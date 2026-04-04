Arsenal-Southampton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Bir kupa daha kaçtı! Berbat bir performans sergileyen Ben White ve rezil bir gece geçiren Gabriel Jesus, Premier Lig liderinin şok edici FA Cup yenilgisinde Gunners’ın en kötü performans gösteren oyuncuları oldu

Arsenal, Cumartesi günü St Mary's'te Championship ekibi Southampton'a 2-1 yenilerek FA Cup'tan elendi. İki hafta önce Carabao Cup finalinde Manchester City'ye yenilen Gunners'ın Wembley'e geri dönme baskısı altındaydı, ancak bir iç saha kupa turnuvasını kazanma umutları bir sezon daha dramatik bir şekilde suya düştü.

Ev sahibi takım, maçın başlarında öne geçebilirdi; Arsenal’in savunmasında yaşanan bir karışıklık sonucu Gabriel Magalhaes’in kale vuruşunu kafayla uzaklaştırması, Saints’in forveti Leo Scienza’nın boş alana girmesine yol açtı. Kanat oyuncusu Kepa Arrizabalaga’yı geçmeyi başardı, ancak topu fazla sürükleyince şut çekme fırsatını kaçırdı.

İlk yarının bitimine 10 dakika kala Southampton öne geçti. James Bree'nin ortası bir şekilde Ben White'ın üzerinden geçerek arka direkteki Ross Stewart'ın ayağına geldi ve Stewart'ın yarım voleyle attığı gol, ikinci lig ekibini öne geçirdi.

İkinci yarıda Cristhian Mosquera'nın savunma hattında yaptığı yanlış pasın ardından Arsenal yine kendi kalesine gol atmak üzereydi, ancak Kepa, Tom Fellows'un vuruşunu çelmeyi başardı. Ardından Scienza, White'dan topu çaldıktan sonra üst direğe çarptı.

Konuk takım, maçın son 20 dakikasına girerken Gabriel'in Kai Havertz'e attığı harika pasla skoru eşitledi. Havertz, topu yedek oyuncu Viktor Gyokeres'e aktardı ve Gyokeres boş kaleye topu gönderdi.

Enerjik Max Dowman'ın harika şutunu Daniel Peretz'in uzanarak kurtarmasının ardından, Southampton galibiyet golünü attı. Fellows, geri çekilen Riccardo Calafiori'yi geçerek içeri girdi ve top, Shea Charles'ın önüne yuvarlandı; Charles da Kepa'yı geçerek golü attı.

Arsenal, bir kez daha beraberliği yakalamak için tüm oyuncularını ileriye sürdü, ancak 6 dakikalık uzatma süresinin ardından elendi ve Southampton, yarı final için Wembley'e gitmeyi hak etti.

GOAL, St Mary's'teki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Carabao Kupası finalindeki hatasına rağmen kaleci pozisyonunu korudu. Arsenal baskı altındayken burada bazı önemli kurtarışlar yaptı. Adil olmak gerekirse, her iki golde de yapabileceği pek bir şey yoktu.

    Ben White (3/10):

    İngiltere milli takım oyuncusu, Stewart'ın golüne yol açan ortayı yanlış değerlendirmeden önce bile uyarı sinyalleri veriyordu. Sürekli olarak arkasında boşluklar bıraktı ve Southampton bu boşlukları defalarca saldırı fırsatı olarak değerlendirdi. Three Lions ile deplasmanda sergilediği vasat performansların ardından kulüp seviyesine şok edici bir dönüş yaptı.

    Cristhian Mosquera (6/10):

    Scienza kaleye doğru koşup Kepa'yı geçerek topu ele geçirdiğinde, Gabriel'in hatasını telafi etti ve son anda topu geri aldı. 1-0'lık skor varken, arka alanda yaptığı dikkatsiz pas, Southampton'ın farkı ikiye katlamasına neden olacaktı.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Defansif olarak biraz şüpheliydi, ancak adil olmak gerekirse, sakatlıktan döndükten sonra üstünde çok yük vardı. Havertz'e Gyokeres'in beraberlik golüne yol açan ölümcül pası attı. Dizinden sakatlandıktan sonra Saliba ile değiştirildi.

    Myles Lewis-Skelly (5/10):

    Bu sezon sahada kalma süresinin önemli ölçüde azalmasının ardından, neden daha fazla süre alması gerektiğini gösteremedi. Topa sahipken verimsizdi ve White gibi, Southampton'ın topu ele geçirdiği anlarda pozisyonunu kaybetti. Calafiori ile değiştirildi.

    Orta saha

    Christian Norgaard (6/10):

    Savunmaya ilgi duyan tek orta saha oyuncusu olduğu taktiksel sistemde tek başına kaldı. Her şeye rağmen kaleyi oldukça iyi korudu.

    Martin Odegaard (6/10):

    Maçın 0-0 olduğu ilk yarıda Arsenal'in yaptığı her şeyin merkezindeydi. Ancak, skoru açmak için altın değerinde bir fırsatı kaçırdı ve Southampton öne geçtikten sonra etkisi azaldı, ancak kısa süre önce tam formuna kavuştuğu düşünülürse bu anlaşılabilir bir durumdu. Madueke ile değiştirildi.

    Kai Havertz (6/10):

    Gyokeres'e asist yapana kadar büyük ölçüde etkisizdi. Mücadelede zayıftı ancak dengeli ayaklarıyla dengesini koruyarak beraberlik golünün hazırlanmasına yardımcı oldu. Zubimendi ile değiştirildi.

    Saldırı

    Max Dowman (7/10):

    Arsenal'in dalga dalga gelen ataklarını tek başına sürdürdü ve Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'nin favorisi olan bir takımın, bir Championship takımını alt etmek için neden 16 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar fazla güvenmek zorunda kaldığı sorusunu akıllara getirdi.

    Gabriel Jesus (4/10):

    Hücumda en ufak bir tehdit bile oluşturmadı. İkinci yarı başlangıcında oyuna girip, daha sonra Gyokeres ile değiştirilmeden önce şanslıydı.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Arsenal'in forvet hattındaki diğer Brezilyalı Gabriel için de sinir bozucu bir gece oldu. Southampton, onun tek numaralı oyun stiline karşı nasıl savunma yapacağını çok iyi biliyordu ve o da işleri kendi eline aldığında inanılmaz derecede savurgan davrandı. Sinir bozucu bir akşamı özetlemek gerekirse, hızlı bir serbest vuruş yapmaya çalışırken hakemi ittiği için sarı kart gördü.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Riccardo Calafiori (5/10):

    Lewis-Skelly'nin yerine oyuna girdi. Kendi altyapısından yetişen yıldızın yerine pek bir katkı sağlayamadı, Charles'ın golünde Fellows'u çok kolay kaybetti.

    Noni Madueke (6/10):

    Kaptan Odegaard'ın yerine oyuna girdi. Dowman ile birlikte birçok üstünlük yarattı, ancak topu birden fazla kez saha dışına çıkardı.

    Viktor Gyokeres (7/10):

    Jesus'un yerine oyuna girdi. Brezilyalı 9 numara oyuncusundan çok daha fazla ceza sahası içinde varlık gösterdi, bunu en iyi golü kanıtladı.

    William Saliba (5/10):

    Sakatlanan Gabriel'in yerine oyuna girdi. Defans hattını sağlamlaştıramadı.

    Martin Zubimendi (N/A):

    Havertz'in yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (3/10):

    Maçın ilk yarısında skorun 0-0 olduğu 20 dakikalık süre dışında, Arsenal normal seviyesinden çok uzaktaydı ve dörtlü kupayı kazanma umutları, ikili kupayı kazanma hayallerine dönüştü.

