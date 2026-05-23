Arsenal, Premier Lig şampiyonu kulübün resmi açıklamasının ardından yaz transfer dönemindeki ikinci ayrılışı doğruladı
Estonyalı kaleci Londra'dan ayrıldı
Estonya milli takım kalecisi Hein, Kuzey Londra’da geçirdiği uzun bir gelişim döneminin ardından Temmuz ayında Bundesliga ekibi Werder Bremen’e kalıcı olarak transfer olacak. 24 yaşındaki kaleci, 2018 yılında Emirates Akademisi’ne katılmış, ancak arka arkaya gelen teknik direktörler döneminde A takımda önemli süreler almakta zorlanmıştı. Geçtiğimiz sezonu geçici kiralık sözleşmeyle Almanya’daki hayata alışarak geçiren oyuncunun transfer şartları, artık kesin bir sözleşmeyle netleştirildi.
Arsenal resmi açıklama yayınladı
Arsenal, resmi internet sitesinde yayınladığı bir açıklamayla, kalecinin akademi ve A takımdaki çeşitli görevleri boyunca sergilediği uzun soluklu profesyonelliği ve bağlılığını takdir etti.
Yasal süreçler tamamlanmak üzereyken kesin anlaşmayı teyit eden kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Karl'a bizimle geçirdiği süre boyunca kulübe yaptığı katkılarından dolayı teşekkür ediyor ve Werder Bremen'deki yeni hayatında kendisine başarılar diliyoruz.”
Kuzey Londra'daki kadro temizliği devam ediyor
Hein'ın ayrılışı, Kiwior'un Porto'ya kalıcı transferini tamamlamasının hemen ardından gelen, Arsenal'in yaz transfer döneminde izlediği kadro hafifletme politikasının hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Portekiz'in dev kulübü, Polonyalı milli oyuncuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için ilk kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu resmen devreye soktu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için yapılan kesin anlaşma, Arsenal'e 17 milyon avro (14,5 milyon sterlin) sabit ücret garantisi verirken, belirli performans hedeflerine bağlı olarak sonunda 5 milyon avroya (4,3 milyon sterlin) ulaşabilecek değişken bir bileşen de içeriyor.
Arteta yedek seçeneklerini yeniden düzenliyor
Mikel Arteta, yoğun bir hazırlık dönemi programı ve zorlu bir lig şampiyonluğu savunması öncesinde yedek kaleci kadrosunu yeniden gözden geçirmek zorunda. Kadroya fazla katkı sağlamayan oyuncuların takımdan ayrılması, teknik direktörün transfer dönemi başlamadan önce kulübün mali yapısını düzene sokmasına yardımcı olurken, Hein ise Arsenal’de sadece bir kez A takımda forma giydikten sonra düzenli olarak ilk 11’de yer alabilmek amacıyla Bundesliga’ya doğru yola çıkıyor.