta'nın takımı her zamanki gibi savunmada sağlam durdu ve sonuçta bu gece gol atmaya gerek kalmadı; 0-0'lık beraberlik, onları ikinci sezon üst üste son dört takım arasına taşımak için yeterli oldu.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    İlk yarıda, cezalandırılabilecek çok riskli bir pas attı. Ortalar geldiğinde kalesini iyi korudu, ancak şutları kurtarma açısından pek iş yapmadı.

    Cristhian Mosquera (7/10):

    Sağ bekte White'ın yerine oyuna girdi. Defansif olarak sağlamdı, ancak hücumda etkisi çok azdı.

    William Saliba (7/10):

    Yine başa bela olan Suarez ile bir kez daha iyi bir mücadele verdi. Ancak Saliba bununla iyi başa çıktı.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Savunmanın merkezinde güçlü bir performans sergiledi.

    Piero Hincapie (7/10):

    Onu tekrar ilk 11'de görmek güzeldi. Formda görünüyordu, bu da olumluydu. İyi bir şekilde ileri geri koştu.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Orta saha

    Martin Zubimendi (8/10):

    Son zamanlarda gösterdiği en iyi performans, özellikle ilk yarıda. Son zamanlara göre çok daha keskin görünüyordu ve fırsat buldukça ileriye doğru hamle yapmaya çalıştı. Etkileyiciydi.

    Declan Rice (7/10):

    Maçın başında ayak bileğine aldığı darbe bir süre onu etkilemiş gibi göründü, ancak toparlanıp her zamanki gibi sağlam bir performans sergiledi.

    Eberechi Eze (7/10):

    Arsenal'in açık ara en parlak hücum oyuncusu. Maça çok iyi başladı ve Arsenal'in hücumda yaptığı neredeyse tüm iyi hareketler onun üzerinden gerçekleşti. İkinci yarıda yorgunluk baş gösterince performansı düştü.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-SPORTINGAFP

    Saldırı

    Noni Madueke (3/10):

    Gerçekten kötüydü. Tüm gece top kontrolünde zorlandı ve bolca boşluk bulmasına rağmen bundan yararlanamadı.

    Viktor Gyokeres (3/10):

    Eski kulübüne karşı unutamayacağı bir gece oldu. Teknik olarak çok kötüydü ve 60. dakikadan önce oyundan alınmasına şaşırmadık.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Muhtemelen üçlü forvetin en iyisiydi, ama bu övünecek bir şey değil. Çok fazla etki yaratamadı, ancak iyi bir performans sergiledi.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Kai Havertz (6/10):

    Gyokeres'in yerine oyuna girdi ve Sporting'i gerçekten zorlamadan oyuna biraz daha kalite kattı.

    Max Dowman (6/10):

    Oyuna girdiğinde tribünleri coşturdu. Topa sahip olduğunda bir şeyler yapmaya çalıştı.

    Leandro Trossard (N/A):

    Maçın sonlarında oyuna girdi ve bir kafa vuruşunu direkten geri döndürdü.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Ceza sahasına yaptığı bir koşuda iyi iş çıkardı ancak yakın direğe şutunu tam olarak sığdıramadı.

    Mikel Arteta (7/10):

    Yaptığı değişiklikler etkili oldu ve ikinci yarı ilerledikçe takımı daha iyi bir performans sergiledi. Pazar günü öncesinde alması gereken bazı önemli kararlar var.

Premier Lig
M.City crest
M.City
MCI
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Portugal Lig
Sporting CP crest
Sporting CP
SCP
Benfica crest
Benfica
BEN