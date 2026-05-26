Arsenal, Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde çifte kupayı hedeflerken Declan Rice neden kendini bir ‘büyük maç oyuncusu’ olarak görüyor?

Rice, daha önce West Ham’ın kaptanı olarak Avrupa Konferans Ligi şampiyonluğuna ulaştığı için Avrupa’da başarıya yabancı değil. Ancak Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal’in orta sahasını yönetmeye hazırlanırken, bu maçta ortaya konacak riskler hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 27 yaşındaki oyuncu, tüm dünyanın gözü üzerindeyken başarılı olmak için gereken karakteri geliştirdiğine inanıyor ve kendisini dünya futbolunun en büyük sahnelerinin uzmanı olarak tanımlıyor.

Rice, final öncesinde uefa.com'a verdiği röportajda, "Ben büyük maçların oyuncusuyum demek isterim" dedi. "En büyük turnuvalarda oynadığınızda, sadece ben değil, tüm oyuncularınızın her an en iyi performansını sergilemesi gerekir. Bence takımımız son birkaç yıldır büyük maçlarda bunu başardı; özellikle Şampiyonlar Ligi'nde bir adım öne çıktık. Aramızda bu özelliğe sahip birkaç kişi var ve finale giderken de buna ihtiyacımız olacak."