Arsenal, Premier Lig şampiyonluk kupasını kaldırırken hangi formayı giyecek? Son hafta Crystal Palace deplasmanında yedek formayı giymek zorunda kalan Gunners’ın kupa planları ortaya çıktı
Londra'daki taç giyme töreninin lojistiği
football.london’a göre Arsenal, Pazar günü Premier Lig kupasını kaldırmadan önce ikonik kırmızı-beyaz iç saha formalarını giyecek. Arteta’nın takımı, Manchester City’nin hafta ortasında Bournemouth ile berabere kalması sayesinde şampiyonluğu matematiksel olarak garantilemiş olarak Selhurst Park’a gidiyor.
Takım, City'nin puan kaybını birlikte izledikten sonra Londra'da gece boyu kutlama yaptı, ancak kupayı resmi olarak teslim alma işlemi hâlâ devam ediyor. Crystal Palace geleneksel kırmızı-mavi çizgili formalarını giyeceği için, şampiyonluğa ulaşan takım son günkü 90 dakikalık maçta beyaz deplasman formasıyla sahaya çıkacak.
Selhurst Park'ta ani bir değişiklik
Maçın sona ermesinin ardından Martin Odegaard ve takım arkadaşları soyunma odasına dönerek deplasman formalarını kulübün ana renklerine sahip formalarla değiştirecekler. Böylelikle tüm resmi fotoğraflar ve kupa kaldırma anının simgesel görüntüleri, alternatif forma yerine kulübün alametifarikası olan kırmızı-beyaz renklerle çekilmiş olacak.
Arsenal oyuncuları kıyafetlerini değiştirirken, Crystal Palace geleneksel sezon sonu teşekkür turunu gerçekleştirecek. Teknik direktör Oliver Glasner, bu fırsatı değerlendirerek ev sahibi taraftarlara teşekkür edecek ve ardından Eagles'ın Rayo Vallecano ile oynayacağı Conference League finaline odaklanacak. Saha boşaltıldıktan sonra, Premier League şampiyonluğunun ilan edilmesi için sahne hazır olacak.
Mikel Arteta çıtayı yükseltiyor
Arteta, tarihi bir çifte kupaya odaklanmadan önce bu başarıyı layıkıyla kutlamanın önemini açıkça dile getirdi. İspanyol teknik adam, "Ligi kazanmanın sevincini yaşamak için 48 saatimiz vardı. Şimdi ise çok iyi hazırlanacağız ve rekabette en iyi şekilde yer alabilmek için her zamanki alışkanlıklarımızı ve standartlarımızı yeniden hayata geçireceğiz," diye açıkladı.
Teknik direktör, oyuncularının yeni bir sayfa açmadan önce Selhurst Park'ta deplasman taraftarlarının desteğiyle atmosferi doya doya yaşamalarını istiyor. "Pazar günü, kutlama yapmak, kupayı hak ettiği şekilde kaldırmak ve her zaman yanımızda olan insanlarla bağ kurmak için yine küçük bir fırsatımız olacak. Ardından, bu futbol kulübünde yeni bir tarih yazmamız gereken altı günümüz olacak," diye ekledi.
Gözler Avrupa kupasında
Arteta'nın bahsettiği "yeni tarih", 30 Mayıs Cumartesi günü PSG ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finali. Arsenal, kıtanın en prestijli turnuvasında ilk şampiyonluğunu kazanmak için, lig şampiyonluğundan Avrupa'nın zirvesine ulaşma yolunda bir haftadan biraz az bir süreye sahip. Gunners'ın teknik direktörü, takımının kupa kaldırmanın getireceği coşkuyla yüksek baskı altındaki bir finalin gerekliliklerini aynı anda idare edebileceğinden emin.
Fransız şampiyonuyla yapılacak karşılaşma hakkında Arteta şunları söyledi: "O maça kazanma niyetiyle hazırlanacağız ve kulüp tarihine yeni bir sayfa yazacağız, bu kesin. Ve bunun nasıl olacağını biliyoruz. Bunu hak etmeliyiz. Çok iyi hazırlanmalıyız. En iyi şekilde hazır olacağımızdan gerçekten eminim. Ve bu, bir kulüp turnuvasında en üst düzeyde bir veya iki takımla oynayabileceğimiz en büyük sahnede, 90 dakikalık kısa bir süre olacak."