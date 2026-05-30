Krishan Davis

Çeviri:

Arsenal-PSG maçı oyuncu değerlendirmeleri: Gabriel bir anda kahramanlıktan dibe vurdu! Brezilyalı oyuncunun savunmadaki ustalık gösterisi, Şampiyonlar Ligi finalinde kaçırdığı kritik penaltı karşısında hiçbir anlam ifade etmedi

Paris Saint-Germain - Arsenal

Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e penaltı atışlarında yenildi; Gabriel Magalhaes'in hayati öneme sahip penaltıyı üstten dışarı atmasıyla, Budapeşte'de son şampiyon ikinci kez üst üste Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Kai Havertz, Ousmane Dembele'nin ikinci yarıda attığı golle skoru eşitlemeden önce Gunners'a erken bir üstünlük sağlamıştı ve Arsenal'in sağlam savunması maçı uzatmalara taşıdı.

Favori gösterilmeyen Kuzey Londralılar rüya gibi bir başlangıç yaptı ve maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Marquinhos’un orta saha çizgisi yakınlarında yaptığı top uzaklaştırma girişimi Leandro Trossard’a çarptıktan sonra, Havertz aniden kaleye doğru koşarken kendini buldu ve topu ağların üst köşesine durdurulamaz bir vuruşla gönderdi.

Bu gol, Arsenal'e en iyi yaptıkları şeyi yapma izni verdi: geriye çekilip savunma yapmak. Özellikle Gabriel olağanüstü bir performans sergiledi ve ilk yarının geri kalanında birçok kritik müdahale yaptı. Bunların arasında, Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahasında şut çekmeye hazırlandığı anda mükemmel zamanlamayla yaptığı müdahale de vardı.

Gunners, nadir gördüğümüz hücumlarında yine de tehlikeli görünüyordu. PSG kalecisi Matvey Safonov, Bukayo Saka'nın tehlikeli alçak ortasını iyi bir şekilde kesti ve Havertz, ilk yarının uzatma dakikalarında güzel bir pas hareketinin sonunda Marquinhos'un blokuyla gol fırsatını kaçırdı.

Ancak, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra, Cristhian Mosquera hızlı bir paslaşmada yakalandı ve ceza sahasında zamanlamasını yanlış hesaplayarak Kvaratskhelia'yı tamamen devirdi. Dembele penaltı noktasının başına geçerek topu ağlara gönderdi ve momentumun değişmesiyle skoru eşitledi.

Arsenal, maçı uzatmalara taşımak için son dakikalarda gelen bir dizi tehlikeyi atlatmak zorunda kaldı. Önce Myles Lewis-Skelly, Kvaratskhelia'nın şutunu direğe çeldi, ardından David Raya, Bradley Barcola'nın hızlı koşusunu kritik bir şekilde kesti ve Vitinha, bitime bir dakika kala şutunu ağların üstüne gönderdi.

Temkinli geçen uzatma devresinde, oyuna sonradan giren Noni Madueke, Nuno Mendes'in baskısı altında yere düştü, ancak hakem Arsenal'in penaltı itirazlarını reddetti ve bu kararı VAR tarafından da onaylandı. Net bir pozisyon yaşanmadı ve uzatmaların son dakikasında Viktor Gyokeres'in şutu dışarıya saptığında penaltı atışlarına gidileceği kesinleşti.

Penaltı atışlarında Eberechi Eze penaltısını dışarı attı, ancak Raya, Mendes'in vuruşunu güzel bir kurtarışla kurtardı. Maç ani ölüm turuna gitti ve PSG beşinci penaltısını gole çevirdikten sonra Gabriel penaltı noktasına geldi ve topu Budapeşte'nin gece gökyüzüne göndererek şampiyonlara galibiyeti getirdi.

