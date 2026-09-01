Nwaneri, tarihi ilk maçına Eylül 2022'de Brentford karşısında çıktı, ancak orta sahanın merkezindeki rekabet iyice kızıştı. Martin Odegaard, Eberechi Eze ve Bruno Guimaraes, düzenli olarak A takımda süre almasının önünde önemli engeller oluşturdu. Arteta kısa süre önce bu durumla ilgili konuşurken, Nwaneri'nin "futbol oynamaya ihtiyacı olduğunu" kabul etti ve "bazı oyuncuların" bu yaz ayrılması gerekebileceğini ekledi.

Borussia Dortmund, Nwaneri'yi yaratıcılık eksikliğini gidermek için üst düzey bir seçenek olarak görüyor. Nwaneri, Borussia Dortmund'da 18 numaralı formayı giyecek ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Arsenal ile hızlı bir yeniden buluşma yaşayabilir.