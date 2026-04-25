Goal.com
Canlı
Eberechi Eze Arsenal HICGetty Images
Tom Maston

Çeviri:

Arsenal-Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze boş kaleye gol atmayı bilmiyor! Şampiyonluk yarışındaki takımın yine çekingen bir performans sergilemesine rağmen, muhteşem bir golle Gunners zirveye oturdu

Premier Lig
FEATURES
Arsenal, Cumartesi günü Eberechi Eze'nin muhteşem golüyle Newcastle'ı 1-0 mağlup ederek Premier Lig'in zirvesine geri döndü. 22 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Topçular yine gergin bir performans sergiledi, ancak zor günler geçiren Magpies bu durumdan yararlanamadı. Böylece Mikel Arteta'nın takımı, Pep Guardiola'nın ekibinin yine bir maç eksiği olmasına rağmen Manchester City'nin üç puan önüne geçti.

Arsenal, arka arkaya oynanan üç kısa köşe vuruşunun üçüncüsünden golü buldu ve maçın henüz dokuzuncu dakikasında öne geçti. Top ceza sahası kenarındaki Eze'ye ulaştı ve İngiltere milli takım oyuncusu, Nick Pope'un kalesinin üst köşesine ilk vuruşta bir kavisli şut gönderdi.

Ancak Arteta'nın oyuncuları bu avantajı sürdüremedi ve ilk yarıda top daha çok Newcastle'da kaldı. Sandro Tonali'nin uzak mesafeden çektiği şut, David Raya'yı neredeyse yanlış ayağa düşürürken, kaleci dalış yaparak kurtardı.

İkinci yarı da benzer bir şekilde devam etti ve her iki tarafta da gol fırsatları çok azdı. Newcastle'ın yedek oyuncusu Yoane Wissa, skoru eşitleme şansı yakaladı ancak maçın son 10 dakikasına girerken yakın mesafeden vurduğu vole topu üst direğin çok üzerinden dışarıya çıktı.

Maçın sonlarında Gabriel Martinelli ve Martin Odegaard, Pope'u kurtarışlara zorladı, ancak sonunda Eze'nin golü, maçı ev sahibi takımın lehine sonuçlandırmaya yetti.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    David Raya (6/10):

    Kendi ceza sahasında iyi bir hakimiyet sergiledi ve topu mükemmel bir şekilde kontrol etti. İlk yarıda Tonali tarafından neredeyse yakalanıyordu ama durumu iyi bir şekilde kurtardı.

    Ben White (6/10):

    Kadroya dönüşünde güvenilir bir performans sergiledi. Göze çarpan bir performansı yoktu ama yaptığı her şeyde yeterince sağlamdı.

    William Saliba (4/10):

    İlk dakikadan itibaren Osula'nın hızı ve direkt oyun stilinden rahatsız oldu. Her zamanki kendinden emin halinden çok uzaktı.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Kısa korner atma kararı, duran toplarda her zamanki gibi tehditkar olmamasına neden oldu. Ancak kendi ceza sahasında birçok top kazandı.

    Piero Hincapie (6/10):

    Sol bekte Murphy'yi sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu.

    • Reklam
  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Martin Zubimendi (5/10):

    Orta sahada çok çalıştı ancak Tonali ve Guimaraes'in sahanın ortasında hakimiyet kurmasını engelleyemedi.

    Martin Odegaard (6/10):

    Yavaş bir başlangıcın ardından, topu aldığında Arsenal'i ileriye taşımaya çalıştı. Hala en iyi formunda değil, ancak son haftalara göre bir gelişme gösterdi.

    Declan Rice (4/10):

    Her zamanki seviyesinden çok uzaktı. Uzun bir sezonun ardından biraz yorgun görünüyordu. İkinci yarıda ceza sahasına girip şut çekememesi, gününü özetleyen bir an oldu.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-NEWCASTLEAFP

    Saldırı

    Noni Madueke (6/10):

    Maçın başında birkaç parlak an yaşadı ve kısa köşe vuruşlarında rolünü yerine getirdi. Ancak ikinci yarıda performansında ciddi bir düşüş yaşadı.

    Kai Havertz (5/10):

    Oyunu tutmak için elinden geleni yaptı ancak zaman zaman topu bırakmakta biraz yavaş kaldı. Eze'nin muhteşem golünde asist yaptı ancak sakatlığı nedeniyle ilk yarı bitmeden oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Eberechi Eze (7/10):

    Uzun mesafeden attığı muhteşem golle skoru açtı. Bazen sol kanattan içeriye girerek tehlike yarattı, ancak bu role hala biraz uygunsuz görünüyor. İkinci yarının başında sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

  • Arsenal v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Viktor Gyokeres (5/10):

    İlk yarıda sakatlanan Havertz'in yerine oyuna girdikten sonra topu tutma konusunda istikrarsız bir performans sergiledi. Pope'un kırmızı kart görmesine neden olacaktı, ancak maçın sonlarında bir kontra atakta maçı bitirecek büyük bir fırsatı kaçırdı.

    Gabriel Martinelli (6/10):

    Eze'nin yerine oyuna girdikten sonra takıma dinamizm kattı ve bir ters vuruşla galibiyeti garantilemeye çok yaklaştı.

    Myles Lewis-Skelly (N/A):

    Son 10 dakikada Zubimendi'nin yerine oyuna girdi.

    Bukayo Saka (N/A):

    Maçın sonlarında sakatlığından sonra oyuna geri döndü.

    Mikel Arteta (5/10):

    Takımı top hakimiyetinde yavaştı ve Newcastle'ın maçın büyük bir bölümünde oyunu domine etmesine izin verdi. Duran toplardaki yaklaşım değişikliği nedeniyle biraz övgü hak ediyor, ancak yine de endişe verici bir performans sergiledi.

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Arsenal crest
Arsenal
ARS