Son Premier League şampiyonu, taktik açıdan gösterdiği önemli dirençle disiplinli bir Leeds United karşısında 2-1’lik galibiyet aldı. 0-0 sona eren kısır ilk yarının ardından maç, 55. dakikada James Justin’ın ceza sahasına sızarak deplasman ekibini şaşırtıcı biçimde öne geçirmesiyle alevlendi. Mikel Arteta’nın takımı, ilk etapta Leeds’in derinde kurduğu savunmayı aşmakta zorlandı ancak ikinci yarıdaki hamleler mücadelenin yapısal dengesini değiştirdi.
Beraberlik golü, geçiş oyunundaki değerini göstermeyi sürdüren çok yönlü sol bek Riccardo Calafiori’den geldi; oyuna sonradan giren Bruno Guimaraes ise sahaya adım attıktan yalnızca birkaç dakika sonra maçı bitiren golü attı. Arsenal topa yüzde 58 oranında sahip olsa da özellikle Martin Oedegaard’ın maçın son bölümünde sarı kart görmesinin ardından gergin bir final oynamak zorunda kaldı. Sonuçta Arsenal’in hücum bölgesindeki üstün bireysel kalitesi, Daniel Farke’nin mücadeleci ekibi karşısında belirleyici oldu.
GOAL, Emirates Stadyumu’ndaki Arsenal oyuncularını puanlıyor...