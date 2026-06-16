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Arsenal, Nico Paz tarafından reddedildi mi?! Heyecan verici Arjantinli oyun kurucu, Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından geleceği hakkında önemli bir karar verdi
Mourinho, Paz ile görüşmelerde bulundu
Mourinho, önümüzdeki sezon için kadrosunu şekillendirmeye proaktif bir şekilde başladı; bu süreç kapsamında Nico Paz ile doğrudan bir görüşme de gerçekleştirdi. Geçtiğimiz yılı Serie A’da kendini geliştirerek geçiren genç Arjantinli oyuncu, Los Blancos’un geri alım opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını değerlendirirken bir dönüm noktasında bulunuyor.
ESPN'nin haberine göre, Mourinho ve Nico Paz arasında, oyuncunun Portekizli teknik direktörün yakın dönem planlarında hangi role yer alacağının tartışıldığı bir görüşme gerçekleşti.
Mourinho'nun sezon öncesi dönemde geri dönen tüm kiralık oyuncuları değerlendirmek istediği bildiriliyor olsa da, şu anda Paz'a istediği kadar düzenli ilk takımda forma şansı garanti edemiyor. Sonuç olarak, "Special One" orta saha oyuncusunun başka bir kulüpte gelişimine devam etmesinin önünü açtı; bu da, bu yaz İspanya'nın başkentine kalıcı olarak dönmek yerine İtalya'da kalış süresinin uzatılmasına yol açacak gibi görünüyor.
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Fabregas faktörü, Arsenal’in ilgisini azalttı
Paz’ın Real Madrid’deki durumuna ilişkin belirsizlik, başta Mikel Arteta’nın Arsenal’i olmak üzere birçok Avrupa devini tetikte tutmuştu.
Gunners, bu yaratıcı orta saha oyuncusunun Serie A'daki performansını yakından takip ediyordu ve onu orta sahalarına katmak için büyük potansiyel taşıyan bir isim olarak görüyordu. Ancak Premier League'in cazibesine rağmen, Paz kariyerinin bu aşamasında Kuzey Londra'ya transfer olmaya pek ikna olmuş görünmüyor.
Bu kararda önemli bir faktör, Cesc Fabregas ile olan ilişkisi. Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, Paz'ın Como'daki gelişiminde kilit rol oynadı ve oyuncunun onun rehberliği altında son derece mutlu olduğu söyleniyor.
Haberlere göre Paz’ın ayrılması Como’nun planlarını yeniden şekillendirebilir, ancak oyuncunun kendisi, sahneye çıkmasına yardımcı olan bu projeye sadık kalma eğiliminde.
İtalya’da Şampiyonlar Ligi maçları
Paz’ın Como’da kalmayı öncelikli bir seçenek olarak görmesinin başlıca nedenlerinden biri, kulübü Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonunda temsil etme fırsatıdır. İtalya’da geçirdiği muhteşem bir sezonun ardından, orta saha oyuncusu taraftarlarla ve teknik kadroyla derin bir bağ kurmuştur.
Fabregas'ın 21 yaşındaki oyuncuya takımda "hayati bir rol" vaat ettiği bildiriliyor; bu, şu anda ne Mourinho ne de Arteta'nın sunabileceği bir garanti değil.
Real Madrid, bu yaz için 9 milyon avro olarak belirlenen geri alım opsiyonunu elinde tutuyor; bu rakamın 2027'de 10 milyon avroya (9 milyon sterlin/12 milyon dolar) yükselmesi planlanıyor.
Oyuncunun şu anki gidişatı göz önüne alındığında, Los Blancos bu oyuncu üzerindeki kontrolünü tamamen kaybetmekten çekiniyor; ancak Fabregas yönetiminde her hafta Şampiyonlar Ligi’nde ilk 11’de yer alacağı bir sezonun, oyuncunun piyasa değerini ve gelişimini korumanın en iyi yolu olduğunu kabul ediyorlar.
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Madrid'in yoğun yaz programı
Mourinho, Bernabeu’da kapsamlı bir yenilenme sürecini yönetirken, radarında sadece Paz yok. Kulüp, Osasuna’ya kiralık olarak gittiği dönemde etkileyici bir performans sergileyen Victor Munoz’un geleceği konusunda da çalışmalarını sürdürüyor.
Madrid'in bu forvet için 8 milyon avroluk geri alım opsiyonu bulunsa da, oyuncunun şu anda Mourinho'nun yıldızlarla dolu forvet hattında yer kapmak için geri dönmek yerine Premier Lig'e kalıcı olarak transfer olmayı tercih etmesi bekleniyor.
Kulübün odak noktası hâlâ yüksek profilli transferler üzerinde; Denzel Dumfries, Ibrahima Konate ve Bernardo Silva ile ilgili anlaşmaların tamamlanmak üzere olduğu bildiriliyor.