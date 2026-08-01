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Arsenal, Real Madrid süperstarı Vinicius Junior için tüm şartları zorlayıp maaş yapısını altüst etmeye hazır
Arsenal, Vinicius'un durumunu takip ediyor
Arsenal, bu yaz Vinicius'u transfer etmek için nadir bir fırsat tespit etti. Büyük beğeni toplayan kanat oyuncusu, Santiago Bernabeu'daki sözleşmesinin son 12 ayına girdi ve bu durum İspanyol devini yoğun baskı altına soktu. Real Madrid, böylesine değerli bir varlığı serbest oyuncu statüsüyle hiçbir bedel almadan kaybetme ihtimalinden giderek daha fazla endişe duyuyor. Kısa süre içinde yeni bir anlaşmaya varılamazsa, Real Madrid isteksiz de olsa satışa zorlanabilir.
The Athletic'e göre Arsenal, Vinicius'un kalibresindeki bir oyuncu için mevcut maaş yapısını tamamen bozmayı göze almış durumda. Olası transferin beraberinde getireceği devasa maliyetler, Arsenal hiyerarşisinin tüm kademelerinde zaten onaylandı.
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Kişisel şartlarda henüz anlaşma sağlanmadı
Son dönemde sosyal medyada kişisel şartlarda anlaşma sağlandığı yönünde çıkan spekülasyonlara rağmen, şu anda Vinicius ile Arsenal arasında böyle bir anlaşma bulunmuyor. Ancak aynı haber, transferin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı oyuncuyla anlaşma sağlamanın sorun olmayacağını doğruluyor. Hücum oyuncusu için kuzey Londra'ya bir transfer hâlâ ciddi bir ihtimal olarak görülüyor.
“Madrid ile sözleşmesini yenilememesi halinde Arsenal'e transfer, Brezilya Milli Takımı oyuncusuna cazip geliyor” The Athletic ortaya çıkardı. Haberde, “Hücum oyuncusunun Arsenal'e katılmak istemesi durumunda, kişisel şartlarda anlaşma sağlanması bekleniyor” ifadelerine de yer verildi. Premier League ekibi, İspanya'daki görüşmelerin tamamen çökmesi halinde fırsatı değerlendirebilmek için sadece pozisyon alıyor.
Mbappe maaşındaki engel
Anlaşmazlığın temel noktası, Vinicius'un 30 milyon euroya yakın bir paket talep etmesi etrafında dönüyor. Bu yüksek talepli paket; temel maaş, performansa bağlı bonuslar ve benzeri görülmemiş, devasa bir sözleşme yenileme bonusu olarak tanımlanan bir ödemeden oluşuyor.
Bu özel talep, doğrudan süperstar takım arkadaşı Kylian Mbappe ile yapılan karşılaştırmalardan kaynaklanıyor. Real Madrid, Vinicius'a bu benzeri görülmemiş talebi vermeye kesinlikle karşı çıkıyor. İspanyol devi, katı maaş tavanını korumaya çalışırken bunun gelecekteki sözleşme yenilemelerinde takım içinde tehlikeli bir domino etkisi yaratmasından endişe ediyor.
- Getty Images
Geleceği belirleyecek kritik görüşmeler
Tüm transfer süreci hızla kesin bir sonuca yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta Vinicius, temsilci ekibi ve Madrid yöneticileri arasında kritik görüşmelerin yapılması planlanıyor. Bu belirleyici temaslar, sonunda yeni bir sözleşme imzalanıp imzalanmayacağını büyük ölçüde belirleyecek.
Madrid adına cesaret verici olan ise, Vinicius'un kulüple tatmin edici bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olacaksa ilk taleplerini bir miktar düşürmeye açık olduğunun bildirilmesi. Eğer yaklaşan görüşmeler gerçek bir ilerleme sağlamazsa, Arsenal son derece iyimserliğini koruyor. Arsenal, tartışmasız şekilde ligin tarihindeki en büyük transfer olabilecek bu hamleyi devreye girip tamamlamaya tamamen hazır.
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