Arsenal, Şampiyonlar Ligi finali ve Premier Lig şampiyonluğunun ardından takım doktorunu görevden aldı





Kuzey Londra kulübünü şaşkına çeviren bir gelişmeyle, Arsenal spor hekimliği ve performans direktörü Iqbal ile yollarını resmen ayırdı. The Telegraph’a göre, Şubat 2024’te Crystal Palace’tan gelen 51 yaşındaki Iqbal, geçen Pazartesi günü genel müdür Richard Garlick ile bir toplantıya çağrıldı ve kulüpten derhal ayrılacağı bildirildi.

Mikel Arteta'nın takımı 20 yılı aşkın bir süredir ilk lig şampiyonluğuna taşımasından kısa bir süre sonra alınan bu kararın zamanlaması özellikle merak uyandırıcı. Ancak bu kovulma, Gunners'ın kilit oyuncularının sık sık sakatlık sorunları yaşadığı bir sezonun ardından geldi ve tıbbi departmanın takımın yoğun iş yükünü yönetme kabiliyeti hakkında soru işaretleri uyandırdı.







