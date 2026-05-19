Arsenal, Premier Lig şampiyonu oldu! Manchester City’nin berabere kalmasıyla 22 yıllık şampiyonluk hasreti sona erdi ve Gunners’ın şampiyonluğu kesinleşti
Bu sezonun performansı: Duran topların kralları
Arsenal'in şampiyonluğa uzanan yürüyüşü, taktiksel disiplin ve duran toplardan elde edilen benzeri görülmemiş bir verimlilikle şekillendi. Topçular, bu sezon Premier Lig'de köşe vuruşlarından attıkları 18. golle rekor kırarak, İngiliz futbolunun tartışmasız duran top kralları olduklarını resmen kanıtladılar.
Bu ölümcül özellik, Burnley ile oynadıkları sondan bir önceki maçta mükemmel bir şekilde ortaya çıktı. Bukayo Saka'nın nokta atışı gibi içe doğru gelen ortasında Kai Havertz en yükseğe çıkarak kafayla topu ağlara gönderdi ve Emirates'te 1-0'lık kritik bir galibiyet elde etmeyi sağladı.
Podyumdan uzun süren yokluğun sonu
Bu tarihi zafer, birinci lig şampiyonluğu için 22 yıldır süren acı dolu bekleyişi resmen sona erdiriyor.
Arsenal'in bu ünlü kupayı en son kaldırdığı zaman, Arsene Wenger'in efsanevi "Invincibles" takımının tüm sezonu yenilgisiz tamamladığı 2003-04 sezonuydu. Nesiller boyu Arsenal taraftarları, o altın çağın geri dönmesini özleyerek büyüdü ve yıllarca süren başarısızlıkların ardından, Arteta'nın vizyoner liderliği nihayet bu dirençli modern kadronun kulüp tarihine kendi şanlı sayfasını yazmasını sağladı.
Ancak bu tarihi zafer kolay elde edilmedi; son üç sezonu Manchester City ve Liverpool'un hakimiyetine yenik düşerek acı bir hayal kırıklığıyla son bulan şiddetli şampiyonluk mücadeleleriyle geçiren Gunners için bu zafer, yıllarca süren acıların ardından geldi.
Arsenal son gün heyecanından kurtuldu
Şampiyonluğu bir maç kala garantileyen Arsenal, son günün gerilimini tamamen ortadan kaldırdı. Manchester City’nin Vitality Stadyumu’nda dirençli Bournemouth karşısında yaşadığı beklenmedik puan kaybı, onları 78 puanda bırakırken, Arsenal’in 82 puanlık etkileyici puanı, 4 puanlık farkla şampiyonluk yarışını matematiksel olarak sona erdirdi.
Küme düşen Burnley karşısında zorlu ve gergin bir galibiyet elde eden Kuzey Londra ekibi için sezonun son maçı, yeni şampiyonlar için Pazar günü Crystal Palace deplasmanını tamamen kutlama havasına dönüştürecek muhteşem bir zafer turu olacak.
Çifte rüya: Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları
Premier Lig şampiyonluğunu garantiledikten sonra, futbol dünyası şimdi şu soruyu soruyor: Bu olağanüstü Arsenal kadrosu, tarihi bir Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi çifte kupasını kazanabilir mi?
Arteta, orta sahada eşsiz Declan Rice'ın liderliğinde ve Avrupa'nın en iyilerini boğmuş sızdırmaz bir savunma ile sağlam bir temel oluşturdu.
Gunners durdurulamaz görünüyor ve 30 Mayıs'ta Budapeşte'deki Puskas Arena'da Paris Saint-Germain ile karşılaşacakları Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanırken, Avrupa'nın zirvesine ulaşmak için artık sadece bir adım uzaktalar.
Yurtiçi şampiyonluğuna Şampiyonlar Ligi kupasını da eklemek, bu takımı futbol tarihinin en büyük dönemlerinden biri olarak tarihe yazdırır.