Arsenal, Bayer Leverkusen’den defans oyuncusu Hincapie’yi kalıcı olarak kadrosuna kattı ve oyuncunun Gunners’ın Premier Lig şampiyonluğunda oynadığı kilit rolün ardından satın alma opsiyonunu devreye soktu. Başlangıçta kiralık olarak Emirates Stadyumu'na gelen 24 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli olacak beş yıllık sözleşmeyi imzalayarak uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı. Arsenal, 34,5 milyon sterlin artı performansa bağlı ek ödemeler karşılığında anlaşmayı tamamladı ve Hincapie'nin İngiliz futboluna son derece başarılı ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasının ardından transferini kalıcı hale getirdi.

Kulüp, resmi bir açıklamayla haberi doğrulayarak şunları söyledi: "1 Temmuz'dan itibaren Piero Hincapie'nin transferini kalıcı hale getirme opsiyonunu devreye soktuğumuz için çok mutluyuz." Standart düzenleyici süreçlere tabi olan bu transfer, Arteta yönetiminde bir hanedanlık kurmayı hedefleyen şampiyonlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.







