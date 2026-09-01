AFP
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Arsenal, orta saha oyuncusu Dortmund'a kiralık gitmeye yaklaşırken Ethan Nwaneri için anlaşmaya vardı
Dortmund, Nwaneri için harekete geçti
Nwaneri, Arsenal'ın salı günü erken saatlerde transfere onay vermesinin ardından Borussia Dortmund'a resmen bir sezonluğuna kiralandı. Evening Standard'a göre Alman ekibi, Giannis Konstantelias'ın uzun süreli ön çapraz bağ sakatlığı yaşamasının ardından Nwaneri için girişimlerini yoğunlaştırdı.
Nwaneri, sağlık kontrolünden geçmek ve transferi tamamlamak için Almanya'ya uçtu. Bu anlaşmada, Borussia Dortmund'un gelecek yaz transferi kalıcı hâle getirmesine yönelik herhangi bir zorunluluk ya da opsiyon bulunmuyor. Orta saha oyuncusu geçen sezonun ikinci yarısını Marsilya'da kiralık olarak geçirdi, ancak Arsenal, Nwaneri'nin bu sezon Mikel Arteta yönetiminde düzenli olarak ilk 11'de forma bulmasının hâlâ düşük ihtimal olması nedeniyle bir kez daha geçici ayrılığın gerekli olduğuna karar verdi.
- Getty Images Sport
Arsenal'da A takım şansları
Nwaneri, Eylül 2022'de Brentford'a karşı tarihi ilk maçına çıktı, ancak orta sahanın merkezindeki rekabet son derece kızışmış durumda. Martin Odegaard, Eberechi Eze ve Bruno Guimaraes, düzenli olarak A takımda süre almasının önünde önemli engeller oluşturdu. Arteta kısa süre önce bu durumla ilgili konuşurken Nwaneri'nin "futbol oynaması gerektiğini" kabul etti ve bu yaz "bazı oyuncuların" ayrılmak zorunda kalabileceğini ekledi.
Borussia Dortmund, Nwaneri'yi yaratıcılık eksikliğini gidermek için üst düzey bir seçenek olarak görüyor. Nwaneri, Borussia Dortmund'da 18 numaralı formayı giyecek ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Arsenal ile kısa süre içinde yeniden karşı karşıya gelebilir.
Transfer döneminin son günündeki ayrılıklar
UEFA kurallarına göre kiralık oyuncuların, bonservislerinin bulunduğu kulüplere karşı oynamasında herhangi bir engel bulunmuyor. Bu da Nwaneri'nin 24 Kasım'da Emirates Stadyumu'nda Arsenal'e karşı sahaya çıkabileceği anlamına geliyor. Nwaneri, aslında Transferin Son Günü'nde Arsenal'den ayrılan üçüncü oyuncu oldu.
Arsenal, Gabriel Jesus'un bonuslar dahil 12,9 milyon sterline ulaşabilecek bir anlaşmayla Barcelona'ya katıldığını açıkladı. Ayrıca Fabio Vieira da geçen sezonu kiralık olarak geçirdiği Hamburg'a 7,7 milyon sterlin bonservis bedeliyle yeniden katıldı. Haberlere göre Arsenal, kadroyu yeniden yapılandırmayı sürdürürken Jesus ve Vieira için yapılan ilgili anlaşmalara sonraki satıştan pay maddeleri ekledi.
- Getty Images Sport
Sırada ne var?
Nwaneri, yaklaşan Bundesliga maçlarına hazırlanmak için Borussia Dortmund'da ilk takım antrenmanlarına hemen katılacak. Orta saha oyuncusu, Almanya'daki diğer İngiliz yeteneklerin başarısını tekrarlamayı ve düzenli forma şansı bulmayı umuyor.
Bu sırada Arsenal, yeni transferlerini takıma entegre etmeye ve yoğun iç saha fikstürüne hazırlanmaya odaklanacak; kulüp, Nwaneri'nin yurt dışında hayati deneyim kazandığından memnun.
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