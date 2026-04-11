Anthony Gordon Arsenal 2025-26
Arsenal, Newcastle forveti Anthony Gordon'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşünüyor

Arsenal'in, gelecek sezon öncesinde hücum seçeneklerini güçlendirmek amacıyla Newcastle United'ın yıldızı Anthony Gordon'a yönelik iddialı bir transfer hamlesi planladığı bildiriliyor. Gunners, uzun süredir bu İngiltere milli takım oyuncusuna hayranlık duyuyor; oyuncunun çok yönlülüğü ve yüksek çalışma temposu, Mikel Arteta ile kulübün transfer ekibinin dikkatini çekmiş olduğu söyleniyor.

  • Arteta, Gordon'u ana hedef olarak belirledi

    TEAMtalk’a göre, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğu yarışındaki ağırlığını korumaya çalışırken Arteta’nın forvet hattına daha fazla hız ve doğrudanlık katmak istediği bildiriliyor. Kuzey Londra ekibi, sol kanatta Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard'ı zorlayacak üst düzey bir oyuncu arıyor. St James' Park'a transfer olduktan sonra Premier League'in en etkili kanat oyuncularından biri haline gelen Gordon, Arsenal'in son yıllarda öncelik verdiği genç, hırslı ve teknik yetenekli oyuncu profiline uyuyor.

  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Newcastle’ın mali çıkmazı

    Gordon, yorulmak bilmeyen koşuları ve gol katkılarıyla Newcastle'da taraftarların gözdesi haline geldi; ancak bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı ve Emirates Stadyumu'nda şampiyonluk yarışına katılma ihtimali önemli bir etken olabilir. Newcastle, en etkili oyuncularından birini kaybetmek istemeyecek olsa da, kulübün Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile süren mücadelesi durumu karmaşık hale getirebilir. Magpies zaten dar bir mali marjla idare etmek zorunda kalmıştı ve hesaplarını dengelemek zorunda kalırlarsa, Gordon için yapılacak önemli bir teklifi görmezden gelmeleri zor olabilir. Arsenal'de, muhtemelen çok yüksek bir transfer ücreti gerektirecek bir anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda iç tartışmaların sürdüğü düşünülüyor.

  • Gunners için taktiksel açıdan mükemmel bir seçim

    Taktik açıdan, Gordon’un agresif pres uygulaması ve bire bir durumlarda savunmacıları geçme yeteneği, Arteta’nın yüksek tempolu sistemiyle mükemmel bir uyum içinde. Premier Lig’deki tecrübesi, İngiliz birinci ligine uyum süreci gerektirmeden hemen katkı sağlayabilecek oyuncular arayan Arsenal için bir başka önemli artı. Eski Everton oyuncusu, büyük maçlarda da başarılı olabileceğini kanıtladı; bu özellik, Manchester City ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Arsenal için büyük önem taşıyor.

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    İngiliz yıldızın transferi için rekabet

    Gordon'un durumunu takip eden tek kulüp Arsenal değil; daha önce Liverpool'un da 25 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu belirtilmişti. Ancak Arsenal, Gordon'un Avrupa'nın en genç ve en heyecan verici kadrolarından birinde başrol oynayacağı net bir proje sunarak rakiplerine bir adım önde olmayı umuyor. Newcastle'ın sezon ortasında oyuncu satma konusunda isteksizliği göz önüne alındığında, olası bir transferin Ocak ayı yerine yaz transfer döneminde gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.

