Arsenal-Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze boş kaleye gol atmayı bilmiyor! Şampiyonluk yarışındaki takımın yine çekingen bir performans sergilemesine rağmen, muhteşem bir golle Gunners zirveye oturdu

Arsenal, arka arkaya oynanan üç kısa köşe vuruşunun üçüncüsünden golü buldu ve maçın henüz dokuzuncu dakikasında öne geçti. Top ceza sahası kenarındaki Eze'ye ulaştı ve İngiltere milli takım oyuncusu, Nick Pope'un kalesinin üst köşesine ilk vuruşta bir kavisli şut gönderdi.
Ancak Arteta'nın oyuncuları bu avantajı sürdüremedi ve ilk yarıda top daha çok Newcastle'da kaldı. Sandro Tonali'nin uzak mesafeden çektiği şut, David Raya'yı neredeyse yanlış ayağa düşürürken, kaleci dalış yaparak kurtardı.
İkinci yarı da benzer bir şekilde devam etti ve her iki tarafta da gol fırsatları çok azdı. Newcastle'ın yedek oyuncusu Yoane Wissa, skoru eşitleme şansı yakaladı ancak maçın son 10 dakikasına girerken yakın mesafeden vurduğu vole topu üst direğin çok üzerinden dışarıya çıktı.
Maçın sonlarında Gabriel Martinelli ve Martin Odegaard, Pope'u kurtarışlara zorladı, ancak sonunda Eze'nin golü, maçı ev sahibi takımın lehine sonuçlandırmaya yetti.
GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendirdi...