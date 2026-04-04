Kepa Arrizabalaga (6/10):

Carabao Kupası finalindeki hatasına rağmen kaleci pozisyonunu korudu. Arsenal baskı altındayken burada bazı önemli kurtarışlar yaptı. Adil olmak gerekirse, her iki golde de yapabileceği pek bir şey yoktu.

Ben White (3/10):

İngiltere milli takım oyuncusu, Stewart'ın golüne yol açan ortayı yanlış değerlendirmeden önce bile uyarı sinyalleri veriyordu. Sürekli olarak arkasında boşluklar bıraktı ve Southampton bu boşlukları defalarca saldırı fırsatı olarak değerlendirdi. Three Lions ile deplasmanda sergilediği vasat performansların ardından kulüp seviyesine şok edici bir dönüş yaptı.

Cristhian Mosquera (6/10):

Scienza kaleye doğru koşup Kepa'yı geçerek topu ele geçirdiğinde, Gabriel'in hatasını telafi etti ve son anda topu geri aldı. 1-0'lık skor varken, arka alanda yaptığı dikkatsiz pas, Southampton'ın farkı ikiye katlamasına neden olacaktı.

Gabriel Magalhaes (6/10):

Defansif olarak biraz şüpheliydi, ancak adil olmak gerekirse, sakatlıktan döndükten sonra üstünde çok yük vardı. Havertz'e Gyokeres'in beraberlik golüne yol açan ölümcül pası attı. Dizinden sakatlandıktan sonra Saliba ile değiştirildi.

Myles Lewis-Skelly (5/10):

Bu sezon sahada kalma süresinin önemli ölçüde azalmasının ardından, neden daha fazla süre alması gerektiğini gösteremedi. Topa sahipken verimsizdi ve White gibi, Southampton'ın topu ele geçirdiği anlarda pozisyonunu kaybetti. Calafiori ile değiştirildi.