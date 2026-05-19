Arsenal şampiyon oldu! Premier Lig şampiyonluk yarışını Gunners'ın lehine çeviren 11 an

Manchester City, sezonun beşinci lig maçı için Emirates Stadyumu'na geldiğinde, şampiyonluk umutları çoktan pamuk ipliğine bağlanmış durumdaydı. Şampiyon Liverpool ilk beş maçını da kazanmışken, Pep Guardiola'nın takımı ise Tottenham'a evinde ve ardından Brighton'a deplasmanda olmak üzere iki kez mağlup olmuştu.

Arsenal ise Ağustos sonunda Anfield'da yenilgiye uğradıktan sonra dört maçın üçünü kazanmıştı. Bu nedenle, Eylül ayındaki bu karşılaşma, birçok kişi tarafından Gunners mı yoksa City mi Liverpool'un şampiyonluk yarışındaki en büyük rakibi olacağını belirleyecek bir savaş olarak nitelendirildi. Geriye dönüp bakıldığında, bu maç tüm şampiyonluk yarışının kaderini belirleyen maçlardan biri olarak tarihe geçti.

City, 9. dakikada Erling Haaland'ın golüyle öne geçti ve Guardiola'nın takımı avantajını korumak için giderek daha geriye çekilmesine rağmen, konuk takım uzatma dakikalarına girerken üç puanı Etihad'a götürecek gibi görünüyordu. Ta ki uzatma süresinin üçüncü dakikasında Gabriel Martinelli, City savunmasının arkasına sızıp Gianluigi Donnarumma'yı aşan bir lob vuruşuyla topu ağlara gönderene kadar. Bu gol, kuzey Londra'da çılgın sevinçlere neden oldu.

O anda sonuç Liverpool'un işine en çok yarayan gibi görünse de, sezonun sonunda Arsenal'in aldığı bu puan ve City'nin kaybettiği iki puan, sezonun sonunda iki takım arasındaki rekabetin ne kadar sıkı geçtiği göz önüne alındığında, çok önemli oldu.