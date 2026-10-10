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Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Çeviri:

Arsenal oyuncu puanları, Leeds United maçında: Riccardo Calafiori ve Bruno Guimaraes ikinci yarıdaki geri dönüşe ilham verdi

Player ratings
Arsenal
B. Guimaraes
R. Calafiori
Premier Lig
Arsenal - Leeds United
Leeds United

Arsenal, Emirates Stadyumu'nda Leeds United'ı 2-1 mağlup ederek ikinci yarıdaki korku dolu anlara rağmen galibiyeti aldı. James Justin'in golüyle geriye düştükten sonra Riccardo Calafiori ve oyuna sonradan giren Bruno Guimaraes'in golleri, üç puanın Kuzey Londra'da kalmasını sağladı.

Son Premier League şampiyonu, taktik açıdan gösterdiği önemli dirençle disiplinli bir Leeds United karşısında 2-1’lik galibiyet aldı. 0-0 sona eren kısır ilk yarının ardından maç, 55. dakikada James Justin’ın ceza sahasına sızarak deplasman ekibini şaşırtıcı biçimde öne geçirmesiyle alevlendi. Mikel Arteta’nın takımı, ilk etapta Leeds’in derinde kurduğu savunmayı aşmakta zorlandı ancak ikinci yarıdaki hamleler mücadelenin yapısal dengesini değiştirdi.

Beraberlik golü, geçiş oyunundaki değerini göstermeyi sürdüren çok yönlü sol bek Riccardo Calafiori’den geldi; oyuna sonradan giren Bruno Guimaraes ise sahaya adım attıktan yalnızca birkaç dakika sonra maçı bitiren golü attı. Arsenal topa yüzde 58 oranında sahip olsa da özellikle Martin Oedegaard’ın maçın son bölümünde sarı kart görmesinin ardından gergin bir final oynamak zorunda kaldı. Sonuçta Arsenal’in hücum bölgesindeki üstün bireysel kalitesi, Daniel Farke’nin mücadeleci ekibi karşısında belirleyici oldu.

GOAL, Emirates Stadyumu’ndaki Arsenal oyuncularını puanlıyor...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Kaleci ve savunma

    David Raya - 6/10

    İspanyol kaleci nispeten sakin bir öğleden sonra geçirdi ve maç boyunca 4 kurtarış yaptı. 55. dakikada Justin’in klinik bitiriciliğiyle gelen açılış golünü önlemek için yapabileceği fazla bir şey yoktu; bu gol, kaleciye özgü bir hatadan ziyade toplu bir savunma zaafının sonucuydu. Top dağıtımı, Arsenal'ın yüzde 58'lik topa sahip olma oranını korumasına yardımcı oldu.

    Ben White - 6/10

    Sağ bekten işlevsel bir performans geldi, ancak her zamanki bindirme tehdidinden uzaktı. Arteta, Leeds'in açılış golünün ardından daha fazla dinamizm ararken, 62. dakikada yerini Jurrien Timber'a bıraktı. Savunma işi sağlamdı, fakat hücum hattına yüksek kalitede servis vermekte zorlandı.

    Gabriel - 7/10

    Brezilyalı stoper, savunmanın merkezinde fiziksel varlığını hissettirdi ve takımın en fazla uzaklaştırma ile top kapma yapan ismi oldu. Duran topları savunmada kritik rol oynadı ve Leeds'in kullandığı dört kornerin etkisiz hale getirilmesine yardımcı oldu. Arsenal öne geçtikten sonra yaşanan kaotik son 10 dakikada liderliği net şekilde görüldü.

    Ezri Konsa - 7/10

    Sakat William Saliba'nın yerine görev alan yaz transferi, maçın büyük bölümünde soğukkanlı göründü. Dominic Calvert-Lewin'in tehdidini iyi yönetti ve Arsenal savunma hattının kazandığı 11 hava topu mücadelesine katkı verdi. Konum alışı büyük ölçüde yerindeydi, ancak Leeds'in gol pozisyonu sekansında savunma kısa süreliğine şeklini kaybetti.

    Riccardo Calafiori - 8/10

    Arsenal'ın çaresizce ihtiyaç duyduğu kıvılcımı sağlayan maçın öne çıkan ismiydi. 62. dakikadaki golü skora denge getirdi ve maçın momentumunu değiştirdi. Taktik açıdan büyük esneklik sundu; 82. dakikada yerini Piero Hincapie'ye bırakmadan önce, Arteta'nın savunma rotasyonunda neden hayati bir parça haline geldiğini gösterdi.



