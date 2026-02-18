Goal.com
Arsenal oyuncularının Wolves maçındaki performans değerlendirmeleri: Tam bir fiyasko! David Raya'nın aceleci davranışı felaketle sonuçlandı ve Bukayo Saka'nın 10 numaralı pozisyonda yıldızlaşmasına rağmen Gunners, Premier League şampiyonluk yarışında daha fazla puan kaybetti

Arsenal, Çarşamba günü Tom Edozie'nin son dakikalarda attığı golle Wolves'un dramatik bir 2-2 beraberliği elde etmesine izin vererek Premier League şampiyonluk yarışında bir kez daha puan kaybetti. Bukayo Saka, maçın başında Arsenal'i öne geçirdi, Piero Hincapie ise devre arasından kısa bir süre sonra farkı ikiye çıkardı. Hugo Bueno'nun muhteşem golü, Mikel Arteta'nın takımına son 20 dakikayı gergin geçirmelerine neden oldu. David Raya'nın feci hatası, Edozie'nin Riccardo Calafiori'den seken topu ağlara göndermesine olanak sağladı.

Arsenal, Manchester City'nin üzerinde liderliğini genişleterek bir kez daha kendini kanıtlama şansı olduğu için baskı altındaydı, ancak Declan Rice'ın Saka'ya yaptığı ortada Saka topu kafayla ağlara göndererek Aralık ayı başından bu yana ilk golünü attığında, ilk beş dakika içinde tüm gerginlik ortadan kalktı.

Konuk takım, ilk yarının geri kalanında hücumda biraz zorlandı ve ritmini bulamadı, ancak dişsiz ev sahibi takımın tehlikeli ataklarıyla da pek uğraşmak zorunda kalmadı. Hincapie, Jose Sa'nın üzerinden bir şut attığında galibiyeti garantileyecek gibi görünen ikinci golü attı, ancak Wolves, Bueno'nun ceza sahası dışından attığı muhteşem bir şutla kısa süre sonra maça yeniden ortak oldu.

Bu gol, Arsenal için maçın son dakikalarını oldukça gergin hale getirdi ve maçın sonlarında Raya'nın bir ortayı elinden kaçırması ve topu doğrudan Edozie'ye sunmasıyla her şey olağanüstü bir şekilde sonuçlandı. Edozie'nin şutu Calafiori'ye çarptıktan sonra ağlara gitti.

GOAL, Molineux'daki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (3/10):

    İlk 45 dakika boyunca kurtarış yapma ihtiyacı duymadı, ancak Bueno onun temiz sayfasını mahvettiğinde boşluğa uzanmak zorunda kaldı. Maçın sonlarında ortayı kaçırırken ne yapmaya çalıştığını asla bilemeyeceğiz.

    Jurrien Timber (6/10):

    Bir ara topallıyor gibi göründü ama bu durumu atlatmış gibi görünüyordu. En iyi gecesi değildi ama en kötüsü de değildi.

    William Saliba (7/10):

    Akşamın hiçbir anında rakip forvetlerle pek sorun yaşamadı.

    Gabriel Magalhaes (7/10):

    Wolves'un uzun atışlarına karşı hiçbir sorun yaşamadı ve büyük kafa vuruşlarıyla tehlikeyi uzaklaştırdı. Hincapie'nin koşusunu fark etti ve isabetli bir pasla asist yaptı, ancak maçın sonlarında Raya ile iletişim hatası yapıp pahalıya mal olan bir an yaşadı.

    Piero Hincapie (8/10):

    Topa sahipken bazı ustaca hareketler sergiledi ve bir noktada Yerson Mosquera'yı yerde bıraktı. Penaltı kazanmaya çalışırken biraz acınası bir şekilde düştü ve hakemden tepki alamadı, ancak daha sonra 2-0'ı yapan muhteşem bir gol attı.

    Orta saha

    Martin Zubimendi (7/10):

    Topa sahipken çok soğukkanlı ve kendinden emin, nadiren topu kaybetti ve savunma mücadelelerinin çoğunu kazandı.

    Declan Rice (7/10):

    Saka'nın Arsenal'i erken öne geçmesini sağlayan pası verdi. Bir başka iyi performansla, yorulmak bilmeden sahada koştu.

    Bukayo Saka (8/10):

    Açılış golünü attı ve Arsenal ile yeni sözleşme imzaladıktan kısa bir süre sonra Wolves'a karşı gol attı. Daha önce de Temmuz 2020 ve Mayıs 2023'te aynı şeyi yapmıştı. Bazı anlarda, dribblingiyle savunmacıları kolaylıkla geçerek yoluna devam etti.

    Saldırı

    Noni Madueke (5/10):

    Eski Chelsea kanat oyuncusu için pek etkili bir maç olmadı. 65. dakikada oyundan çıkan oyuncu, kayda değer bir performans sergileyemedi.

    Viktor Gyokeres (5/10):

    İlk yarıda pek etkili olamadı ve ilk 45 dakikada sadece altı kez topa dokundu. İkinci yarıda da durumu düzelmedi ve oyundan çıkarıldı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Birkaç kez Mosquera'yı geçemedi, ancak bunu başarabilseydi Arsenal için gol fırsatı doğabilirdi. Sinir bozucu bir geceydi.

    Yedekler ve Menajer

    Eberechi Eze (5/10):

    Arsenal'in hücumlarını canlandırma şansı yakaladı ancak bunu değerlendiremedi.

    Gabriel Jesus (6/10):

    Oyuna girdi ve doğal olarak Gyokeres'ten daha iyi bir forvet olduğunu gösterdi.

    Leandro Trossard (5/10):

    Her zaman yedek kulübesinden bir şeyler üretebilen bir oyuncu, ancak bir darbe aldıktan sonra kendisi de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Riccardo Calafiori (N/A):

    Trossard'ın yerine uzatmalarda oyuna girdi ve hemen topun kendisinden sekerek ağlara gitmesini izledi, bu da takımının şampiyonluk umutlarına büyük bir darbe vurdu.

    Mikel Arteta (5/10):

    İhtiyatlı yaklaşımı Arsenal'e üç puan daha kazandırmış gibi görünüyordu, ancak Raya'nın çılgınlığı, Arteta'nın kuzey Londra derbisi öncesinde düşünmesi gereken çok şey olduğunu gösterdi.

