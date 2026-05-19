Premier League title race
Tom Maston

Arsenal şampiyon oldu! Premier Lig şampiyonluk yarışını Gunners'ın lehine çeviren 11 an

Ve işte böylece, Premier Lig şampiyonluk yarışı sona erdi. Sezonun ikinci yarısı boyunca Arsenal ile Manchester City arasında süren nefes kesici bir mücadele, bir o yana bir bu yana gidip geldi; ancak galip gelen taraf, bir maç kala 22 yıl sonra ilk ulusal şampiyonluğunu kazanan Gunners oldu.

Mikel Arteta'nın takımı son üç sezonda da ikincilikle bitirmişti ve bu sezon neredeyse tüm sezon boyunca liderlik koltuğunda oturmasına rağmen, sezonun son haftalarına girilirken işi sonuna kadar götürebileceklerine dair şüpheler ortaya çıkmaya başlamıştı. Ancak nisan sonundan bu yana elde edilen dört galibiyet serisi, kuzey Londra ekibini şampiyonluğa taşıdı.

Sonuçta, 19 Mayıs'ta City'nin Bournemouth ile berabere kalması, Arsenal'in şampiyonluğunu kesinleştiren en önemli sonuç oldu, ancak son dokuz ay boyunca bu noktaya gelinmesini sağlayan bir dizi an vardı. GOAL, Premier League şampiyonluğunun kaderini gerçekten belirleyen sonuçları gözden geçiriyor:

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    21 Eylül 2025: Martinelli, sezonun ilk büyük karşılaşmasında son dakikalarda beraberliği sağladı

    Manchester City, sezonun beşinci lig maçı için Emirates Stadyumu'na geldiğinde, şampiyonluk umutları çoktan pamuk ipliğine bağlanmış durumdaydı. Şampiyon Liverpool ilk beş maçını da kazanmışken, Pep Guardiola'nın takımı ise Tottenham'a evinde ve ardından Brighton'a deplasmanda olmak üzere iki kez mağlup olmuştu.

    Arsenal ise Ağustos sonunda Anfield'da yenilgiye uğradıktan sonra dört maçın üçünü kazanmıştı. Bu nedenle, Eylül ayındaki bu karşılaşma, birçok kişi tarafından Gunners mı yoksa City mi Liverpool'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olacağını belirleyecek bir savaş olarak nitelendirildi. Geriye dönüp bakıldığında, bu maç tüm şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen maçlardan biri olarak tarihe geçti.

    City, 9. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti ve Guardiola'nın takımı avantajını korumak için giderek daha geriye çekilmesine rağmen, konuk takım uzatma dakikalarına girerken üç puanı Etihad'a götürecek gibi görünüyordu. Ta ki uzatma süresinin üçüncü dakikasında Gabriel Martinelli, City savunmasının arkasına sızıp Gianluigi Donnarumma'yı aşan bir lob vuruşuyla topu ağlara gönderene kadar. Bu gol, kuzey Londra'da çılgın sevinçlere neden oldu.

    O anda sonuç Liverpool'un işine en çok yarayan gibi görünse de, sezonun sonunda Arsenal'in aldığı bu puan ve City'nin kaybettiği iki puan, sezonun sonunda iki takım arasındaki rekabetin ne kadar sıkı geçtiği göz önüne alındığında, çok önemli oldu.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    28 Eylül 2025: Gabriel geri dönüş galibiyetini tamamladı

    Bir hafta sonra Arsenal, 24 saat önce Liverpool'un Crystal Palace'ta sezonun ilk yenilgisini almasının verdiği moralle Newcastle'a geldi. Ancak uzun süreler boyunca bu durumdan yararlanamayacak gibi görünüyordu; maçın bitimine altı dakika kala Nick Woltemade'in ilk yarıda attığı kafa golü, iki takım arasında hâlâ farkı koruyordu.

    Ancak Arteta'nın takımı pes etmedi ve Mikel Merino'nun beraberlik golünü attıktan sonra, Gabriel Magalhaes uzatma dakikalarının altıncı dakikasında kafayla galibiyet golünü atarak ligin en etkili duran top silahı olduğunu kanıtladı.

