Ev sahibi takım, maçın başlarında öne geçebilirdi; Arsenal’in savunmasında yaşanan bir karışıklık sonucu Gabriel Magalhaes’in kale vuruşunu kafayla uzaklaştırması, Saints’in forveti Leo Scienza’nın boş alana girmesine yol açtı. Kanat oyuncusu Kepa Arrizabalaga’yı geçmeyi başardı, ancak topu fazla sürükleyince şut çekme fırsatını kaçırdı.
İlk yarının bitimine 10 dakika kala Southampton öne geçti. James Bree'nin ortası bir şekilde Ben White'ın üzerinden geçerek arka direkteki Ross Stewart'ın ayağına geldi ve Stewart'ın yarım voleyle attığı gol, ikinci lig ekibini öne geçirdi.
İkinci yarıda Cristhian Mosquera'nın savunma hattında yaptığı yanlış pasın ardından Arsenal yine kendi kalesine gol atmak üzereydi, ancak Kepa, Tom Fellows'un vuruşunu çelmeyi başardı. Ardından Scienza, White'dan topu çaldıktan sonra üst direğe çarptı.
Konuk takım, maçın son 20 dakikasına girerken Gabriel'in Kai Havertz'e attığı harika pasla skoru eşitledi. Havertz, topu yedek oyuncu Viktor Gyokeres'e aktardı ve Gyokeres boş kaleye topu gönderdi.
Enerjik Max Dowman'ın harika şutunu Daniel Peretz'in uzanarak kurtarmasının ardından, Southampton galibiyet golünü attı. Fellows, geri çekilen Riccardo Calafiori'yi geçerek içeri girdi ve top, Shea Charles'ın önüne yuvarlandı; Charles da Kepa'yı geçerek golü attı.
Arsenal, bir kez daha beraberliği yakalamak için tüm oyuncularını ileriye sürdü, ancak 6 dakikalık uzatma süresinin ardından elendi ve Southampton, yarı final için Wembley'e gitmeyi hak etti.
