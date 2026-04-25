Arsenal-Newcastle maçı oyuncu değerlendirmeleri: Eberechi Eze boş kaleye gol atmayı bilmiyor! Şampiyonluk yarışındaki takımın yine çekingen bir performans sergilemesine rağmen, muhteşem bir golle Gunners zirveye oturdu

David Raya (6/10):

Kendi ceza sahasında iyi bir hakimiyet sergiledi ve topu mükemmel bir şekilde kontrol etti. İlk yarıda Tonali tarafından neredeyse yakalanıyordu ama durumu iyi bir şekilde kurtardı.

Ben White (6/10):

Kadroya dönüşünde güvenilir bir performans sergiledi. Göze çarpan bir performansı yoktu ama yaptığı her şeyde yeterince sağlamdı.

William Saliba (4/10):

İlk dakikadan itibaren Osula'nın hızı ve direkt oyun stilinden rahatsız oldu. Her zamanki kendinden emin halinden çok uzaktı.

Gabriel Magalhaes (6/10):

Kısa korner atma kararı, duran toplarda her zamanki gibi tehditkar olmamasına neden oldu. Ancak kendi ceza sahasında birçok top kazandı.

Piero Hincapie (6/10):

Sol bekte Murphy'yi sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu.