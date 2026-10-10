David Raya - 6/10

İspanyol kaleci nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve maç boyunca 4 kurtarış yaptı. 55. dakikada Justin’in klinik bitiriciliğiyle gelen açılış golünü önlemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu; bu gol, kaleciye özgü bir hatadan ziyade toplu bir savunma zaafının sonucuydu. Top dağıtımı, Arsenal'ın yüzde 58'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

Ben White - 6/10

Sağ bekten işlevsel bir performans geldi, ancak her zamanki bindirme tehdidinden uzaktı. Arteta, Leeds'in açılış golünün ardından daha fazla dinamizm ararken, 62. dakikada yerini Jurrien Timber'a bıraktı. Savunma işi sağlamdı, fakat hücum hattına yüksek kalitede servis vermekte zorlandı.

Gabriel - 7/10

Brezilyalı stoper, savunmanın merkezinde fiziksel varlığını hissettirdi ve takımın en fazla uzaklaştırma ile top kapma yapan ismi oldu. Duran topları savunmada kritik rol oynadı ve Leeds'in kullandığı dört kornerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldu. Arsenal öne geçtikten sonra yaşanan kaotik son 10 dakikada liderliği net şekilde görüldü.

Ezri Konsa - 7/10

Sakat William Saliba'nın yerine görev alan yaz transferi, maçın büyük bölümünde soğukkanlı göründü. Dominic Calvert-Lewin'in tehdidini iyi yönetti ve Arsenal savunma hattının kazandığı 11 hava topu mücadelesine katkı verdi. Konum alışı büyük ölçüde yerindeydi, ancak Leeds'in gol pozisyonu sekansında savunma kısa süreliğine şeklini kaybetti.

Riccardo Calafiori - 8/10

Arsenal'ın çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayan maçın öne çıkan ismiydi. 62. dakikadaki golü skora denge getirdi ve maçın momentumunu değiştirdi. Taktik açıdan büyük esneklik sundu; 82. dakikada yerini Piero Hincapie'ye bırakmadan önce, Arteta'nın savunma rotasyonunda neden hayati bir parça haline geldiğini gösterdi.







