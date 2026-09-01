AFP
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Arsenal, orta saha oyuncusu Ethan Nwaneri için anlaşmaya vardı; oyuncu Dortmund'a kiralık gitmeye yaklaşıyor
Dortmund, Nwaneri için harekete geçti
Nwaneri, Arsenal'ın salı günü erken saatlerde transfere onay vermesinin ardından Borussia Dortmund'a resmen bir sezonluğuna kiralandı. Evening Standard'a göre Alman ekibi, Giannis Konstantelias'ın uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasının ardından Nwaneri için girişimlerini hızlandırdı.
Nwaneri, sağlık kontrolünden geçmek ve transferi tamamlamak için Almanya'ya uçtu. Anlaşmada, Borussia Dortmund'un gelecek yaz bu transferi kalıcı hale getirmesine yönelik herhangi bir zorunluluk ya da opsiyon yer almıyor. Orta saha oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirdi, ancak Arsenal, Nwaneri'nin bu sezon Mikel Arteta yönetiminde düzenli olarak A takımda süre alma ihtimalinin düşük olması nedeniyle bir geçici ayrılığın daha gerekli olduğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
Arsenal'da A takım şansı
Nwaneri, tarihi ilk maçına Eylül 2022'de Brentford karşısında çıktı, ancak orta sahanın merkezindeki rekabet iyice kızıştı. Martin Odegaard, Eberechi Eze ve Bruno Guimaraes, düzenli olarak A takımda süre almasının önünde önemli engeller oluşturdu. Arteta kısa süre önce bu durumla ilgili konuşurken, Nwaneri'nin "futbol oynamaya ihtiyacı olduğunu" kabul etti ve "bazı oyuncuların" bu yaz ayrılması gerekebileceğini ekledi.
Borussia Dortmund, Nwaneri'yi yaratıcılık eksikliğini gidermek için üst düzey bir seçenek olarak görüyor. Nwaneri, Borussia Dortmund'da 18 numaralı formayı giyecek ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Arsenal ile hızlı bir yeniden buluşma yaşayabilir.
Son gün ayrılıkları
UEFA kurallarına göre kiralık oyuncular, bonservisinin bulunduğu kulüplere karşı oynamaya tamamen uygundur; bu da Nwaneri'nin 24 Kasım'da Emirates Stadyumu'nda Arsenal'a karşı sahaya çıkabileceği anlamına geliyor. Nwaneri, aslında Transferin Son Günü'nde Arsenal'dan ayrılan üçüncü oyuncu oldu.
Arsenal, Gabriel Jesus'un bonuslar dahil £12,9 milyona kadar çıkabilecek bir anlaşmayla Barcelona'ya katıldığını açıkladı. Ayrıca Fabio Vieira da geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Hamburg'a £7,7 milyon bonservis bedeliyle geri döndü. Arsenal'ın, kadroyu yeniden yapılandırmayı sürdürürken Jesus ve Vieira'nın ilgili anlaşmalarına sonraki satıştan pay maddeleri eklediği bildirildi.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Nwaneri, yaklaşan Bundesliga maçlarına hazırlanmak için Borussia Dortmund'da hemen A takım antrenmanlarına katılacak. Orta saha oyuncusu, Almanya'daki diğer İngiliz yeteneklerin başarısını tekrarlamayı ve düzenli süre almayı umuyor.
Bu sırada Arsenal, yeni transferlerini takıma entegre etmeye ve yoğun iç saha takvimine hazırlanmaya odaklanacak; kulüp, Nwaneri'nin yurt dışında hayati deneyim kazanmasından memnun.
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