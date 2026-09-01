Nwaneri, Eylül 2022'de Brentford'a karşı tarihi ilk maçına çıktı, ancak orta sahanın merkezindeki rekabet son derece kızışmış durumda. Martin Odegaard, Eberechi Eze ve Bruno Guimaraes, düzenli olarak A takımda süre almasının önünde önemli engeller oluşturdu. Arteta kısa süre önce bu durumla ilgili konuşurken Nwaneri'nin "futbol oynaması gerektiğini" kabul etti ve bu yaz "bazı oyuncuların" ayrılmak zorunda kalabileceğini ekledi.

Borussia Dortmund, Nwaneri'yi yaratıcılık eksikliğini gidermek için üst düzey bir seçenek olarak görüyor. Nwaneri, Borussia Dortmund'da 18 numaralı formayı giyecek ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında Arsenal ile kısa süre içinde yeniden karşı karşıya gelebilir.