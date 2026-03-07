Goal.com
Arsenal oyuncularının Mansfield Town maçındaki performans değerlendirmeleri: Eberechi Eze, FA Cup'taki başarılarını sürdürürken, Max Dowman yedek olarak sahneye çıktı ve Gunners büyük bir tehlikeyi atlattı

Arsenal, Cumartesi günü FA Cup beşinci turunda League One takımı Mansfield Town'ı 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Mikel Arteta, ilk 11'inde birkaç değişiklik yaptı ve başlangıçta kanat bekleri yerine kanat oyuncularıyla 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı, ancak bu, hırslı ev sahibi takımı daha da cesaretlendirdi. Yine de, her iki yarıda attığı gollerle Gunners çeyrek finale yükseldi.

Ayak bileği sakatlığından döndükten sonra ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Max Dowman, kaleci Liam Roberts ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Arsenal'i öne geçirme fırsatını kaçırırken, Kepa Arrizabalaga ise çılgın geçen ilk 12 dakikada Mansfield'ın iki tehlikeli pozisyonunu kurtardı.

Maçın başında köşe vuruşunu direğe çarpan Noni Madueke, ilk yarı bitiminde güzel bir vuruşla skoru açtı. Roberts, Madueke'nin ilk denemesini kurtardıktan sonra, Madueke 18 metreden şutunu göndererek Arsenal'in bu sezon tüm turnuvalarda attığı 100. golü kaydetti.

Ancak ikinci yarıda Mansfield skoru eşitledi. Genç oyuncu Marli Salmon, Cristhian Mosquera'ya geriye doğru dikkatsiz bir pas attı ve top, oyuna sonradan giren Will Evans tarafından kesildi. Evans, İspanyol savunmacıdan uzaklaşarak Kepa'nın altından topu ağlara gönderdi.

Arsenal, Madueke'nin Mansfield savunmasını geçip Dowman'a geniş bir pas attığı ve Gabriel Jesus'un topu ağlara göndermesi için geriye doğru pas verdiği pozisyonda yeniden öne geçmeliydi, ancak şutu çizgiden uzaklaştırıldı. Ancak bir sonraki atağında Gunners 2-1 öne geçti. Yedek olarak oyuna giren Eberechi Eze, rakibinden sıyrıldı ve ceza sahasının kenarından üst köşeye sert bir şut gönderdi.

Roberts, İngiltere'nin yıldızı Bukayo Saka oyuna girdikten kısa bir süre sonra bir kez daha güzel bir kurtarış yaptı, ancak bu heyecan verici maçta başka bir golün atılmasına bu kadar yaklaşıldı ve Arteta'nın takımı bir sonraki tura yükselmeyi garantiledi ve eşi görülmemiş bir dörtlü zafer hayallerini sürdürdü.

GOAL, One Call Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Kepa Arrizabalaga (6/10):

    Arsenal'in yedek kalecisi muhtemelen sakin bir öğleden sonra geçirmeyi bekliyordu, ancak maç boyunca tetikte olmak zorunda kaldı. Evans'ın beraberlik golünde, topun doğrudan altından geçmesine rağmen daha iyi bir performans sergilemesi gerekirdi.

    Marli Salmon (4/10):

    Arsenal'de ilk kez ilk 11'de yer aldı ve alışılmadık bir dizilişte sağ bek olarak başladı, ardından sağ stoper pozisyonuna geçti. Topu kaptırarak Mansfield'ın beraberlik golüne yol açtı. Timber ile değiştirildi.

    Cristhian Mosquera (4/10):

    Maçın başında Mansfield'ın forveti Oates'e yetişmeye çalışırken tehlikeli bir an yaşadı. Arsenal'in savunmasının sağ tarafında Salmon'a çok az destek verdi ve bu uyumsuzluk ev sahibi takımın sürpriz bir şekilde eşitliği sağlamasına yol açtı.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Merkez savunmada başladı, ancak Hincapie'nin oyuna girmesiyle sol bek pozisyonuna geçti. Açıkça sahadaki en teknik oyunculardan biriydi, ancak yine de zaman zaman konsantrasyonunda düşüşler yaşadı. Sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Orta saha

    Christian Norgaard (5/10):

    Arsenal hem dörtlü hem de beşli savunma ile oynarken savunma ve orta saha arasındaki alanı kontrol etti. Sürekli olarak kendini aşırı yüklenmiş buldu, ancak bu belki de daha çok sistemle ilgili bir sorundu. Eze'nin golüne asist yaptı, ancak Danimarkalı oyuncuya bu muhteşem golün önünü açan basit pası için fazla övgü vermek zor.

    Noni Madueke (8/10):

    Arsenal nominal bekler olmadan maça başladığında tüm sağ kanadı kontrol etti. Her zaman rakibine koşup şut atmak istedi ve bu çabası sonunda skoru açmasını sağladı.

    Max Dowman (8/10):

    16 yaş 66 gün ile Arsenal'in FA Cup'ta en genç başlangıç oyuncusu oldu ve gol atmayan en iyi oyuncu oldu. Kendine güven ve klasını ortaya koydu, bu yüzden Gunners taraftarları onun sakatlıktan dönmesini heyecanla bekliyordu. Maçın sonlarında Saka ile değiştirildi.

    Leandro Trossard (6/10):

    Orta sahada maça başladı, ancak konuk takımın topu ne kadar çok elinde tuttuğunu görünce daha ileriye çıkma izni aldı. İlk yarı bitmeden sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Madueke gibi, ilk yarının çoğunda kendi kanadında serbestçe hareket etme izni aldı. Madueke'ye asist yaptı ama bu, onun için övünebileceği tek şeydi.

    Saldırı

    Kai Havertz (5/10):

    Forvette başladıktan sonra topu almak için daha geriye indi. Etkili olamadı ve maçın galibi Eze ile değiştirildi.

    Gabriel Jesus (5/10):

    İlk dokunuşlarında sık sık topu kaçırdı ve büyük fırsatlar yarattığı halde gol atamadı.

    Yedekler ve Menajer

    Piero Hincapie (6/10):

    38. dakikada sakatlanan Trossard'ın yerine oyuna girdi ve Arsenal'in geleneksel dizilişine dönmesini sağladı. Etrafındaki bazı oyuncular ne yaptıklarını bilmeseler de, kendi görevini iyi yaptı.

    Eberechi Eze (8/10):

    Arsenal yeniden öne geçmek isterken Havertz'in yerine oyuna girdi ve güzel bir vuruşla görevini yerine getirdi. FA Cup'ı çok seviyor.

    Jurrien Timber (7/10):

    Arteta, savunmayı güçlendirmek için Salmon'un yerine oyuna girdi.

    Jaden Dixon (7/10):

    Calafiori'nin sakatlığı sonrasında Arsenal'de ilk kez forma giydi. Profesyonel bir iş çıkardı, bu onun için bir artı.

    Bukayo Saka (6/10):

    Dowman'ın yerine oyuna girdi. Roberts'ın kurtardığı bir şut attı.

    Mikel Arteta (6/10):

    Kadrosu ve garip bir şekilde değiştirilen dizilişiyle risk aldı, ancak Arsenal işi halletti ve önemli olan da buydu.

