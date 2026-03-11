Arsenal oyuncularının Bayer Leverkusen maçındaki performans değerlendirmeleri: Kai Havertz eski kulübüne musallat olurken, Noni Madueke Bukayo Saka ve Gunners savunmasının Şampiyonlar Ligi'nde zorlandığı maçta iz bıraktı

Arsenal güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, ilk yarıda her iki takım için de net gol fırsatları azdı. Gabriel Martinelli, güzel bir takım hareketinin ardından topu üst direğe çarptırarak skoru açmaya en yakın isim oldu.

Ancak Gunners, ikinci yarı başlar başlamaz Leverkusen'in başlama vuruşundan hemen sonra Martin Terrier'in kafayla kaleye gönderdiği topu karşılayamadı. David Raya bu şutu çapraz direğin üzerinden çıkarmak için iyi bir kurtarış yaptı, ancak Andrich'in köşe vuruşundan kafayla attığı golü engelleyemedi.

Arsenal, ikinci yarının geri kalanında büyük ölçüde Leverkusen yarı sahasında kamp kurdu, ancak Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i pek zorlayamadı. Jurrien Timber, yakın mesafeden kafayla vurduğu topu üstten dışarı göndererek eşitliği sağlamaya en yakın isim oldu.

Arsenal, Noni Madueke'nin ceza sahasına girip Malik Tillman tarafından düşürülmesi ve Havertz'in penaltıdan hata yapmaması sayesinde yenilgiden kurtuldu.

GOAL, BayArena'daki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...