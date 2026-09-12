Getty Images
Çeviri:
Arsenal, Real Madrid'in eski La Fabrica yıldızı üzerindeki nihai gücü elinde tutmasına rağmen Serie A'nın sansasyon ismi Nico Paz için harekete geçmeye hazırlanıyor
Arsenal, olası transfer hamlesi öncesinde Paz'ı takip ediyor
Arsenal, Serie A'daki çarpıcı yükselişinin ardından Como orta sahası Paz'ı radarına aldı. ElDesmarque'nin haberine göre Premier League ekibi, 22 yaşındaki Arjantinliyi yakından takip ediyor ve Ocak 2027'de resmi bir girişimde bulunmayı planlıyor.
Ancak olası bir transfer, Madrid'in devrede olması nedeniyle hâlâ oldukça karmaşık. İspanyol devi, onun İtalya'da kalmasına izin vermesine rağmen oyun kurucunun geleceği üzerinde önemli bir etkiye sahip olmaya devam ediyor. Paz, İtalyan futbolunun en dikkat çekici çıkış yapan yıldızlarından biri haline geldikten sonra Como'da kalmayı seçti. Bu kararı, onu Avrupa transfer piyasasının odağında tutmaya devam etti.
- Getty Images Sport
Madrid, belirleyici 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonunu elinde tutuyor
Real Madrid, Paz'ın geleceğini belirlerken karmaşık bir sözleşme yapısı tasarladı. Haziran ayında Como, oyuncunun haklarının yüzde 100'ünü güvence altına almak için 60 milyon euro ödemeyi kabul etti, ancak İspanyol kulübü 2027 yazında geçerli olacak tek taraflı 80 milyon euroluk bir geri satın alma maddesi aldı.
Bernabeu yönetimi daha önce yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde çok daha düşük bir geri satın alma maddesine sahipti, ancak bunun yerine kazançlı yeni bir düzenlemeyi tercih etti. Real Madrid, Paz'ın İtalya'da kalmasına izin verilmesinin "oyuncunun kendi talebiyle" tamamlandığını resmen doğruladı.
Bu anlaşma, durumu tamamen Real Madrid'in kontrolünde bırakıyor. Arsenal somut bir teklif sunarsa, İspanyol ekibi oyuncuyu geri almak için 80 milyon euroluk maddesini devreye sokabilir, ardından onu takımda tutup tutmamaya ya da yeniden satmaya karar verebilir.
Arjantinli orta saha oyuncusu, Fabregas yönetiminde parlıyor
2024'te Madrid'den ayrıldığından bu yana Paz, teknik direktör Cesc Fabregas yönetiminde kilit bir figüre dönüştü. Orta saha oyuncusu, 2024/25 sezonunda verimli bir performans sergileyerek Serie A'da 35 maçta altı gol ve dokuz asist kaydetti.
Takip eden sezonda performansını daha da yukarı taşıdı ve ligde 35 maçta 12 gol ile yedi asist üretti. Hücum katkısı, Como'nun Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesine yardımcı oldu ve burada RB Leipzig'e karşı forma giydi.
Paz, mevcut sezonda da iyi formunu sürdürdü ve üçüncü haftada Como'nun Genoa'yı 4-1 mağlup ettiği maçta güzel bir gole imza attı. Takımın ana 10 numarası olarak parlamaya devam ediyor.
- Getty Images
Nico Paz için üç net seçenek öne çıkıyor
Paz'ın yakın geleceği, İtalya'daki gelişimini sürdürürken artık üç farklı senaryo barındırıyor. Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için ilk seçenek, Avrupa kupalarında mücadele ederek değerini artırmak adına Como'da kalmak.
Alternatif olarak Arsenal, Ocak 2027'de resmi bir teklif için harekete geçebilir ve Madrid'i 80 milyon euroluk geri satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmamaya karar vermek zorunda bırakabilir.
Son olarak Real Madrid, altyapısından yetişen oyuncunun doğrudan Santiago Bernabeu kadrosuna dönmeye hazır olduğuna karar verebilir. Önümüzdeki aylarda sergileyeceği performanslar, nihayetinde hangi yolun izleneceğini belirleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun