Arsenal, Sporting CP ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçı öncesinde üç oyuncunun da sahalara dönmesiyle moral buldu
Gabriel, tam zamanında antrenmanlara geri döndü
The Standard'a göre, kuzey Londra ekibi için en önemli moral kaynağı, takımın Portekiz'e gitmeden önce London Colney'de yapılan son antrenmana katılan Gabriel'in varlığı. Brezilyalı savunma oyuncusu, Arsenal'in Southampton'a yenildiği FA Cup çeyrek final maçında bacağından sakatlandığı için oyundan çıkmak zorunda kalmış ve bu durum büyük endişe yaratmıştı.
Rice ve Trossard kadroyu güçlendiriyor
Gunners, Pazartesi sabahı Declan Rice ve Leandro Trossard’ın ana kadroyla antrenmana çıkması sayesinde moral buldu. Bu iki oyuncunun sahaya çıkabilecek durumda olması, Avrupa’nın en prestijli turnuvasında yarı finale yükselmeyi hedefleyen Arsenal için büyük bir moral kaynağı oldu. Rice'ın orta sahadaki varlığı, özellikle Manchester City ve Southampton'a karşı üst üste alınan yenilgilerin ardından Arteta için hayati önem taşıyor. Hem İngiltere milli takım oyuncusu hem de Trossard'ın formda olması, Arsenal'in bu sezon Şampiyonlar Ligi sahnesinde kendini kanıtlamış tehlikeli Sporting takımına karşı hazırlık yaparken daha fazla taktiksel esneklik sağlıyor.
Saka ve Timber konusunda endişeler devam ediyor
Söz konusu üçlüyle ilgili olumlu haberlere rağmen, Sobha Realty Antrenman Merkezi'nde dikkat çeken bazı eksiklikler vardı. Pazartesi günkü antrenmanın halka açık bölümünde ne Bukayo Saka ne de Jurrien Timber görüldü. Bu durum, her ikisinin de fiziksel sorunlarından dolayı iyileşme sürecine devam ettikleri için ilk maçta forma giyebilmelerinin oldukça şüpheli olduğunu gösteriyor. Arteta, yoğun bir programı yönetmenin zorluğuna daha önce de değinmiş ve şöyle demişti: "Şu anda, her turnuvayı kazanmak için mümkün olan en güçlü kadroyu oluşturmamız gereken bir durumdayız."
Sakatlık listesi, Arteta'nın kadro rotasyonunu hâlâ zorlaştırıyor
Gabriel, Rice ve Trossard’ın geri dönüşü sevindirici olsa da, Arsenal’in tedavi odası hâlâ yoğun. Eberechi Eze, Piero Hincapie ve Mikel Merino da iyileşme süreçlerini sürdürdükleri için Pazartesi günkü antrenmana katılmadılar. Premier Lig şampiyonluk yarışı hâlâ son aşamalarında ve Şampiyonlar Ligi kupası da ulaşılabilir mesafedeyken, Arteta mümkün olduğunca çok sayıda tecrübeli oyuncuyu kadroda bulundurmak için can atıyor. İspanyol teknik adam, Portekiz'deki düşmanca atmosferi aşmak ve Londra'ya geri dönmek için olumlu bir sonuç elde etmek amacıyla gerekli liderliği sağlamak üzere geri dönen yıldızlarına güvenecek.