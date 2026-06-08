(C)Getty Images
Çeviri:
Arsenal, Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig şampiyonluğunun ardından takım doktorunu görevden aldı
Arsenal, başarılı bir sezon geçirmesine rağmen doktoru kovdu
Kuzey Londra kulübünü şaşkına çeviren bir gelişmeyle, Arsenal spor hekimliği ve performans direktörü Iqbal ile yollarını resmen ayırdı. The Telegraph’a göre, Şubat 2024’te Crystal Palace’tan gelen 51 yaşındaki Iqbal, geçen Pazartesi günü genel müdür Richard Garlick ile bir toplantıya çağrıldı ve kulüpten derhal ayrılacağı bildirildi.
Mikel Arteta'nın takımı 20 yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğuna taşımasından kısa bir süre sonra alınan bu kararın zamanlaması özellikle merak uyandırıcı. Ancak bu kovulma, Gunners'ın kilit oyuncularının sık sık sakatlık sorunları yaşadığı bir sezonun ardından geldi ve tıbbi departmanın takımın yoğun iş yükünü yönetme kabiliyeti hakkında soru işaretleri uyandırdı.
- Getty Images Sport
Sakatlık krizi, Premier Lig zaferinin önünü kesiyor
Arsenal, ligde başarılarını kutlarken Şampiyonlar Ligi finaline de yükselmiş olsa da, kupa yolunda önemli sağlık sorunları yaşandı. Bukayo Saka, Martin Odegaard, Jurrien Timber ve Kai Havertz gibi yıldız oyuncuların hepsi sezonun uzun bir bölümünde forma giyemedi. Dört turnuvada oynanan toplam 63 maçlık yoğun maç programı, Arteta’nın kadrosunu oldukça yıpratmış görünüyor.
Geçen ay, Arsenal'in İspanyol fizyoterapist Joaquin Acedo liderliğinde sakatlık kayıtlarını gözden geçirme çalışması başlattığı ortaya çıktı. Acedo'nun Arteta ile uzun süredir profesyonel bir ilişkisi var ve bulgularının Iqbal'dan ayrılma kararını etkilemiş olabileceği düşünülüyor. Garlick ve Josh Kroenke'nin başını çektiği kulüp yönetimi, bu kadar çok oyuncunun sahada kalmakta zorlanmasının nedenleri konusunda endişelenmeye başlamıştı.
Arteta'nın yoğunluğu mercek altında
Yüksek sakatlık oranının başlıca nedenlerinden biri olarak Arteta’nın taktiksel yaklaşımının son derece yoğun olması gösteriliyor. İspanyol teknik adamın, antrenmanların maçlarla aynı yüksek tempoda yürütülmesini talep ettiği biliniyor; kulübün son dönemde yeniden üst seviyeye çıkmasını bu felsefeye bağlıyor. Ancak bu “nasıl oynuyorsan öyle antrenman yap” zihniyeti, oyuncuların antrenman yükünün etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediği konusunda kulüp içinde tartışmalara yol açtı.
Ancak tüm sakatlıklar yorgunluk veya antrenman yöntemlerine bağlanamaz. Yaz transfer döneminde takıma katılan Mikel Merino, Ocak ayında ayağını kırdı ve sezonun son gününe kadar sahalardan uzak kaldı; bu, çarpma sonucu meydana gelen bir sakatlığın açık bir örneğidir. Yine de kulüp, sağlık departmanının tepesinde bir değişikliğin gerekli olduğunu düşündü.
- Getty Images Sport
Iqbal’ın geçmişi, görevini kurtarmaya yetmedi
Iqbal'ın ayrılışı, İngiliz futbol camiasında büyük saygı gören bu ismin nispeten kısa süren görev süresinin sonunu işaret ediyor. Arsenal'e katılmadan önce sekiz yıl boyunca Crystal Palace'ta görev yapan Iqbal, Liverpool ve Tottenham'da da üst düzey görevlerde bulunmuştu. Ayrıca Futbol Federasyonu Tıp Derneği'nin başkanlığını da yürüten Iqbal, sektördeki saygınlığını bir kez daha ortaya koyuyor.