Getty Images Sport
Çeviri:
Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluk sonuçlarını beklerken Mikel Arteta'nın sözleşmesiyle ilgili önemli bir karar aldı
Dönüşüm yaratıcı yönetim başarılarını ödüllendirmek
Transfer uzmanı Fabrizio Romano’ya göre, Arsenal, Mikel Arteta’nın uzun vadeli geleceğini güvence altına almaya karar verdi. Koçluk kariyerine Manchester City’de Pep Guardiola’nın yardımcısı olarak başlayan İspanyol teknik direktör, Aralık 2019’da Emirates Stadyumu’nda baş antrenörlük görevine başladı. O zamandan beri kulübü tamamen dönüştüren Arteta, FA Cup ve iki Community Shield şampiyonluğu kazandı. Bu muazzam ilerlemeyi takdir eden Romano, "Arsenal'in yaz aylarında Mikel Arteta'ya yeni bir sözleşme teklif etmeyi planladığını" açıkladı. Teknik direktörün şu anki sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam ediyor, ancak kulüp yönetimi onun başarısını ödüllendirmek istiyor.
Şampiyonluk yarışı ve sözleşme görüşmeleri
Teknik direktör tamamen bu sezonun maçlarına odaklanmış olsa da, Romano planın "sezon sonu sonuçlarından bağımsız olarak Mart ayında çoktan kararlaştırıldığını" belirtti. Arteta'nın "şu anda şampiyonluklara odaklanmak istediğini, ancak Arsenal projesine gönül vermiş olduğunu ve görüşmeleri sabırsızlıkla beklediğini" ekleyen Romano, "anlaşmanın yakında imzalanacağını" doğruladı. Yurtiçinde Arsenal, 35 maçta topladığı 76 puanla Premier League tablosunun zirvesinde yer alıyor. 71 puanı olan ve bir maç eksiği bulunan ikinci sıradaki Manchester City'ye karşı beş puanlık bir avantajı bulunan Gunners, 2003-2004 sezonundan bu yana ilk yurtiçi şampiyonluğunu kovalıyor.
Tarihi Avrupa zaferinin peşinde
Kulüp, etkileyici iç saha performansının yanı sıra tarihi bir Avrupa zaferinin peşinde. Arsenal, geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İspanyol devi Atlético Madrid'i geride bıraktı. Deplasmanda zorlu bir mücadelenin ardından 1-1 berabere kalan Gunners, evinde aldığı 1-0'lık kritik galibiyetle Budapeşte'deki finale yükseldi. Bu tarihi başarı, kulübün Avrupa'nın en prestijli turnuvasına ikinci kez katılmasını ve 2005-2006 sezonunda Barcelona'ya karşı yaşadığı yürek burkan yenilgiden bu yana ilk kez finale yükselmesini sağladı. Takım, Arteta'nın mirasını pekiştirecek, eşi benzeri görülmemiş bir çifte zaferin eşiğinde.
- Getty Images Sport
Arteta'yı gelecekte neler bekliyor?
Yeni bir sözleşme imzalanması an meselesi olan Arteta, kalıcı bir hanedanlık kurmaya hazırlanıyor. Kalan lig maçlarında ya da Avrupa finalinde ne olursa olsun, kulüp yönetimi onu, Arsenal’in yıllarca dünya futbolunda baskın bir güç olarak kalmasını sağlayacak ideal lider olarak açıkça belirlemiştir.