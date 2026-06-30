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Arsenal, Newcastle’ı tehdit ediyor… Takımın kalbini kaybetmekten kurtulabilecek mi?

FEATURES
Brezilya - BLN
Brezilya
Dünya Kupası
B. Guimaraes
Arsenal - Coventry City
Arsenal
Coventry City
Premier Lig
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Brezilya
ABD
İngiltere

Büyük Yaz Savaşı

Bruno Guimarães’in Newcastle United formasıyla katıldığı ilk basın toplantısı, sadece yeni bir oyuncunun tanıtımı için bir fırsat değil, pek çok kişinin gerçekleşebileceğine inanmadığı devasa bir projenin erken bir duyurusu oldu. Ocak 2022’de Brezilyalı orta saha oyuncusu, basın mensuplarının karşısına geçerek kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: "Futbol dünyasında büyük bir güç olacağız."

O dönemde sözleri gerçeklikten çok bir hayale benziyordu; zira Newcastle, Premier Lig’de sondan bir önceki sırada yer alıyordu ve ligde kalma mücadelesi verirken, kulübün taraftarları ise sadece küme düşmekten kurtulmayı umuyordu.

Ancak birkaç yıl sonra tablo tamamen değişti. Newcastle, İngiliz futbolunun en önde gelen rakiplerinden biri haline geldi, Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü ve yedi on yıldır ilk kez büyük bir ulusal şampiyonluk kazandı.

Bugün ise kulüp, projenin başlangıcından bu yana belki de en zorlu sınavla karşı karşıya: Arsenal’in Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip etmesi ve ilgisinin giderek artması nedeniyle, kaptanı ve en iyi oyuncusu Bruno Guimarães’i takımda tutmak.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gimarães… Hayali yaratan başlangıç

    Gimarães, Fransız takımı Lyon’dan yaklaşık 35 milyon sterlin karşılığında Newcastle’a katıldığında, bu sadece orta sahayı güçlendirmek için yapılan bir transfer değildi; aynı zamanda Suudi devralımının ardından kulübün yeni projesine ikna olan ilk uluslararası oyuncuydu.

    Oyuncu, takımın o anki durumuna bakarak gelmedi; kulüp yönetiminin kendisine sunduğu, Avrupa kupalarına katılma ve birkaç yıl içinde şampiyonluklar kazanma hedeflerini içeren gelecek vizyonuna ikna oldu.

    Nitekim yaşananlar, bu vizyonun sadece boş vaatlerden ibaret olmadığını kanıtladı. Teknik direktör Eddie Howe, takımı küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmayı başardı, ardından üç sezondan ikisinde takımı Şampiyonlar Ligi’ne geri döndürdü. Ardından kulüp, 2025 yılında İngiltere Kulüpler Birliği Kupası’nı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı ve yetmiş yıldır süren büyük bir ulusal kupa zaferi hasretine son verdi. Ancak başarı, yolun sonu değil, daha zorlu zorlukların başlangıcı anlamına geliyor.

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  • Everton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yaz mevsimi, projenin istikrarını tehdit ediyor

    Newcastle, büyük kulüplerin yıldız oyuncularını transfer hedefi olarak görmeye başladığının farkında olarak bu sezonun transfer piyasasına girdi.

    Alexander Isak, ayrılmakta ısrarcı olmasının ardından Liverpool'a transfer oldu; Anthony Gordon ise Barcelona'ya geçti. Tottenham ise Sandro Tonali'yi kadrosuna katmak için ciddi bir ilgi göstererek devasa bir teklifte bulundu.

    Aynı zamanda, BBC’nin haberine göre, Arsenal Bruno Guimarães’i takip etmeye devam ediyor; ancak Londra kulübü şu ana kadar herhangi bir resmi teklifte bulunmadı.

    Bu hamleler önemli bir gerçeği ortaya koyuyor: Newcastle artık sadece yıldızları transfer etmeye çalışan bir kulüp değil, aynı zamanda oyuncularını en üst seviyede rekabet edebilecek hazır unsurlar olarak gören, en zengin ve en istikrarlı kulüplerin de hedefi haline geldi.

    İşte burada en önemli soru ortaya çıkıyor: Newcastle bu baskılara direnip projesinin kalbini koruyabilecek mi?

  • Southampton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle neden kaptanına bu kadar bağlı?

    Tamamen ekonomik açıdan bakıldığında, bazıları Gemaraiş’i şu anda satmanın ideal bir fırsat olduğunu düşünebilir; özellikle de önümüzdeki Kasım ayında 29 yaşına girecek olması, kulübün mümkün olan en yüksek mali değeri elde etmesine olanak tanıyacak.

    Ancak Newcastle'da bir oyuncunun değeri sadece rakamlarla ölçülmez. Bruno, takımın kaptanı, soyunma odasındaki en etkili kişilik ve Eddie Howe'un taktiksel planlarının çoğunu üzerine kurduğu oyuncudur.

    Bu nedenle kulüp yetkilileri, yoruma yer bırakmayan net bir tutum sergiliyor: Gemarães satılık değil. Bu durum sadece yönetimle sınırlı değil; teknik ve idari kadro üyeleri de onun liderlik etkisinden sürekli bahsediyor ve güçlü kişiliği ve yüksek rekabet ruhu nedeniyle onu diğer oyuncular için bir ilham kaynağı olarak tanımlıyor.

    Gimarães’in Dünya Kupası’ndaki katılımı, başarı öyküsüne yeni bir sayfa ekledi. Dört maçta dört asist yaparak turnuvanın en çok asist yapan oyuncuları listesinin başına yerleşti; bunlardan sonuncusu, Japonya karşısında takım arkadaşı Gabriel Martinelli’nin galibiyet golünü hazırlayan pas oldu.

    Bu olağanüstü performans gözden kaçmadı. Zaten Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çeken oyuncu, yaratıcılık, defansif disiplin ve saha içi liderliği bir arada sunabilen bir orta saha oyuncusu arayan kulüpler için daha da cazip hale geldi.

  • Newcastle United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Rakamlar bunun önemini doğruluyor

    Newcastle’ın en iyi oyuncuları konusunda görüşler farklılık gösterebilir, ancak rakamlar Gemaraes’in etkisini net bir şekilde ortaya koyuyor. Ağustos 2022'den Şubat 2026'ya kadar, oyuncu Premier Lig'de 12 maçta forma giyemedi ve bu maçlarda takım hiçbir galibiyet elde edemedi. Bu istatistik, takımın ona ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor; sadece oyun kurma konusunda değil, tüm sistemin dengesini korumada da.

    Eski takım arkadaşı Emil Kraft ise, Gemaraich’in teknik ve fiziksel yetenekleriyle maçların ritmini kontrol ettiği için takımın en önemli oyuncusu olduğunu söyleyerek onun önemini özetledi. Ayrıca, özellikle geçen sezon ve Dünya Kupası’nda sergilediği olağanüstü performansın ardından kulübün onu kadroda tutmayı başarmasını umduğunu da dile getirdi.

    Newcastle, İngiltere Premier Ligi’nde 12. sırada yer alsa da, Gemaraes kariyerinin en iyi sezonlarından birini geçirdi. Teknik ekiple işbirliği içinde hücum rolünü geliştiren Gemaraes, ceza sahası içinde daha ileriye çıkmaya başladı ve bu da onun sezonu ligde 9 golle takımın en golcü oyuncusu olarak tamamlamasına yardımcı oldu.

    Ayrıca Nottingham Forest, Burnley, Tottenham ve Crystal Palace maçlarında ilk golü atan isim oldu ve Newcastle bu maçlarda 12 puanın 10’unu topladı.

    Katkıları bununla da sınırlı kalmadı; maçların son dakikalarında kritik goller attı. Bunların en önemlileri, 90. dakikada Fulham karşısında attığı galibiyet golü ve uzatma dakikalarında Leeds United karşısında penaltıdan attığı beraberlik golüydü; Newcastle daha sonra maçı kazandı.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Performansı ve zihniyetiyle öne çıkan bir lider

    Gimarães’in değeri, sadece teknik performans sergilemesi değil, aynı zamanda sahada takım arkadaşlarına güven ve enerji aşılamasından kaynaklanıyor. Sezonun bir kısmını sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen, savunma hatlarını aşan paslar açısından toplam 46 pasla ve 21 derin pasla İngiltere Premier Ligi’nin en iyi beş oyuncusu arasında yer aldı.

