Arsenal, sol kanat oyuncusu arıyor: Eski ikinci lig yıldızı, görünüşe göre transfer listesinde

2024 yazında Tzolis Belçika'ya transfer oldu; burada da olağanüstü istatistikler sergiledi ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak forma giydi.

Mayıs ayında Tzolis, Belçika gazetesi Nieuwsblad'a verdiği röportajda, İngiltere, Almanya, İspanya veya İtalya'dan bir Şampiyonlar Ligi takımına transfer olmayı düşünebileceğini açıkladı. Ayrıca Paris Saint-Germain de seçenekler arasında yer alıyor.