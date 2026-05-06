Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk sonuçlarını beklerken Mikel Arteta'nın sözleşmesiyle ilgili önemli bir karar aldı

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Arsenal, Mikel Arteta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya karar verdi. Koçluk kariyerine Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak başlayan İspanyol teknik direktör, Aralık 2019’da Emirates Stadyumu’nda baş antrenörlük görevine başladı. O zamandan beri kulübü tamamen dönüştüren Arteta, FA Cup ve iki Community Shield şampiyonluğu kazandı. Bu muazzam ilerlemeyi takdir eden Romano, "Arsenal'in yaz aylarında Mikel Arteta'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığını" açıkladı. Teknik direktörün şu anki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, ancak kulüp yönetimi onun başarısını ödüllendirmek istiyor.