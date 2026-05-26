Çeviri:
Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte kupayı hedeflerken Declan Rice neden kendini bir ‘büyük maç oyuncusu’ olarak görüyor?
En önemli anlarda görevini layıkıyla yerine getirmek
Rice, daha önce West Ham’ın kaptanı olarak Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaştığı için Avrupa’da başarıya yabancı değil. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’in orta sahasını yönetmeye hazırlanırken, bu maçta ortaya konacak riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, tüm dünyanın gözü üzerindeyken başarılı olmak için gereken karakteri geliştirdiğine inanıyor ve kendisini dünya futbolunun en büyük sahnelerinin uzmanı olarak tanımlıyor.
Rice, final öncesinde uefa.com'a verdiği röportajda, "Ben büyük maçların oyuncusuyum demek isterim" dedi. "En büyük turnuvalarda oynadığınızda, sadece ben değil, tüm oyuncularınızın her an en iyi performansını sergilemesi gerekir. Bence takımımız son birkaç yıldır büyük maçlarda bunu başardı; özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir adım öne çıktık. Aramızda bu özelliğe sahip birkaç kişi var ve finale giderken de buna ihtiyacımız olacak."
Geçmişteki son hayal kırıklığından ders çıkarmak
Rice, Hammers formasıyla Prag’da kupa kaldırmanın mutluluğunu yaşasa da, kariyeri İngiltere milli takımıyla yaşadığı iki Avrupa Şampiyonası yenilgisi de dahil olmak üzere birçok acı final mağlubiyetiyle de damgalanmıştır. Orta saha oyuncusu, bu başarısızlıkların kendisini yıpratmasına izin vermek yerine, onları bir daha o “acı”yı yaşamamak için motivasyon kaynağı olarak kullanıyor. Her yenilginin, Luis Enrique’nin PSG takımının oluşturduğu zorlu mücadeleye karşı kendisine büyük fayda sağladığını vurguluyor.
"Şimdiye kadar epeyce final kaybettim: iki EURO finali, Lig Kupası finali. Bu acı verici çünkü finale çıktığınızda o kupayı kazanmak istersiniz. Ama aynı zamanda, yaşadığınız tüm küçük yenilgiler size gerçekten çok fayda sağlıyor. Bu, kazanma arzusunu daha da artırıyor ve umarım bunu sürdürebiliriz," diye belirtti orta saha oyuncusu.
Budapeşte'de tarihi bir çifte zafer peşinde
Premier Lig şampiyonluğu garantilendikten sonra, dikkatler tamamen Arsenal’in tarih boyunca bir türlü elde edemediği “o güzel kupa”ya yöneldi. Geçen sezon yarı finalde PSG’ye yenildikten sonra Rice, Gunners’ın bu kez bir adım daha ileri gitmek için gerekli sert dersleri aldığından emin. O, takımın sezonu en yüksek seviyede bitirmek için “sonuna kadar mücadele etmeye” hazır olduğuna inanıyor.
"PSG gerçekten çok iyi bir takım. Geçen yıl iki maçta karşılaştık. Sonuç her iki yönde de olabilirdi. Geçen sezonun yarı final yenilgisinden ne öğrendik? Şansları değerlendirmek gerektiğini, çünkü çok fazla şansımız vardı," diye uyardı Rice.
Ne harika bir fırsat
Rice, Arsenal'in 22 yıllık şampiyonluk hasretine son veren Premier Lig şampiyonluğu yolunda kilit bir rol oynadı. Ligde 36 maçta forma giyen oyuncu, 4 gol attı ve 7 asist yaptı. 27 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmanın, takımının uzun süredir yakalayamadığı şampiyonluğu nihayet kazanması için kaçırılmayacak bir fırsat olduğunu biliyor.
Rice şunları söyledi: "Bu, futbolun en büyük turnuvası. Şampiyonlar Ligi finali, bundan daha büyüğü yok. Ne şans, ne fırsat. Bu, sezonun kulüp futbolundaki son maçı olacak, bu yüzden zirvede bitirmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.