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Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

Çeviri:

Arsenal, Premier Lig şampiyonluğunun kazanıldığı sezonda önemli bir rol oynayan Piero Hincapie’yi kalıcı olarak kadrosuna kattı

Transfers
Arsenal
P. Hincapie
Premier Lig
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Arsenal, Piero Hincapie’nin uzun vadeli geleceğini resmen güvence altına aldı ve Ekvador milli takım oyuncusunun kulübe kalıcı olarak katıldığını doğruladı. Bayer Leverkusen’den geçirdiği muhteşem kiralık dönem boyunca, bu savunma oyuncusu, Gunners için tarihi bir sezonun yaşandığı bu dönemde Mikel Arteta’nın savunma hattının temel taşlarından biri haline geldi.

  • Başrol oyuncusu, uzun vadeli geleceğini güvence altına aldı

    Arsenal, Bayer Leverkusen’den defans oyuncusu Hincapie’yi kalıcı olarak kadrosuna kattı ve oyuncunun Gunners’ın Premier Lig şampiyonluğunda oynadığı kilit rolün ardından satın alma opsiyonunu devreye soktu. Başlangıçta kiralık olarak Emirates Stadyumu'na gelen 24 yaşındaki oyuncu, 2031 yazına kadar geçerli olacak beş yıllık sözleşmeyi imzalayarak uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı. Arsenal, 34,5 milyon sterlin artı performansa bağlı ek ödemeler karşılığında anlaşmayı tamamladı ve Hincapie'nin İngiliz futboluna son derece başarılı ve sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasının ardından transferini kalıcı hale getirdi.

    Kulüp, resmi bir açıklamayla haberi doğrulayarak şunları söyledi: "1 Temmuz'dan itibaren Piero Hincapie'nin transferini kalıcı hale getirme opsiyonunu devreye soktuğumuz için çok mutluyuz." Standart düzenleyici süreçlere tabi olan bu transfer, Arteta yönetiminde bir hanedanlık kurmayı hedefleyen şampiyonlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.



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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Şampiyonların savunmasının ayrılmaz bir parçası

    Hincapie, 2025-26 sezonunda neredeyse hiç eksik kalmadan forma giydi ve tüm turnuvalarda toplam 39 maça çıktı. Çok yönlülüğü ve topla oynarken sergilediği soğukkanlılık, son üç Premier Lig sezonunda en az gol yiyen savunma hattının kilit isimlerinden biri olmasını sağladı. Kuzey Londra’daki serüveni, Şampiyonlar Ligi’nde Athletic Club’a karşı 2-0 kazanılan maçta kalesini gole kapatmasıyla başladı ve o günden sonra bir daha geriye bakmadı.

    Asıl görevi kalesini gole kapatmak olsa da, Ekvadorlu oyuncu Şubat ayında Wolves ile oynanan ve berabere biten maçta kritik bir gol de attı. Bireysel başarısı Emirates'teki taraftarlar tarafından sık sık takdir edildi ve şampiyonluk yarışı en heyecanlı dönemine girerken, savunma oyuncusu hem Şubat hem de Nisan aylarında Arsenal'in Ayın Oyuncusu ödülünü kazandı.

  • Güney Amerika’dan Avrupa’daki başarıya

    Bu defans oyuncusunun zirveye yükselişi, dünyanın en rekabetçi liglerinden bazılarında istikrarlı bir ilerlemeyle gerçekleşti. Independiente del Valle'nin altyapısından yetişip U20 Copa Libertadores'u kazandıktan sonra, Avrupa'ya atılmadan önce Arjantin'deki Talleres'e transfer oldu. Bayer Leverkusen'de adını gerçekten duyurdu ve Xabi Alonso'nun takımının 2023-24 sezonunda ligde yenilgisiz bir sezon geçirmesine ve ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu.

    Londra’ya gelmeden önce Alman kulübünde 166 maça çıkan Hincapie, Arsenal’e galibiyet geleneğini de beraberinde getirdi. Bu deneyim, Premier Lig şampiyonluğu yarışının getirdiği baskılarla başa çıkmasında paha biçilmez bir değer oldu ve sonunda giderek büyüyen kupa dolabına bir de İngiltere’nin en üst ligi şampiyonluğu madalyasını ekledi.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    Uluslararası köken ve liderlik

    Uluslararası sahnede Hincapie, Ekvador futbolunun simgesi haline geldi. 17 yaş altı seviyede milli takım kaptanlığı yapmış olan oyuncu, A milli takımda 54 kez forma giydi ve Ekvador’u dört büyük turnuvada temsil etti. Şu anda 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Hincapie, kulüpteki geleceği resmi olarak netleşene kadar en büyük sahnede yeteneklerini sergilemeye devam ediyor.

    Arsenal, gelecek sezon şampiyonluğunu korumaya hazırlanırken, Hincapie’yi kalıcı olarak kadrosunda tutması, dünya futbolunun en yetenekli sol ayaklı savunma oyuncularından birinin kulübün projesinin merkezinde kalmasını garanti altına alıyor.