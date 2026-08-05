Mikel Arteta, bu devasa yatırıma onay vererek, fiziksel güç ve teknik güvenliği açıkça önceliklendirdi. Ancak Carragher, orta saha yapbozunun nasıl bir araya geleceği konusunda hâlâ merakını koruyor. Yorumcu, Guimaraes'in oyunu yavaşlatma eğiliminde olduğunu, bunun da Arsenal'ın değerlendirmiş olabileceği diğer hedeflerle tezat oluşturduğunu belirtti.

"Neredeyse Bruno'dan çok [Sandro] Tonali tarafındaydım," diye ekledi Carraghed. "Onun daha tempolu olduğunu ve sahanın her yerine gidebildiğini düşünüyordum. Bruno'ya bakardım ve çok da emin olamazdım, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama aklımdaki soru şuydu: Koşabiliyor mu? Çok fazla faulle durduruluyordu ve oyunu da çok fazla yavaşlatıyordu.

"Yine de önemli goller atıyor ve iyi bir oyuncu. Mikel Arteta'nın artık bu orta sahayı nasıl kullanacağını görmek ilginç olacak. Bruno daha çok ön libero rolünde mi oynayacak, Declan Rice hâlâ ceza sahasından ceza sahasına oynayan o rolde mi kalacak? Rice'ın hangi rolde daha iyi olduğu konusunda ben hâlâ yüzde 100 ikna olmuş değilim."



