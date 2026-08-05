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Arsenal, Newcastle kaptanı Bruno Guimaraes için 75 milyon sterlinlik anlaşmaya vardı; sağlık kontrolü planlandı
Arteta, orta sahanın bir numaralı hedefini kadrosuna kattı
talkSPORT'a göre Arsenal, Guimaraes transferinde sonunda önemli bir mesafe kat etti ve 28 yaşındaki oyuncu için 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Brezilyalı milli oyuncu, Mikel Arteta tarafından yaz dönemi için birinci hedef olarak belirlendi. Arsenal teknik direktörü, geçen sezon Premier League'e damga vuran orta sahaya üst düzey kalite eklemek istiyordu. Guimaraes, birkaç aydır Emirates'e transferiyle yoğun şekilde anılıyordu ve bu anlaşma, şampiyonluk savunmasına hazırlanan Kuzey Londra kulübünün niyetini güçlü biçimde ortaya koyuyor.
Bu gelişme, oyuncuyla Arsenal'in geçen ay kişisel şartlarda anlaşmasının ardından geldi. Önceki transfer dönemlerinde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi görmesine rağmen Arsenal, bu yaz transfer için gerçek bir rekabetle karşılaşmadı. Rakip kulüpler, eski Lyon yıldızının Kuzey Londra'ya gideceği düşüncesindeydi. Guimaraes ise şu anda La Manga'daki bir antrenman kampında bulunuyor ve sağlık kontrolünden geçmek için ayrılmaya hazırlanıyor.
- Getty
Yoğun bir yazın dördüncü takviyesi
Guimaraes, kulübün harcamalarını agresif şekilde sürdürmesiyle birlikte Arsenal'ın yaz transfer dönemindeki dördüncü transferi olmaya hazırlanıyor. Transfer hamlesi, başarılı kiralık döneminin ardından Bayer Leverkusen'den Piero Hincapie'nin 34,5 milyon sterlinlik anlaşmayla bonservisinin alınmasıyla başladı. Arsenal daha sonra, Leeds United'dan ayrılmasının ardından kaleci Illan Meslier'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı ve David Raya'ya rekabet getirdi. Üçüncü transfer ise, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a ayrılmasının ardından onun yerini almak üzere Belçika Pro League rekoru olan 34 milyon sterlin bonservis bedeliyle katılan Yunan kanat oyuncusu Christos Tzolis oldu.
Arsenal'ın harcamaları Newcastle kaptanının gelişiyle durmayabilir; kulüp, Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior için ses getirecek bir hamleyle anılmaya devam ediyor. Haberler, Arsenal'ın Brezilyalı hücum oyuncusunu Bernabeu'dan ayrılmaya ikna etmek için onu kulüp tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapmaya hazır olduğunu öne sürüyor.
Declan Rice için mükemmel partner
Guimaraes'in transferi, Brezilyalı oyuncunun Declan Rice ile birlikte korkutucu bir ortaklık kuracağına inanan yorumculardan önemli övgüler aldı. Bu transferi değerlendiren futbol analisti Rory Jennings, bunu Arteta'nın takımı için “mükemmel transfer” olarak nitelendirdi. Jennings, “Burada takıma kattığınız şey, Declan Rice ile oynayabilecek bir oyuncu. Declan Rice ve Bruno Guimaraes'ten oluşan bir orta saha ikilisi, olabilecek en ürkütücü eşleşmelerden biri” dedi.
Jennings, Arsenal'ın mevcut konumundaki bir kulüp için bu anlaşmanın stratejik önemini de daha ayrıntılı şekilde anlattı. Şöyle konuştu: “Bence Bruno Guimaraes'in Arsenal'a imza atması, Newcastle United'ın olmak istediği ya da en azından olmak istediğini iddia ettiği her şey için çok zararlı. Ve bu, Arsenal'ın tam olarak nasıl hareket etmesi gerektiğini gösteriyor; ligi kazandığınızda size bir güç emanet edilir. Size bir güç devredilir, biraz zorba gibi davranmanıza izin verilir, neredeyse buyurgan olabilirsiniz.”
- JOHN THYS / AFP
St James' Park'taki ayrılık dalgası sürüyor
Newcastle için Guimaraes'in kaybı, büyük değişimlerin yaşandığı bir yaz dönemindeki son darbe anlamına geliyor. Kulüp, tecrübeli savunmacı Kieran Trippier ile yolların ayrılması ve Anthony Gordon'ın 70 milyon sterlin karşılığında Barcelona'ya satılmasıyla başlayan süreçte birçok kilit ismin ayrılığına sahne oldu. Orta saha hattı özellikle ciddi şekilde boşaldı; İtalya Milli Takımı oyuncusu Sandro Tonali de kısa süre önce kulüp rekoru olan 100 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Tottenham'a katıldı. Bu ayrılıklar kulübe transfer bedeli olarak yaklaşık 200 milyon sterlin kazandırdı, ancak Eddie Howe'un beş yıl görev yaptıktan sonra ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Matthias Jaissle'ı çok büyük bir yeniden yapılanma göreviyle baş başa bıraktı. Jaissle, daha da fazla yıldız gücünü kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya. Taraftarların sevgilisi Joelinton da kulüpten ayrılma isteğini dile getirdi ve haberlere göre yetkililere yeni bir maceraya atılmak istediğini söyledi.
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