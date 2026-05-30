Favori gösterilmeyen Kuzey Londralılar rüya gibi bir başlangıç yaptı ve maçın henüz altıncı dakikasında öne geçti. Marquinhos’un orta saha çizgisi yakınlarında yaptığı top uzaklaştırma girişimi Leandro Trossard’a çarptıktan sonra, Havertz aniden kaleye doğru koşarken kendini buldu ve topu ağların üst köşesine durdurulamaz bir vuruşla gönderdi.

Bu gol, Arsenal'e en iyi yaptıkları şeyi yapma izni verdi: geriye çekilip savunma yapmak. Özellikle Gabriel olağanüstü bir performans sergiledi ve ilk yarının geri kalanında birçok kritik müdahale yaptı. Bunların arasında, Khvicha Kvaratskhelia'nın ceza sahasında şut çekmeye hazırlandığı anda mükemmel zamanlamayla yaptığı müdahale de vardı.

Gunners, nadir gördüğümüz hücumlarında yine de tehlikeli görünüyordu. PSG kalecisi Matvey Safonov, Bukayo Saka'nın tehlikeli alçak ortasını iyi bir şekilde kesti ve Havertz, ilk yarının uzatma dakikalarında güzel bir pas hareketinin sonunda Marquinhos'un blokuyla gol fırsatını kaçırdı.

Ancak, saatin 60. dakikasını biraz geçtikten sonra, Cristhian Mosquera hızlı bir paslaşmada yakalandı ve ceza sahasında zamanlamasını yanlış hesaplayarak Kvaratskhelia'yı tamamen devirdi. Dembele penaltı noktasının başına geçerek topu ağlara gönderdi ve momentumun değişmesiyle skoru eşitledi.

Arsenal, maçı uzatmalara taşımak için son dakikalarda gelen bir dizi tehlikeyi atlatmak zorunda kaldı. Önce Myles Lewis-Skelly, Kvaratskhelia'nın şutunu direğe çeldi, ardından David Raya, Bradley Barcola'nın hızlı hücumunu kritik bir şekilde kesti ve Vitinha, bitime bir dakika kala şutunu ağların üstüne gönderdi.

Temkinli geçen uzatma devresinde, oyuna sonradan giren Noni Madueke, Nuno Mendes'in baskısı altında yere düştü, ancak hakem Arsenal'in penaltı itirazlarını reddetti ve kararı VAR tarafından onaylandı. Net bir pozisyon yaşanmadı ve uzatmaların son dakikasında Viktor Gyokeres'in şutu dışarıya saptığında penaltı atışlarına gidileceği kesinleşti.

Penaltı atışlarında Eberechi Eze penaltısını dışarı attı, ancak Raya, Mendes'in şutunu muhteşem bir kurtarışla kurtardı. Maç ani ölüm aşamasına gitti ve PSG beşinci penaltısını gole çevirdikten sonra Gabriel penaltı noktasına geldi ve topu Budapeşte'nin gece gökyüzüne göndererek şampiyonlara galibiyeti getirdi.

GOAL, Puskas Arena'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...