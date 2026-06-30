Arsenal, Newcastle’ı tehdit ediyor… Takımın kalbini kaybetmekten kurtulabilecek mi?

Bruno Guimarães’in Newcastle United formasıyla katıldığı ilk basın toplantısı, sadece yeni bir oyuncunun tanıtımı için bir fırsat değil, pek çok kişinin gerçekleşebileceğine inanmadığı devasa bir projenin erken bir duyurusu oldu. Ocak 2022’de Brezilyalı orta saha oyuncusu, basın mensuplarının karşısına geçerek kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: "Futbol dünyasında büyük bir güç olacağız."

O dönemde sözleri gerçeklikten çok bir hayale benziyordu; zira Newcastle, Premier Lig’de sondan bir önceki sırada yer alıyordu ve ligde kalma mücadelesi verirken, kulübün taraftarları ise sadece küme düşmekten kurtulmayı umuyordu.

Ancak birkaç yıl sonra tablo tamamen değişti. Newcastle, İngiliz futbolunun en önde gelen rakiplerinden biri haline geldi, Şampiyonlar Ligi’ne geri döndü ve yedi on yıldır ilk kez büyük bir ulusal şampiyonluk kazandı.

Bugün ise kulüp, projenin başlangıcından bu yana belki de en zorlu sınavla karşı karşıya: Arsenal’in Brezilyalı yıldızın durumunu yakından takip etmesi ve ilgisinin giderek artması nedeniyle, kaptanı ve en iyi oyuncusu Bruno Guimarães’i takımda tutmak.