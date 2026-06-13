Arsenal, sol kanat oyuncusu arıyor: Eski ikinci lig yıldızı, görünüşe göre transfer listesinde

The Athletic'in haberine göre, Arsenal, Club Brugge'ye Yunan milli futbolcu için bir teklif sunmayı düşünüyor. Belçika şampiyonu kulüpte 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki oyuncu için 40 milyon euroluk bir transfer ücreti söz konusu.
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Tzolis, 2023/24 sezonunda 2. Bundesliga'da Fortuna Düsseldorf forması giydi ve 37 maçta 24 gol ve 10 asistlik olağanüstü bir performans sergiledi. Ancak sezonun sonunda, ilk play-off maçında VfL Bochum'u 3-0 yenmelerine rağmen, Rheinländer'in elenmesini engelleyemedi.
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Christos Tzolis, üst düzey bir kulübe transfer olmaya açık
2024 yazında Tzolis Belçika'ya transfer oldu; burada da olağanüstü istatistikler sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak forma giydi.
Mayıs ayında Tzolis, Belçika gazetesi Nieuwsblad'a verdiği röportajda, İngiltere, Almanya, İspanya veya İtalya'dan bir Şampiyonlar Ligi takımına transfer olmayı düşünebileceğini açıkladı. Ayrıca Paris Saint-Germain de seçenekler arasında yer alıyor.
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Arsenal, Kenan Yıldız için Juventus'tan reddedildi
Görünüşe göre Tzolis, Arsenal’in Juventus’tan Kenan Yıldız’a alternatif olarak gördüğü isim. The Athletic’in haberine göre, Londra ekibi İtalyan şampiyonu nezdinde Türk hücum yıldızına olan ilgisiyle reddedildi. Juve, Yıldız’ın satılık olmadığını açıkladı.
Arsenal, geçtiğimiz sezon Premier League şampiyonluğunu kazanarak 22 yıllık kıtlığı sona erdirdi. Ardından Gunners, Şampiyonlar Ligi finalinde penaltı atışlarında PSG'ye yenildi.
Christos Tzolis: Kariyerinin aşamaları ve istatistikleri
Takım
Maçlar
Goller
Asistler
FC Brugge
108
43
45
Fortuna Düsseldorf
37
24
10
Norwich City
30
3
2
Twente Enschede
15
3
-
PAOK Selanik
57
17
10