Arsenal onun için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır gibi görünüyor! FC Bayern Münih, bu İngiliz milli oyuncuyu transfer etmek için yarışa girecek mi?

Gordon'un hızlı, top sürme yeteneği yüksek ve golcü bir hücum oyuncusu olması, Bayern için temel olarak ilgi çekicidir. Ayrıca İngiliz oyuncu hücumda neredeyse tüm pozisyonlarda oynayabilir; bu sezon Newcastle'da ağırlıklı olarak sol kanat veya santrfor olarak görev almaktadır.

FCB, şu anki ilk on birinde yer alan Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Harry Kane'in olağanüstü sezon performansı göz önüne alındığında, hücum hattında yeni transferlere hiç ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, süper yetenek Lennart Karl ve yıl başından beri iyileşen Jamal Musiala ile iki üst düzey alternatif hazır durumda; ikincisi, en iyi formuna döndüğünde ilk on birde daha fazla yer alabilir.

Yine de Bayern'de, yaz aylarında Diaz'ın yedeği olarak Kolombiyalı oyuncunun yükünü hafifletebilecek yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etme düşüncesi olduğu söyleniyor. Kane'in yerine forvet pozisyonunda oynayabilecek bir alternatif konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılıyor; bu konuda Juventus Torino'dan Dusan Vlahovic'in adı geçiyor.

Gordon ise prensipte Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor gibi görünüyor; ancak Tavolieri'ye göre Newcastle, şu anda İngiliz milli oyuncuyu satmayı hiç düşünmüyor.