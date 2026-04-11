Arsenal, Newcastle forveti Anthony Gordon'ı yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı düşünüyor
Arteta, Gordon'u ana hedef olarak belirledi
TEAMtalk’a göre, Arsenal’in Premier Lig şampiyonluğu yarışındaki ağırlığını korumaya çalışırken Arteta’nın forvet hattına daha fazla hız ve doğrudanlık katmak istediği bildiriliyor. Kuzey Londra ekibi, sol kanatta Gabriel Martinelli ve Leandro Trossard'ı zorlayacak üst düzey bir oyuncu arıyor. St James' Park'a transfer olduktan sonra Premier League'in en etkili kanat oyuncularından biri haline gelen Gordon, Arsenal'in son yıllarda öncelik verdiği genç, hırslı ve teknik yetenekli oyuncu profiline uyuyor.
Newcastle’ın mali çıkmazı
Gordon, yorulmak bilmeyen koşuları ve gol katkılarıyla Newcastle'da taraftarların gözdesi haline geldi; ancak bir sezon daha Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı ve Emirates Stadyumu'nda şampiyonluk yarışına katılma ihtimali önemli bir etken olabilir. Newcastle, en etkili oyuncularından birini kaybetmek istemeyecek olsa da, kulübün Premier Lig'in Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları (PSR) ile süren mücadelesi durumu karmaşık hale getirebilir. Magpies zaten dar bir mali marjla idare etmek zorunda kalmıştı ve hesaplarını dengelemek zorunda kalırlarsa, Gordon için yapılacak önemli bir teklifi görmezden gelmeleri zor olabilir. Arsenal'de, muhtemelen çok yüksek bir transfer ücreti gerektirecek bir anlaşmanın uygulanabilirliği konusunda iç tartışmaların sürdüğü düşünülüyor.
Gunners için taktiksel açıdan mükemmel bir seçim
Taktik açıdan, Gordon’un agresif pres uygulaması ve bire bir durumlarda savunmacıları geçme yeteneği, Arteta’nın yüksek tempolu sistemiyle mükemmel bir uyum içinde. Premier Lig’deki tecrübesi, İngiliz birinci ligine uyum süreci gerektirmeden hemen katkı sağlayabilecek oyuncular arayan Arsenal için bir başka önemli artı. Eski Everton oyuncusu, büyük maçlarda da başarılı olabileceğini kanıtladı; bu özellik, Manchester City ile arasındaki farkı kapatmaya çalışan Arsenal için büyük önem taşıyor.
İngiliz yıldızın transferi için rekabet
Gordon'un durumunu takip eden tek kulüp Arsenal değil; daha önce Liverpool'un da 25 yaşındaki oyuncuya ilgi duyduğu belirtilmişti. Ancak Arsenal, Gordon'un Avrupa'nın en genç ve en heyecan verici kadrolarından birinde başrol oynayacağı net bir proje sunarak rakiplerine bir adım önde olmayı umuyor. Newcastle'ın sezon ortasında oyuncu satma konusunda isteksizliği göz önüne alındığında, olası bir transferin Ocak ayı yerine yaz transfer döneminde gerçekleşmesi muhtemel görünüyor.