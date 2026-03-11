Goal.com
Arsenal oyuncularının Bayer Leverkusen maçındaki performans değerlendirmeleri: Kai Havertz eski kulübüne musallat olurken, Noni Madueke Bukayo Saka ve Gunners savunmasının Şampiyonlar Ligi'nde zorlandığı maçta iz bıraktı

Arsenal, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kalarak son dakikada kurtuldu. Kai Havertz eski kulübüne karşı gol attı. Robert Andrich ev sahibi takımı öne geçirdikten sonra Alman milli oyuncu penaltı noktasından golü attı ve Arsenal, genel performansı ile hak etmediği bir sonuç elde etti.

Arsenal güçlü bir başlangıç yapmasına rağmen, ilk yarıda her iki takım için de net gol fırsatları azdı. Gabriel Martinelli, güzel bir takım hareketinin ardından topu üst direğe çarptırarak skoru açmaya en yakın isim oldu.

Ancak Gunners, ikinci yarı başlar başlamaz Leverkusen'in başlama vuruşundan hemen sonra Martin Terrier'in kafayla kaleye gönderdiği topu karşılayamadı. David Raya bu şutu çapraz direğin üzerinden çıkarmak için iyi bir kurtarış yaptı, ancak Andrich'in köşe vuruşundan kafayla attığı golü engelleyemedi.

Arsenal, ikinci yarının geri kalanında büyük ölçüde Leverkusen yarı sahasında kamp kurdu, ancak Leverkusen kalecisi Janis Blaswich'i pek zorlayamadı. Jurrien Timber, yakın mesafeden kafayla vurduğu topu üstten dışarı göndererek eşitliği sağlamaya en yakın isim oldu.

Arsenal, Noni Madueke'nin ceza sahasına girip Malik Tillman tarafından düşürülmesi ve Havertz'in penaltıdan hata yapmaması sayesinde yenilgiden kurtuldu.

GOAL, BayArena'daki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    İyi bir performans sergiledi ve ikinci yarının başında Terrier'in şutunu kurtararak iyi bir kurtarış yaptı. Ancak birkaç kez topu kaçırdı.

    Jurrien Timber (5/10):

    Birkaç hatalı dokunuş ve pas ile en iyi performansını sergileyemeyen oyunculardan biriydi. Penaltıdan önce eşitliği sağlayacak en iyi şansı kafayla kaçırmadan önce Saka'yı daha fazla destekleyebilirdi.

    William Saliba (4/10):

    Kofane tarafından zaman zaman zorlandı ve pasları her zaman hedefini bulamadı.

    Gabriel Magalhaes (3/10):

    Kofane'nin fiziksel gücünden tamamen etkilenerek, topu elindeyken ve elinde değilken arka arkaya hatalar yaptı. Brezilyalı oyuncu için nadir görülen kötü bir geceydi.

    Piero Hincapie (5/10):

    Eski kulübüne karşı etkili olmaya çalışırken pasif kalan bir başka oyuncu. Oyunun hiçbir alanında tam olarak varlığını hissettiremedi.

    Orta saha

    Declan Rice (7/10):

    Arsenal'i ileriye taşımaya çalıştı ve hareketli bir performans sergileyerek birkaç mücadelede kendini ortaya attı.

    Martin Zubimendi (5/10):

    Topa sahipken çok temkinli oynadı ve paslarını geciktirdiği için zaman zaman yakalandı.

    Eberechi Eze (4/10):

    Maçın başında birkaç güzel pas yaptı ama giderek oyundan kopmaya başladı. Andrich'in ilk golünü atmasını engelleyemedi, ancak kendisi de bloklandı.

    Saldırı

    Bukayo Saka (3/10):

    Denediği hemen hemen her şey başarısızlıkla sonuçlandı ve giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı. 60. dakikada haklı olarak oyundan alındı.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    Gücünü kullanarak topu tuttu ve maçın ilk beş dakikasında Andrich'in kırmızı kart görmesine neden oldu. Ancak bundan sonra oyuna yeterince dahil olamadı.

    Gabriel Martinelli (7/10):

    Arsenal'in hücumcuları arasında açık ara en tehlikeli olanıydı ve ilk yarıda direğe çarpan şutuyla skoru açmaya çok yaklaştı.

    Yedekler ve Menajer

    Noni Madueke (8/10):

    Saka'nın yerine geçtikten sonra sağ kanatta çok daha fazla tehdit oluşturdu ve penaltı kazandığında bunun karşılığını aldı.

    Kai Havertz (7/10):

    Penaltı noktasından soğukkanlılıkla golü atarak beraberliği sağladı.

    Gabriel Jesus (N/A):

    Son 10 dakikada Gyokeres'in yerine oyuna girdi.

    Mikel Arteta (5/10):

    Mümkün olan en güçlü kadrosunu seçti, ancak takım maç boyunca oldukça paslı göründü ve ikinci yarıya çıkışları endişe vericiydi. Beraberliği kurtaranlar yedek oyuncuları olsa da, beraberlikle ayrılmak büyük şans oldu.

