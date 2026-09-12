Arsenal, Real Madrid'in eski La Fabrica yıldızı üzerindeki nihai gücü elinde tutmasına rağmen Serie A'nın sansasyon ismi Nico Paz için harekete geçmeye hazırlanıyor

Real Madrid, Paz'ın geleceğini belirlerken karmaşık bir sözleşme yapısı tasarladı. Haziran ayında Como, oyuncunun haklarının yüzde 100'ünü güvence altına almak için 60 milyon euro ödemeyi kabul etti, ancak İspanyol kulübü 2027 yazında geçerli olacak tek taraflı 80 milyon euroluk bir geri satın alma maddesi aldı.

Bernabeu yönetimi daha önce yaklaşık 9 milyon euro seviyesinde çok daha düşük bir geri satın alma maddesine sahipti, ancak bunun yerine kazançlı yeni bir düzenlemeyi tercih etti. Real Madrid, Paz'ın İtalya'da kalmasına izin verilmesinin "oyuncunun kendi talebiyle" tamamlandığını resmen doğruladı.

Bu anlaşma, durumu tamamen Real Madrid'in kontrolünde bırakıyor. Arsenal somut bir teklif sunarsa, İspanyol ekibi oyuncuyu geri almak için 80 milyon euroluk maddesini devreye sokabilir, ardından onu takımda tutup tutmamaya ya da yeniden satmaya karar verebilir.