Ünlü transfer uzmanı Sacha Tavolieri'nin bildirdiğine göre, FCB'nin Gordon'un menajerleriyle temasa geçtiği söyleniyor. Alman rekortmen kulüpte, en azından şu anda yaz aylarında 25 yaşındaki oyuncuyu kadroya katma olasılığını göz ardı etmedikleri belirtiliyor.
Arsenal onun için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır gibi görünüyor! FC Bayern Münih, bu İngiliz milli oyuncuyu transfer etmek için yarışa girecek mi?
Gordon'un hızlı, top sürme yeteneği yüksek ve golcü bir hücum oyuncusu olması, Bayern için temel olarak ilgi çekicidir. Ayrıca İngiliz oyuncu hücumda neredeyse tüm pozisyonlarda oynayabilir; bu sezon Newcastle'da ağırlıklı olarak sol kanat veya santrfor olarak görev almaktadır.
FCB, şu anki ilk on birinde yer alan Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz ve Harry Kane'in olağanüstü sezon performansı göz önüne alındığında, hücum hattında yeni transferlere hiç ihtiyaç duymuyor. Ayrıca, süper yetenek Lennart Karl ve yıl başından beri iyileşen Jamal Musiala ile iki üst düzey alternatif hazır durumda; ikincisi, en iyi formuna döndüğünde ilk on birde daha fazla yer alabilir.
Yine de Bayern'de, yaz aylarında Diaz'ın yedeği olarak Kolombiyalı oyuncunun yükünü hafifletebilecek yeni bir sol kanat oyuncusu transfer etme düşüncesi olduğu söyleniyor. Kane'in yerine forvet pozisyonunda oynayabilecek bir alternatif konusunda da sürekli spekülasyonlar yapılıyor; bu konuda Juventus Torino'dan Dusan Vlahovic'in adı geçiyor.
Gordon ise prensipte Münih'e transfer olmaya sıcak bakıyor gibi görünüyor; ancak Tavolieri'ye göre Newcastle, şu anda İngiliz milli oyuncuyu satmayı hiç düşünmüyor.
- Getty Images Sport
Anthony Gordon'ın yüksek maliyetli bir transferi, FC Bayern'in stratejisine uymaz
Ayrıca Gordon'un yedek oyuncu rolünü kabul etmeye istekli olup olmayacağı da şüpheli. Bayern de bir yedek oyuncu için bu kadar büyük bir meblağ ödemeye pek istekli olmayacaktır. Sonuçta Gordon'un Newcastle ile 2030 yılına kadar sözleşmesi var ve Magpies'in bir satış durumunda yaklaşık 110 milyon avroluk bir transfer ücreti talep ettiği söyleniyor.
Ayrıca Gordon, mali gücü yüksek İngiliz üst düzey kulüpler tarafından da aranan bir isim. Şubat sonunda The Sun, Liverpool'un yanı sıra Arsenal'in de bu hücum oyuncusuna ilgi gösterdiğini bildirdi. Buna göre Gunners, Gordon için 92 milyon avroya kadar ödeme yapmaya hazır. Bu, Mirror'a göre Münih'te de gündemde olduğu söylenen Morgan Rogers için Aston Villa'nın talep edeceği tutarla aynı.
Ancak Bayern'de bu kadar pahalı transferler, orta vadeli gelecek için planlanan kadro stratejisine hiç uymuyor. Kulüp, Karl veya Aleksandar Pavlovic gibi kendi altyapısından yetişen oyuncularla elde ettiği olumlu deneyimlerin ardından, kendi altyapısından gelen yeteneklere daha fazla şans vererek onları en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Vincent Kompany, bu konuda ideal bir teknik direktör olarak öne çıkıyor. Örneğin, yaz aylarında Hannover 96'dan geri dönecek olan Noel Aseko'yu, takımdan ayrılacak olan Leon Goretzka'nın orta saha merkezindeki halefi olarak değerlendiriyor.
Benzer bir konsept izleyerek, Bayern'in de Diaz'ın yedeği olarak iç çözümlerle ilgilendiği söyleniyor. Böylece, sezon sonuna kadar küme düşmesi kesinleşen 1. FC Heidenheim'a kiralanan Arijon Ibrahimovic, yazın Säbener Straße'ye döndükten sonra bu rolü üstlenebilir. 20 yaşındaki oyuncu Heidenheim'da etkileyici bir performans sergiliyor, FCH'de sürekli ilk 11'de yer alıyor ve bu sayede Bundesliga'da değerli deneyimler kazanıyor. Ibrahimovic'in FCB ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Nick Woltemade yedekte: Anthony Gordon şu anda Newcastle'da birinci santrfor
Gordon ise 2023 yılının başında 45,6 milyon euro transfer ücreti karşılığında Everton'dan Newcastle'a transfer olmuştu. Liverpool doğumlu oyuncu bu sezon özellikle uluslararası arenada dikkatleri üzerine çekti ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı on iki maçta on gol attı. Bu süreçte Nick Woltemade ile birlikte sahada büyük etki yarattı; ancak son zamanlarda Gordon, Newcastle'ın forvet hattındaki yerini giderek daha fazla Alman milli oyuncudan devraldı.
Gordon, İngiltere milli takımında şu ana kadar 17 maça çıktı (2 gol). Dünya Kupası elemelerinde milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel onu ara sıra ilk on birde sahaya sürdü; ABD, Meksika ve Kanada'da oynanan eleme maçlarında toplam beş kez forma giydi ve Ekim ayında Letonya'ya karşı 5-0 kazanılan maçta bir gol attı. Gordon'un İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alma şansı yüksek; Three Lions, grup aşamasında Hırvatistan, Gana ve Panama ile karşılaşacak.
- AFP
FC Bayern Münih'in hücum oyuncuları
Oyuncular
Pozisyon
Yaş
Sözleşme süresi
Jamal Musiala
Ofansif orta saha
23
2030
Lennart Karl
Ofansif orta saha
18
2029
Michael Olise
Sağ kanat
24
2029
Luis Diaz
Sol kanat
29
2029
Serge Gnabry
Ofansif orta saha / Sağ kanat / Sol kanat / Santrfor
30
2028
Harry Kane
Merkez forvet
32
2027
Nicolas Jackson
Merkez forvet
24
2026 (Chelsea'den kiralık)