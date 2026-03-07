Ayak bileği sakatlığından döndükten sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Max Dowman, kaleci Liam Roberts ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Arsenal'i öne geçirme fırsatını kaçırırken, Kepa Arrizabalaga ise çılgın geçen ilk 12 dakikada Mansfield'ın iki tehlikeli pozisyonunu kurtardı.

Maçın başında köşe vuruşunu direğe çarpan Noni Madueke, ilk yarı bitiminde güzel bir vuruşla skoru açtı. Roberts, Madueke'nin ilk denemesini kurtardıktan sonra, Madueke 18 metreden şutunu göndererek Arsenal'in bu sezon tüm turnuvalarda attığı 100. golü kaydetti.

Ancak ikinci yarıda Mansfield skoru eşitledi. Genç oyuncu Marli Salmon, Cristhian Mosquera'ya geriye doğru dikkatsiz bir pas attı ve top, oyuna sonradan giren Will Evans tarafından kesildi. Evans, İspanyol savunmacıdan uzaklaşarak Kepa'nın altından topu ağlara gönderdi.

Arsenal, Madueke'nin Mansfield savunmasını geçip Dowman'a geniş bir pas attığı ve Gabriel Jesus'un topu ağlara göndermesi için geriye doğru pas verdiği pozisyonda yeniden öne geçmeliydi, ancak şutu çizgiden uzaklaştırıldı. Ancak bir sonraki atağında Gunners 2-1 öne geçti. Yedek olarak oyuna giren Eberechi Eze, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasının kenarından üst köşeye sert bir şut gönderdi.

Roberts, İngiltere'nin yıldızı Bukayo Saka oyuna girdikten kısa bir süre sonra bir kez daha güzel bir kurtarış yaptı, ancak bu heyecan verici maçta başka bir golün atılmasına bu kadar yaklaşıldı ve Arteta'nın takımı bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi ve eşi görülmemiş bir dörtlü zafer hayallerini sürdürdü.

GOAL, One Call Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...