Getty Images Sport
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Arsenal orta sahası için ‘son’ mu? Jamie Carragher, 75 milyon sterlinlik Bruno Guimaraes anlaşması iddiası ortasında ACIMASIZ yorumunu yaptı
Carragher, Zubimendi'nin Emirates'ten ayrılacağını tahmin etti
Premier League şampiyonunun, uzun süren bir transfer sürecinin ardından Guimaraes'i 75 milyon £ karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı bildiriliyor. Bu hamle, Arsenal'ın tacını koruma niyetini ortaya koyarken Carragher, bunun Martin Zubimendi için ne anlama geldiğine dair endişelerini dile getirdi. İspanyol milli oyuncu büyük beklentilerle gelmişti, ancak geçen sezonun kritik bölümünde performansını sürdürmekte zorlandı.
Eski Liverpool savunmacısı, Football Ramble podcast'inde eski Real Sociedad oyuncusunun karşı karşıya olduğu durumla ilgili sert bir değerlendirmede bulundu. Carragher, "Sence Zubimendi için orada son mu?" dedi. "Oraya getirildiğinde olması beklenen oyuncu olma açısından söylüyorum. Oraya gelip oyunu kontrol eden isim olması gerekiyordu. Artık o yeri geri alabileceğini hiç sanmıyorum."
- Getty Images Sport
Arteta için taktik sorular
Mikel Arteta, bu devasa yatırıma onay vererek, fiziksel güç ve teknik güvenliği açıkça önceliklendirdi. Ancak Carragher, orta saha yapbozunun nasıl bir araya geleceği konusunda hâlâ merakını koruyor. Yorumcu, Guimaraes'in oyunu yavaşlatma eğiliminde olduğunu, bunun da Arsenal'ın değerlendirmiş olabileceği diğer hedeflerle tezat oluşturduğunu belirtti.
"Neredeyse Bruno'dan çok [Sandro] Tonali tarafındaydım," diye ekledi Carraghed. "Onun daha tempolu olduğunu ve sahanın her yerine gidebildiğini düşünüyordum. Bruno'ya bakardım ve çok da emin olamazdım, iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyordum ama aklımdaki soru şuydu: Koşabiliyor mu? Çok fazla faulle durduruluyordu ve oyunu da çok fazla yavaşlatıyordu.
"Yine de önemli goller atıyor ve iyi bir oyuncu. Mikel Arteta'nın artık bu orta sahayı nasıl kullanacağını görmek ilginç olacak. Bruno daha çok ön libero rolünde mi oynayacak, Declan Rice hâlâ ceza sahasından ceza sahasına oynayan o rolde mi kalacak? Rice'ın hangi rolde daha iyi olduğu konusunda ben hâlâ yüzde 100 ikna olmuş değilim."
Premier League hakimiyetinin bedeli
Anlaşmanın mali detayları, Arsenal'ın İngiliz futbolunun yeni güç merkezi statüsünü yansıtıyor. Newcastle'ın garanti olarak 75 milyon sterlin alması bekleniyor. Express ise bonservis bedelinin, performansa bağlı ek ödemelere gerek kalmadan tamamen peşin olarak ödeneceğini öne sürüyor.
Carragher, bu agresif transfer stratejisinin Arsenal'ın Avrupa'nın geri kalanına bir hanedan kurduğuna dair net bir mesaj olduğunu düşünüyor. Şöyle ekledi: "Bence bu ilginç çünkü Arsenal'ın bu yaz ne yapmaya çalıştığına baktığımda, bunun 'ligi tekrar kazanacağız ve Şampiyonlar Ligi'ne de gideceğiz' meselesi olduğunu düşünüyorum. Görünen o ki gerçekten domine etmeye çalışıyorlar."
- AFP
Brezilyalı transfer için karışık yorumlar
Carragher orta sahanın atletik profili konusunda çekinceler taşısa da, oyunun diğer efsaneleri bu transfer hakkında daha iyimser. Chelsea'nin eski sert ön liberosu Claude Makelele, Brezilyalının Arteta'nın yönetiminde başarılı olacağına destek verdi ve oyun tarzının Arsenal'ın sistemine doğal olarak uyduğunu söyledi.
"Arsenal her kutucuğu işaretliyor. Premier League'i kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde ileri turlara gittiler ve bunu yeniden yapacak şekilde kuruldular" dedi Makelele, ComeOn'a. "İyi bir oyuncunun büyük bir takıma katılması her zaman doğrudur ve Arsenal çok iyi bir iş yaptı. Bruno Guimaraes çok iyi bir oyuncu, Brezilya ile gördüğümüz gibi olağanüstü. Bu onun kariyeri ve onun kararı ama oyunu Arsenal'a mükemmel uyuyor."
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