    Arsenal, Tyneside'da giderek bir yenilgiye dönüşecek gibi görünen maçı galibiyete çevirdi. Gabriel'in kafa vuruşu, Liverpool'un kötü formuyla birleşince, Gunners'ı ligin zirvesine taşıyan beş maçlık galibiyet serisini başlattı.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    23 Kasım 2025: Hat-trick kahramanı Eze'ye derbi sevinci

    Bu galibiyet serisi, Kasım ayı başında Sunderland'da alınan 2-2'lik beraberlikle sona erdi; ancak Arsenal, iki hafta sonra milli maç arasından döndü ve Emirates'te Tottenham'a karşı aldığı unutulmaz derbi galibiyetiyle kısa sürede yeniden ivme kazandı.

    Eberechi Eze muhteşem bir hat-trick yaparak kahraman oldu ve Gunners taraftarları, Eze'nin yaz transfer döneminde Crystal Palace'tan Arsenal'e katılmadan önce Spurs'a sırtını dönmüş olmasını göz önünde bulundurarak, bu sonucu kuzey Londra'daki rakiplerinin yüzüne vurmanın keyfini çıkardı.

    Bu sonuçla Arsenal, ikinci sıradaki Chelsea'ye karşı liderlik farkını 6 puana çıkardı. City ise bir gün önce Newcastle'da aldığı mağlubiyetin ardından bir puan daha geride kaldı.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    13 Aralık 2025: Kendi kalesine atılan goller, Arsenal'i Wolves karşısında utançtan kurtardı

    Arsenal'in Premier Lig'deki 11 maçlık yenilmezlik serisi Aralık ayı başında Aston Villa tarafından sonlandırılmıştı; ancak son zamanlarda üst lig tarihinin en dengesiz karşılaşmalarından biri olacağına dair beklentilerle, galibiyetsiz Wolves'u Emirates'e ağırlayarak toparlanmak için ideal bir fırsat yakaladılar.

    Ancak maçlar kağıt üzerinde oynanmaz ve Arteta'nın takımı, zor günler geçiren konuk takım karşısında uzun süre sıkıntı yaşadı ve ilk isabetli şutunu ancak 68. dakikada atabildi. İki dakika sonra gelen ilk golde de şansın payı büyüktü, zira Bukayo Saka'nın köşe vuruşu direkten sekti ve Wolves kalecisi Sam Johnstone'dan sekerek ağlara gitti.

    Buna rağmen Arsenal maçı bitiremedi ve 90. dakikada Tolu Arokodare'nin beraberlik golüyle, israflarının bedelini ödeyecek gibi görünüyordu. Ancak, uzatma süresinin dördüncü dakikasında Saka'nın ortasını Yerson Mosquera kendi kalesine kafayla gönderdiğinde son bir sürpriz yaşandı. Ev sahibi taraftarlar, takımlarının utanç verici ve zarar verici bir beraberlikten kurtulmasıyla son düdüğü büyük bir rahatlama duygusuyla karşıladı.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30 Aralık 2025: İkinci yarıdaki hücum dalgası Villa'nın hayallerini suya düşürdü

    Arsenal'in 2025 yılının son maçı, formda olan Aston Villa'yı Emirates'e ağırlamasıyla gerçekleşti. Sezona yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen, Unai Emery'nin takımı, tüm turnuvalarda üst üste 11 galibiyetlik bir seri sayesinde Premier Lig tablosunda zirvedeki Gunners'a üç puan yaklaşmış ve maça gerçek bir şampiyonluk adayı olarak çıkmıştı.

    Bu form göz önüne alındığında, konuk takımın maça hızlı bir başlangıç yapması ve ilk yarıya kadar üstünlük kurması belki de şaşırtıcı değildi. Ancak Arsenal, devre arasından yenilenmiş bir şekilde çıktı ve maçı olabildiğince çabuk bitirmeye koyuldu. Gabriel, ikinci yarının üçüncü dakikasında bir başka köşe vuruşundan golü atarak skoru açarken, Martin Zubimendi dört dakika sonra ev sahibi takımın avantajını ikiye katladı.

    Leandro Trossard ve Gabriel Jesus da güzel gollerle skoru belirlediler ve 4-1'lik mağlubiyet, Villa'nın şampiyonluk hayallerinin sonunun başlangıcı oldu. Bu arada Arsenal, iki gün sonra Man City'nin Sunderland ile golsüz berabere kalarak puan kaybetmesiyle moralini daha da yükseltti.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 Ocak 2026: Enzo'nun son dakikada attığı gol, City'nin umutlarını suya düşürdü

    Stadium of Light'taki bu sonuç, City'nin Arsenal'in dört puan gerisinde kalmasına neden oldu ve bu fark birkaç gün sonra altı puana çıktı; zira Declan Rice, Bournemouth deplasmanında Gunners'ı zafere taşırken, Guardiola'nın takımı teknik direktörsüz Chelsea ile evinde 1-1 berabere kalabildi.