  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-LEEDSAFP

    Orta saha

    Martin Odegaard - 6/10

    Kaptan, öğleden sonranın büyük bölümünde Leeds hatları arasında boş alan bulmakta zorlandı. Her zamanki zekâsıyla oyunu yönlendirse de, Leeds kontra atağa çıkmaya çalışırken 84. dakikada taktik faul nedeniyle sarı kart gördü. Ağır bir efor ortaya koyduktan sonra son dakikada oyundan alınırken ayakta alkışlandı.

    Myles Lewis-Skelly - 6/10

    Çok yönlü 19 yaşındaki oyuncu, yüksek potansiyelinden kesitler gösterdi ancak zaman zaman Leeds'in baskısının şiddetine karşılık vermekte zorlandı. Maçın seyrini değiştiren üçlü oyuncu değişikliğinin bir parçası olarak 63. dakikada kenara alındı, ancak ilk yarıdaki teknik güvenliği yaşıtındaki bir oyuncu için takdire şayandı.

    Declan Rice - 7/10

    Rice, savunma dörtlüsünün önünde her zamanki korumayı sağladı ve Leeds'in kontra ataklarını önlemek için birkaç kritik ikili mücadele kazandı. 70. dakikada yerini Bruno Guimaraes'e bıraktı; sonrasında neredeyse hemen yaşananlar düşünüldüğünde, bu hamle teknik direktör adına tam anlamıyla bir ustalık dokunuşu oldu.


  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    B. Saka - 7/10

    Arsenal'ın hücumdaki başlıca yaratıcılık kaynağı, 90 dakika boyunca Leeds savunmacıları tarafından sürekli baskı altında tutuldu ve birçok faul aldı. Skor katkısı yapmasa da onun yarattığı çekim etkisi Leeds'in pozisyon disiplinini bozdu ve Calafiori ile Guimaraes'in sonunda değerlendirdiği alanları açtı.

    N. Madueke - 6/10

    Madueke sol kanatta çalışkandı ancak sık sık Leeds'in kanat bekleri tarafından iki kişiyle karşılandı. Arsenal'ın çektiği toplam 14 şuta katkı verdi ama konuk ekibin inatçı savunmasını gerçekten açacak son bitirici dokunuşu ya da pası gösteremedi.

    K. Havertz - 5/10

    Üçlü Leeds merkez savunmasına karşı hücumun odak noktası olmakta zorlanan Alman için sinir bozucu bir öğleden sonraydı. İsabetli şut çekememesinin ardından 63. dakikadaki üç oyunculu değişikliğin parçası oldu ve onun çıkışından sonra oyun belirgin şekilde açıldı.


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  • Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    Bruno Guimaraes - 9/10

    Tam anlamıyla süper bir hamle oyuncusu. 63. dakikada oyuna girdikten sadece yedi dakika sonra, Rice'ın yerine girip galibiyet golünü attı. Enerjisi ve dikine pasları maçın temposunu tamamen değiştirdi.

    Jurrien Timber - 7/10

    62. dakikada White'ın yerine oyuna giren Timber, bek pozisyonundan çok daha fazla hücum katkısı sundu. Orta sahaya kat ederek girebilme özelliği, Arsenal'ın son yarım saatte oyuna hükmetmesine yardımcı oldu.

    Viktor Gyokeres - 7/10

    Havertz'in yerine oyuna giren forvet, fiziksel özellikleriyle Leeds savunmacılarına yeni sorunlar çıkardı. Topsuz alandaki hareketliliği, galibiyet golünde sahanın genişlemesinde rol oynadı.

    Piero Hincapie - N/A

    82. dakikada Calafiori'nin yerine girerek sol tarafı daha sağlam hale getirdi.

    Mikel Merino - N/A

    Son saniyeleri geçirmek için Oedegaard'ın yerine yapılan geç bir taktik değişikliğiydi.

    Mikel Arteta - 8/10

    Arteta, proaktif maç yönetimiyle yüksek not aldı. İlk 11'inin tıkandığını fark eden teknik adamın 63. dakikadaki üçlü değişikliği, geri dönüşün kıvılcımı oldu. Özellikle Guimaraes'i oyuna alma kararı maçı kazandırdı.

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