Arsenal, 'sinirli' Gunners'ın Şampiyonlar Ligi kupası lanetini kaldırmaya çalışırken, Bayer Leverkusen'i neden 'ezip geçmeyeceklerini' acımasızca açıkladı
Arsenal, Şampiyonlar Ligi finaline tek kez ne zaman çıktı?
Arsenal, 2025 yılında Şampiyonlar Ligi yarı finallerine unutulmaz bir performansla yükselmiş, ancak sonunda şampiyon olan Paris Saint-Germain'e yenilmişti. Bu kez en az bir adım daha ileri gitmeye kararlılar.
Daha önce sadece bir kez Avrupa Kupası finaline çıkmışlardı ve bu tek çıkışları 20 yıl önce, 2006'da Ronaldinho ve Barcelona'ya karşı olmuştu. Thierry Henry, Sol Campbell ve Cesc Fabregas gibi oyuncular, o maçta Gunners'ı kupa kazanma çizgisinin ötesine taşıyamamışlardı.
Şampiyonlar Ligi 2025-26: Arsenal'in finale giden yolu
Söz konusu lanet henüz kalkmış değil, ancak Arsenal'in 2025-26 kadrosu bu sezon kıtasal turnuvanın lig aşamasında zirveye oturdu ve Alman rakibiyle oynayacağı eleme maçına hazırlanıyor.
Leverkusen'i yenebilirlerse, çeyrek finalde Sporting veya Bodo/Glimt ile karşılaşacaklar. Birçok kişi, Arsenal'in son dörde kalacağını ve La Liga devi Barça ile yeniden karşılaşabileceğini tahmin ediyor.
Arsenal, Bayer Leverkusen'i hafife almaması konusunda uyarıldı.
Ancak Aliadiere, cesur tahminlerde bulunmaktan çekiniyor. Emirates Stadyumu'ndakileri, Manchester United, Chelsea, Liverpool ve Manchester City gibi takımların bu kupayı kazandığı halde Şampiyonlar Ligi zaferinin ulaşılamaz olduğu gerçeği rahatsız edecek mi diye sorulduğunda, Aliadiere - 7bet UK casino ile birlikte konuşurken - GOAL'a şunları söyledi: "Evet, elbette. Ben de kendi dönemimde bunu başaramadığımız için kızgınım, çünkü biz Yenilmezler takımıydık ve bunu başaramadığımız için çok hayal kırıklığına uğradık. Ertesi yıl finale kalmayı başardık ama kaybettik.
"Henüz Şampiyonlar Ligi'ni kazanamadık ama eminim ki kazanacağız. Geçen yıl çok yaklaştık ama son birkaç engeli aşamadık. Bence bu yıl çok daha iyi bir kadromuz var, bu yüzden bu yılın o yıl olabileceğini düşünüyorum.
“Son zamanlarda duyduğum gibi, ‘evet, en iyi kurayı çektik, şimdiden bakmaya başlayalım’ diyenlerden olmayacağım. Ben öyle değilim çünkü futbolu biliyorum, maçı kazanmak gerektiğini biliyorum. Leverkusen ile oynamadan önce çeyrek final ve yarı finalde kiminle oynayacağınıza bakmaya başlamayın, çünkü Leverkusen çok zorlu bir maç olacak.
“Her rakibi %100 ciddiye almazsanız, yenilirsiniz. Bu seviyede bu oyunda fazla marj yok. %100 ciddiye almazsanız, yenilirsiniz. O gün kiminle oynadığınızın önemi yok, konsantre olmalısınız ve bunu gördük.
“Ligin son sırasındaki takımı [Wolves] kendi sahasında yenemedik, o zaman Leverkusen'e gidip onları yenebileceğinizi nereden biliyorsunuz? Gerçekçi olmalısınız. Maça başlıyorsunuz, Almanya'da büyük bir kulübe gidiyorsunuz, bu kolay olmayacak.
“Bir futbol maçında pek çok şey olabilir - kırmızı kartlar, cezalar, kendi kalesine gol, her şey olabilir. Her maçı olduğu gibi kabul etmelisiniz ve bazen, takımınızın tüm rakiplerini yenmesini şimdiden gördüğünüz için biraz fazla heyecanlandığınızı hissediyorum.
“Beni yanlış anlamayın, Bayern Münih, Real Madrid, Man City veya bu tür kulüplerle oynamaktansa Leverkusen ve Sporting ile oynamayı tercih ederim. Ama sonuçta yine de işinizi yapmanız gerekir. Yapmazsanız yenilirsiniz. Bu kadar basit.”
Kupa mücadelesi: Arsenal hala dörtlü kupayı kovalıyor
Premier Lig tablosunda 7 puan farkla lider durumda olan ve bu sezon eşi görülmemiş bir dörtlü zafer için mücadeleye devam eden Arsenal, Çarşamba günü Leverkusen'e konuk olacak. Bundesliga rakibiyle oynayacağı son 16 turu rövanş maçı 17 Mart'ta, yani Arsenal'in Carabao Kupası finalinde Wembley'de Manchester City ile karşılaşmasından beş gün önce oynanacak.
