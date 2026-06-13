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Mikel ArtetaGetty Images

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Arsenal, sol kanat oyuncusu arıyor: Eski ikinci lig yıldızı, görünüşe göre transfer listesinde

Premier Lig
Transfers
Arsenal - Fulham
Arsenal
Fulham
C. Tzolis

İngiltere şampiyonu, lüks kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Christos Tzolis'in adaylar arasında olduğu söyleniyor.

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Club Brugge'ye Yunan milli futbolcu için bir teklif sunmayı düşünüyor. Belçika şampiyonu kulüpte 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bir transfer ücreti söz konusu.

  • Tzolis, 2023/24 sezonunda 2. Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giydi ve 37 maçta 24 gol ve 10 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak sezonun sonunda, ilk play-off maçında VfL Bochum'u 3-0 yenmelerine rağmen, Rheinländer'in elenmesini engelleyemedi.

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  • Christos Tzolis(C)Getty Images

    Christos Tzolis, üst düzey bir kulübe transfer olmaya açık

    2024 yazında Tzolis Belçika'ya transfer oldu; burada da olağanüstü istatistikler sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak forma giydi.

    Mayıs ayında Tzolis, Belçika gazetesi Nieuwsblad'a verdiği röportajda, İngiltere, Almanya, İspanya veya İtalya'dan bir Şampiyonlar Ligi takımına transfer olmayı düşünebileceğini açıkladı. Ayrıca Paris Saint-Germain de seçenekler arasında yer alıyor.

  • Arsenal Trophy ParadeGetty Images Sport

    Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'tan reddedildi

    Görünüşe göre Tzolis, Arsenal’in Juventus’tan Kenan Yıldız’a alternatif olarak gördüğü isim. The Athletic’in haberine göre, Londra ekibi İtalyan şampiyonu nezdinde Türk hücum yıldızına olan ilgisiyle reddedildi. Juve, Yıldız’ın satılık olmadığını açıkladı.

    Arsenal, geçtiğimiz sezon Premier League şampiyonluğunu kazanarak 22 yıllık kıtlığı sona erdirdi. Ardından Gunners, Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı atışlarında PSG'ye yenildi.

  • Christos Tzolis: Kariyerinin aşamaları ve istatistikleri

    Takım

    Maçlar

    Goller

    Asistler

    FC Brugge

    108

    43

    45

    Fortuna Düsseldorf

    37

    24

    10

    Norwich City

    30

    3

    2

    Twente Enschede

    15

    3

    -

    PAOK Selanik

    57

    17

    10