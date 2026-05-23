Arsenal, Premier Lig şampiyonu kulübün resmi açıklamasının ardından yaz transfer dönemindeki ikinci ayrılışı doğruladı

Hein'ın ayrılışı, Kiwior'un Porto'ya kalıcı transferini tamamlamasının hemen ardından gelen, Arsenal'in yaz transfer döneminde izlediği kadro hafifletme politikasının hızlı bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Portekiz'in dev kulübü, Polonyalı milli oyuncuyu uzun vadeli bir sözleşmeyle kadrosuna katmak için ilk kiralama sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu resmen devreye soktu. 26 yaşındaki savunma oyuncusu için yapılan kesin anlaşma, Arsenal'e 17 milyon avro (14,5 milyon sterlin) sabit ücret garantisi verirken, belirli performans hedeflerine bağlı olarak sonunda 5 milyon avroya (4,3 milyon sterlin) ulaşabilecek değişken bir bileşen de içeriyor.