GOAL, Puskas Arena'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (7/10):

    Bir noktada kendi alanından çıkmak zorunda kaldı ve Ruiz'in vuruşunu gergin bir şekilde yakaladı. Dembele'nin penaltısında şansı yoktu, ancak uzatmalarda Barcola'yı durdurup ortayı keserek gerçekten iyi bir iş çıkardı. Penaltı atışlarında büyük bir kurtarış yaptı.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Maç başlamadan önce zayıf halka gibi görünüyordu. Kararlı bir savunma sergiledi ancak ceza sahasında Kvaratskhelia'yı düşürdüğü için cezalandırıldı. Hemen ardından oyundan alındı.

    William Saliba (6/10):

    Stoper partneri kadar belirleyici değildi, ancak yine de savunmada birçok önemli iş yaptı ve iyi paslar verdi.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Defans hattında kesinlikle muazzamdı. Brezilyalı oyuncunun takımını oyunda tutmak için yaptığı sayısız müdahaleyi saymak imkansızdı. Çok önemli penaltıyı acı bir şekilde üstten dışarı attı.

    Piero Hincapie (7/10):

    Tehditkar forvetlere karşı çok dikkatli ve agresifti ve ceza sahasında büyük bir müdahale yaptı.

    Orta saha

    Declan Rice (6/10):

    Belki de istediği kadar etkili olamadı, ancak çok koştu ve PSG'nin orta saha ustalarını bozmak için elinden geleni yaptı.

    Myles Lewis-Skelly (7/10):

    19 yaşında bu büyük sahnede hiç de yersiz görünmedi; soğukkanlı paslar verdi ve iyi savunma yaptı. Kvaratskhelia'nın son dakikalardaki şutunu direğe çeviren muazzam bir blok yaptı.

    Martin Odegaard (5/10):

    Özenle pres yaptı ve şık bir pasla Havertz için büyük bir fırsat yarattı. Ana görevi ön alanda savunma yapmak gibi görünüyordu. Beraberlik golünün ardından oyundan alındı.

    Saldırı

    Bukayo Saka (6/10):

    Defansif olarak takıma katkı sağladı. Ancak bir faul nedeniyle sarı kart gördü ve birkaç iyi hücum pozisyonunu boşa harcadı.

    Kai Havertz (8/10):

    Şampiyonlar Ligi finallerini çok seviyor! Maçın başında inanılmaz bir gol attı. Fiziksel varlığıyla takıma çıkış yolu sağladı.

    Leandro Trossard (7/10):

    Havertz'e istemeden asist yaptı. Topla ilgili çok mantıklı kararlar verdi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jurrien Timber (6/10):

    Sakatlıktan dönüşünde biraz dağınıktı ve kanadından gelen fırsatları değerlendiremedi. Maçın ilerleyen dakikalarında oyuna ısındı ve savunmada güçlü bir performans sergiledi.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    Maça giremedi ve kendi yarı sahasında sinirli bir faul nedeniyle sarı kart gördü. Maçın sonlarında attığı şut az farkla dışarı çıktı. Penaltıyı soğukkanlılıkla gole çevirdi.

    Noni Madueke (7/10):

    İyi bir tehdit oluşturdu ve bir hücumda penaltı kazanacağını düşündü, ancak sonuç alınamadı.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    İki takım arkadaşı boş pozisyondayken kilit pası veremedi. Birkaç kez topu kaybetti. Harika bir penaltı vuruşu yaptı.

    Eberechi Eze (5/10):

    Fiziksel gücünü iyi kullandı ve topla sakin görünüyordu. Penaltısını kaçırdı.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Sadece uzatma dakikalarında oyuna girmesine rağmen biraz yorgun görünüyordu.

    Mikel Arteta (6/10):

    Final maçını kaybetmek için çok acı verici bir yoldu. Uzun süreler boyunca oyun planını mükemmel bir şekilde uyguladı, ancak takımı belki de çok erken gol attığı için 84 dakika boyunca bu üstünlüğü korumak zorunda kaldı. Mosquera'nın aceleci davranması olmasaydı, bunu başarabilirlerdi.