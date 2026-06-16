Arsenal, Nico Paz tarafından reddedildi mi?! Heyecan verici Arjantinli oyun kurucu, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından geleceği hakkında önemli bir karar verdi

Mourinho, önümüzdeki sezon için kadrosunu şekillendirmeye proaktif bir şekilde başladı; bu süreç kapsamında Nico Paz ile doğrudan bir görüşme de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılı Serie A’da kendini geliştirerek geçiren genç Arjantinli oyuncu, Los Blancos’un geri alım opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını değerlendirirken bir dönüm noktasında bulunuyor.

ESPN'nin haberine göre, Mourinho ve Nico Paz arasında, oyuncunun Portekizli teknik direktörün yakın dönem planlarında hangi role yer alacağının tartışıldığı bir görüşme gerçekleşti.

Mourinho'nun sezon öncesi dönemde geri dönen tüm kiralık oyuncuları değerlendirmek istediği bildiriliyor olsa da, şu anda Paz'a istediği kadar düzenli ilk takımda forma şansı garanti edemiyor. Sonuç olarak, "Special One" orta saha oyuncusunun başka bir kulüpte gelişimine devam etmesinin önünü açtı; bu da, bu yaz İspanya'nın başkentine kalıcı olarak dönmek yerine İtalya'da kalış süresinin uzatılmasına yol açacak gibi görünüyor.



