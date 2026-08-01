Arsenal, bu yaz Vinicius'u transfer etmek için nadir bir fırsat tespit etti. Büyük beğeni toplayan kanat oyuncusu, Santiago Bernabeu'daki sözleşmesinin son 12 ayına girdi ve bu durum İspanyol devini yoğun baskı altına soktu. Real Madrid, böylesine değerli bir varlığı serbest oyuncu statüsüyle hiçbir bedel almadan kaybetme ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Kısa süre içinde yeni bir anlaşmaya varılamazsa, Real Madrid isteksiz de olsa satışa zorlanabilir.

The Athletic'e göre Arsenal, Vinicius'un kalibresindeki bir oyuncu için mevcut maaş yapısını tamamen bozmayı göze almış durumda. Olası transferin beraberinde getireceği devasa maliyetler, Arsenal hiyerarşisinin tüm kademelerinde zaten onaylandı.