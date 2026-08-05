talkSPORT'a göre Arsenal, Guimaraes transferinde sonunda önemli bir mesafe kat etti ve 28 yaşındaki oyuncu için 75 milyon sterlinlik bonservis bedeli üzerinde anlaşma sağladı. Brezilyalı milli oyuncu, Mikel Arteta tarafından yaz dönemi için birinci hedef olarak belirlendi. Arsenal teknik direktörü, geçen sezon Premier League'e damga vuran orta sahaya üst düzey kalite eklemek istiyordu. Guimaraes, birkaç aydır Emirates'e transferiyle yoğun şekilde anılıyordu ve bu anlaşma, şampiyonluk savunmasına hazırlanan Kuzey Londra kulübünün niyetini güçlü biçimde ortaya koyuyor.

Bu gelişme, oyuncuyla Arsenal'in geçen ay kişisel şartlarda anlaşmasının ardından geldi. Önceki transfer dönemlerinde Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden ilgi görmesine rağmen Arsenal, bu yaz transfer için gerçek bir rekabetle karşılaşmadı. Rakip kulüpler, eski Lyon yıldızının Kuzey Londra'ya gideceği düşüncesindeydi. Guimaraes ise şu anda La Manga'daki bir antrenman kampında bulunuyor ve sağlık kontrolünden geçmek için ayrılmaya hazırlanıyor.