    Enzo Maresca'nın kovulmasının hemen ardından, Blues, yeni geçici teknik direktör Calum McFarlane yönetiminde Etihad'a geldi ve Tijjani Reijnders'in hak ettikleri bir golü atmasıyla devre arasına kısa bir süre kala işler City'nin lehine gidiyor gibi görünüyordu.

    Ancak ev sahibi takım ikinci yarıda bu ivmeyi sürdüremedi ve bunun sonucunda Chelsea'nin özgüveni giderek arttı. Buna rağmen, 94. dakikada Enzo Fernandez'in ilk vuruşunu Donnarumma'nın kurtarmasının ardından ikinci denemede yakın mesafeden golü bulması, yine de sürpriz oldu. City'nin şampiyonluğu geri kazanma umutları, görünüşe göre, sönüyordu.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    1 Şubat 2026: Solanke’nin akrep vuruşu City’yi şaşkına çevirdi

    Ancak Arsenal, Ocak ayı boyunca bu avantajı tam olarak değerlendiremedi; Leeds United’ı 4-0 mağlup ederek toparlanmadan önce üç maçtır galibiyet alamamıştı. Öte yandan City’nin, formdan düşmüş Tottenham’a konuk olacağı ertesi gün aynı şekilde karşılık vermesi bekleniyordu.

    Bu beklenti sadece ilk yarıda yükseldi, çünkü Rayan Cherki ve Antoine Semenyo'nun golleri, Sky Sports yorumcusu Gary Neville'in, ev sahibi taraftarların takımlarına karşı gösterdiği ilgisizliği göz önünde bulundurarak, yüksek riskli bir Premier League maçından çok "Soccer Aid"e benzettiği bir atmosferde konuk takımı öne geçirdi.

    Böyle bir ortamda ikinci yarıda geri dönüş neredeyse imkansız görünüyordu, ancak Spurs bir şekilde toparlanarak Dominic Solanke'nin iki golüyle 2-2'lik beraberliği yakaladı. İkinci gol, İngiliz forvetin muhteşem bir akrep vuruşuyla geldi. City toparlanamadı ve Arsenal'in liderliği 6 puana çıktı.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3 Mart 2026: Saka, City'nin hatasının cezasını çekmesini sağladı

    Yine de Arsenal bu avantajı tam olarak kullanamadı; Brentford ve Wolves deplasmanlarında üst üste alınan beraberlikler, sezonun sonuna kadar bu performansı sürdürebilme konusunda şüpheler uyandırdı. Yine de, City’den bir maç fazla oynamış olsalar da Mart ayına girerken beş puanlık üstünlüğünü korudu; takvimlerinde bir sonraki maç ise Brighton deplasmanı olarak yer alıyor.

    Arteta'nın takımı Amex Stadyumu'nda pek de iyi bir performans sergilemedi, ancak Saka'nın 9. dakikada attığı defleksiyonlu gol, deplasman taraftarlarının coşkuyla karşıladığı 1-0'lık galibiyeti garantilemek için yeterli oldu. Bu tepki büyük ölçüde City'ye borçluydu, çünkü aynı saatte Nottingham Forest'ı ağırlayan City, Etihad'da küme düşme tehlikesi yaşayan konuk takımın iki kez skoru eşitlemesiyle 2-2 berabere kalarak daha fazla puan kaybetti.

    Arsenal birdenbire 7 puan farkla liderliğe yükseldi ve üç sezon üst üste ikinci sırada bitirdikten sonra nihayet şampiyonluğa ulaşacaklarına dair inanç güçlendi.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 Mart 2026: Bir yıldız doğuyor

    Arsenal, sezonun kritik anlarında birçok oyuncunun sorumluluk almasına güvenmiş olsa da, belki de sezonun en unutulmaz performansı 16 yaşındaki yıldız adayı Max Dowman'dan geldi. Emirates'te Everton'ı aşmakta zorlanan Gunners'ın teknik direktörü Arteta, genç oyuncu Dowman'a şans verdi ve bu genç yetenek, durumun yarattığı yoğun baskıya rağmen teknik direktörünü hayal kırıklığına uğratmadı.

