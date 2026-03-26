Getty
Çeviri:
Arsenal, PSG'den Khvicha Kvaratskhelia'yı kadrosuna katmak için cüretkar bir transfer teklifi yapmayı değerlendiriyor
Arteta, hücum hattına takviye yapmayı hedefliyor
The Independent’ın haberine göre, Kuzey Londra kulübü, kanatlarda mevcut seçeneklerine önemli bir katkı sağlayabilecek birincil hedef olarak Kvaratskhelia’yı belirledi. 25 yaşındaki oyuncu muhteşem bir formda; özellikle Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea’ye karşı üç gol attı.
Gürcü milli oyuncu, Arsenal için rüya transferi olarak öne çıkarken, kulüp aynı zamanda Premier Lig'in değişen finansal düzenlemelerinin karmaşıklığını da çözmeye çalışıyor. Bu büyüklükteki bir transferi kolaylaştırmak için kulüp, yeni 'Kadro Maliyet Oranı' kurallarına uymak ve yeni yıldızlar için gerekli alanı yaratmak amacıyla kıdemli oyuncuların ayrılmasını değerlendirmeye hazır.
- AFP
PSG'nin Kvaratskhelia konusundaki sert tutumu
Arsenal'in ilgisine rağmen, bu kanat oyuncusunu Parc des Princes'ten koparmak hiç de kolay olmayacak. PSG yönetimi, eski Napoli oyuncusunu Luis Enrique yönetimindeki "Galactico sonrası" projesinin en değerli parçası olarak görüyor. Fransız başkentindeki kaynaklar, özellikle 2025'in başlarında Napoli'den transfer olduktan sonra takımın temel taşlarından biri haline gelmesinin ardından, oyuncunun neredeyse satılamaz bir varlık olarak değerlendirildiğini vurguluyor.
Ancak, Premier League şampiyonluk yarışındaki takımlar için bir umut ışığı olabilir. The Independent'ın haberine göre, oyuncunun temsilcileri transfer fikrine açık ve geleceği için alternatif seçenekleri değerlendirmeye hazır.
Kvaratskhelia Paris'te mutlu
Oyuncu, son zamanlarda Fransa'daki hayatından büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Yakın zamanda verdiği bir röportajda, Avrupa şampiyonu takıma olan bağlılığından bahsetti. "Benim için Paris gerçekten olağanüstü bir yer. Burada her şey var ve her şeyden öte, burası aşkın şehri. PSG benimle iletişime geçtiğinde, karımın dünyadaki en mutlu insan olduğunu düşündüm," dedi kanat oyuncusu.
"PSG benimle iletişime geçmeden önce, eşim hep şöyle derdi: 'Bir gün PSG'de oynarsak, orada kalmak harika olurdu.' Bence [Lionel] Messi, Neymar ve [Kylian] Mbappe gibi harika oyuncular varken oraya gitmek çok zor. Paris'in her şeyini seviyorum."
- Getty Images
Yoğun bir yazın alternatif hedefleri
Kvaratskhelia, Arsenal’in radarındaki tek büyük isim değil. Arteta’nın, Atlético Madrid’den Julian Alvarez’in büyük bir hayranı olduğu da biliniyor. Ancak İspanyol kulübün en az 100 milyon avro (86,5 milyon sterlin) değer biçmesi nedeniyle, Arjantinli oyuncunun transferi şu an için pek olası görünmüyor.
Bu durum, Gunners'ı iddialı transfer hedefleriyle finansal sürdürülebilirlik arasında bir denge kurmak zorunda bırakıyor. PSG'yi Gürcü yıldızı satmaya ikna edip edemeyecekleri henüz belli değil, ancak kulüp kritik bir yaz transfer dönemi için hazırlık yaparken, Emirates'e dünya çapında bir yaratıcı yetenek kazandırma niyeti açıkça ortada.