    Ayrıca, zorlu koşullarda 998 pas tamamlayarak Newcastle oyuncuları arasında baskı altında yapılan pas sayısında birinci sırada yer aldı; bu da en karmaşık anlarda topu almaya cesaretini ve sorumluluk üstlenmesini yansıtıyor. Bu rakamlar, Eddie Howe’un onu takımın bir numaralı motoru ve çoğu hücumun başladığı nokta olarak görmesinin nedenini açıklıyor.

    İstatistiklerin ötesinde, Gemarães’in sayılarla ölçülmesi zor bir özelliği var: Newcastle taraftarlarıyla kurduğu eşsiz bağ. Şehre geldiğinden beri oyuncu, kendisini sadece profesyonel bir futbolcu değil, aralarından biri olarak gören taraftarlarla nadir görülen bir duygusal bağ kurmayı başardı.

    Belki de Lig Kupası şampiyonluğunun ardından gözyaşlarına boğulduğu an ve maç sonrası yaptığı samimi açıklamalar, kulübe olan bağlılığının en iyi kanıtıydı. Birçok Newcastle taraftarı, Gemaraiş’in kulübün kimliğini ve kültürünü olağanüstü bir şekilde anladığını düşünüyor; bu, oyuncuların kulüpler arasında transfer olmasının sıradan hale geldiği modern futbolda nadir görülen bir durumdur.

    Hatta bazı taraftarlar, taraftarlarla olan ilişkisi açısından onu efsane Alan Shearer ile aynı kefeye koyuyor; bu, futbolun her ayrıntısıyla yaşandığı bir şehirde kolay kolay yapılmayan bir benzetmedir.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    Arsenal’in parası var… Peki ikna gücü de var mı?

    Mali açıdan bakıldığında, rekabet eşit görünmüyor. En son mali verilere göre, Arsenal’in maaş gideri yaklaşık 346,8 milyon sterlin olarak gerçekleşti; bu rakam, aynı dönemde 335,3 milyon sterlin olan Newcastle’ın toplam gelirini aşıyor.

    Bu fark, Londra kulübüne hem kulüp hem de oyuncu için cazip mali teklifler sunma konusunda daha fazla esneklik sağlıyor. Ancak futbol sadece parayla belirlenmez. Gemarais, mevcut projenin inşasına katkıda bulunan en önemli isimlerden biri olduğunun farkında; ayrıca Newcastle’daki konumunun başka hiçbir yerdekinden çok farklı olduğunu da biliyor.

    Bu nedenle, hâlâ gelişme aşamasında olan bir projenin kaptanı olarak kalmakla, büyük şampiyonluklar için sürekli mücadele eden bir takıma transfer olmak arasında karmaşık bir karar vermek zorunda. Ayrıca Gemaraiş meselesi sadece tek bir oyuncuyla ilgili değil, Newcastle’ın tamamının geleceğine dair net bir mesaj niteliğinde.

    Kulüp kaptanını elinde tutmayı başarırsa, tüm oyuncularına projenin hâlâ doğru yönde ilerlediğini ve yönetimin piyasanın cazibelerine karşı koyabileceğini teyit etmiş olacaktır. Ancak ayrılırsa, bu durum Newcastle’ın, yıldızların ekonomik açıdan daha güçlü kulüplere transfer olmadan önce gelişim aşamalarını geçirdikleri bir durak haline geldiği yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülebilir.

    Aynı zamanda, yönetimin ister antrenman merkezini geliştirerek, ister St. James’ Park’ın geleceğini netleştirerek, ister kulübün hırslarının devam ettiğini teyit edecek güçlü transferler gerçekleştirerek olsun, oyuncuların güvenini pekiştirecek somut adımlar atması gerekiyor.

    Newcastle ve Arsenal taraftarlarını eşit derecede meşgul eden sorunun cevabını ise ancak zaman verecek: İngiliz kulübü, Bruno Guimarães’i ikinci kez kalmaya ikna edebilecek mi, yoksa en büyük şampiyonluklar için rekabet etmenin cazibesi onun önünü ayrılığa açacak mı?