    Önce Dowman, 89. dakikada Viktor Gyokeres'in nihayet skoru açmasını sağlayan ortayı yaptı, ardından uzatma dakikalarının sonlarında Everton'ın köşe vuruşunun ardından topu kapıp boş kaleye koşarak Premier Lig tarihinin en genç golcüsü oldu ve maçı kesin bir galibiyete taşıdı.

    Londra'nın kuzeyinde yaşanan bu unutulmaz akşam, birkaç saat sonra başkentin diğer ucunda City'nin West Ham ile berabere kalmasıyla daha da güzelleşti. Bu sonuç, Dowman'ın belirleyici performansı sayesinde Arsenal'in en yakın rakiplerinden 9 puan farkla uzaklaşmasını sağladı.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    4 Mayıs 2026: Guehi'nin golü, Everton karşısında City'nin çöküşüne yol açtı

    Ancak bu fark, takip eden haftalarda giderek azaldı. Arsenal, evinde Bournemouth’a yenildikten sonra Etihad’da oynanan efsanevi bir maçta mağlup oldu; bu mağlubiyet, City’nin üç gün sonra Burnley’i yenmesiyle sezonun ilk kez ligin zirvesine çıkmasını sağladı.

    City'nin FA Cup yarı finallerine yükselmesi, Arsenal'e farkı yeniden açma şansı verdi ve Newcastle'ı zorlu bir maçın ardından geçtikten sonra, Mayıs ayının başında Fulham'ı ezip geçerek 2026'nın en iyi lig performansını sergiledi. Böylece, Guardiola'nın takımı, Everton ile karşılaşmak üzere Hill Dickinson Stadyumu'na ilk kez konuk olurken, baskı yeniden Arsenal'e geçti.

    Jeremy Doku, devre bitiminde muhteşem bir vuruşla City'yi öne geçirdi, ancak maçın gidişatı 68. dakikada Marc Guehi'nin Donnarumma'ya yaptığı kısa geri pasla değişti ve Thierno Barry araya girerek skoru eşitledi. Jake O'Brien ve Barry'nin attığı gollerle Toffees kontrolü ele geçirdi ve City, Haaland ve Doku'nun golleriyle beraberliği yakalasa da, zirvedeki Arsenal'e yeniden ivme kazandırmış oldu.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10 Mayıs 2026: VAR kararı, West Ham ile Arsenal arasındaki çılgın karşılaşmaya son verdi

    Arsenal'in kalan üç maçından, West Ham'ın ligde kalma mücadelesinde puanlara olan açlığı göz önüne alındığında, Londra Stadyumu'na yapacakları deplasman en zorlu maç gibi görünüyordu. Bu nedenle, her iki takımın da sezonun sonuna doğru hedefleri açısından ölümcül olabilecek hatalardan kaçınmaya özen gösterdiği bu karşılaşma oldukça gergin geçti.

    Ancak maçın son dakikalarına girildiğinde skor hala 0-0'dı ve beraberlik her iki takım için de yeterli olmadığından oyun açılmaya başladı. Mateus Fernandes, Arsenal'in ofsayt tuzağını aşıp kaleye doğru ilerlediğinde West Ham'ın öne geçeceği kesin gibi görünüyordu, ancak David Raya'nın muhteşem kurtarışıyla gol engellendi. O an bu çok önemli bir an gibi görünüyordu, ancak birkaç saniye sonra Leandro Trossard'ın vuruşunun defleksiyonla gol olmasıyla önemi daha da arttı.

    Ancak drama bununla bitmedi. Uzatma dakikalarının sonlarında, Callum Wilson kalabalık bir grup arasından şutunu attı ve top çizgiyi geçtiğinde West Ham skoru eşitlediğini sandı. Ancak, uzun süren VAR incelemesinin ardından, Pablo'nun önceki köşe vuruşunda Raya'ya faul yaptığına karar verilmesi üzerine gol geçersiz sayıldı.

    Maçın bitiminde deplasman tribünlerinde yaşanan sahneler, Arsenal için bu sonucun ne kadar büyük bir başarı olduğunu doğruladı, çünkü takım, önlerindeki en büyük engeli aştığına inanıyordu.

