Arsenal, 'sinirli' Gunners'ın Şampiyonlar Ligi kupası lanetini kaldırmaya çalışırken, Bayer Leverkusen'i neden 'ezip geçmeyeceklerini' acımasızca açıkladı

Ancak Aliadiere, cesur tahminlerde bulunmaktan çekiniyor. Emirates Stadyumu'ndakileri, Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi takımların bu kupayı kazandığı halde Şampiyonlar Ligi zaferinin ulaşılamaz olduğu gerçeği rahatsız edecek mi diye sorulduğunda, Aliadiere - 7bet UK casino ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Evet, elbette. Ben de kendi dönemimde bunu başaramadığımız için kızgınım, çünkü biz Yenilmezler takımıydık ve bunu başaramadığımız için çok hayal kırıklığına uğradık. Ertesi yıl finale kalmayı başardık ama kaybettik.

"Henüz Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ama eminim ki kazanacağız. Geçen yıl çok yaklaştık ama son birkaç engeli aşamadık. Bence bu yıl çok daha iyi bir kadromuz var, bu yüzden bu yılın o yıl olabileceğini düşünüyorum.

“Son zamanlarda duyduğum gibi, ‘evet, en iyi kurayı çektik, şimdiden bakmaya başlayalım’ diyenlerden olmayacağım. Ben öyle değilim çünkü futbolu biliyorum, maçı kazanmak gerektiğini biliyorum. Leverkusen ile oynamadan önce çeyrek final ve yarı finalde kiminle oynayacağınıza bakmaya başlamayın, çünkü Leverkusen çok zorlu bir maç olacak.

“Her rakibi %100 ciddiye almazsanız, yenilirsiniz. Bu seviyede bu oyunda fazla marj yok. %100 ciddiye almazsanız, yenilirsiniz. O gün kiminle oynadığınızın önemi yok, konsantre olmalısınız ve bunu gördük.

“Ligin son sırasındaki takımı [Wolves] kendi sahasında yenemedik, o zaman Leverkusen'e gidip onları yenebileceğinizi nereden biliyorsunuz? Gerçekçi olmalısınız. Maça başlıyorsunuz, Almanya'da büyük bir kulübe gidiyorsunuz, bu kolay olmayacak.

“Bir futbol maçında pek çok şey olabilir - kırmızı kartlar, cezalar, kendi kalesine gol, her şey olabilir. Her maçı olduğu gibi kabul etmelisiniz ve bazen, takımınızın tüm rakiplerini yenmesini şimdiden gördüğünüz için biraz fazla heyecanlandığınızı hissediyorum.

“Beni yanlış anlamayın, Bayern Münih, Real Madrid, Man City veya bu tür kulüplerle oynamaktansa Leverkusen ve Sporting ile oynamayı tercih ederim. Ama sonuçta yine de işinizi yapmanız gerekir. Yapmazsanız yenilirsiniz. Bu kadar basit.”