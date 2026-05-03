Arsenal, Myles Lewis-Skelly'yi orta sahada oynatmak için neden bu kadar uzun süre bekledi? Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonluk mücadelesinde ‘büyük bir risk’ aldıktan sonra kendi kendini alaya aldı
Sol bekten orta sahanın lokomotifine
Lewis-Skelly, geçen yıl çoğunlukla ters sol bek pozisyonunda oynadığı ve büyük bir çıkış yakaladığı sezonun ardından büyük sahnelere yabancı değil. Hatta Santiago Bernabéu’da Real Madrid karşısında sergilediği olağanüstü performansla övgüler topladı. Ancak bu sezon orta sahada forma şansı sınırlı kaldı ve Fulham maçında ilk 11'de yer alması, sezonun sadece üçüncü lig maçı oldu. Lewis-Skelly, son haftalarda yorgun görünen Martin Zubimendi'nin yerine seçildi ve genç oyuncu muhteşem bir performansla karşılık verdi.
Arteta kendisiyle dalga geçiyor
Maçın bitiş düdüğünün ardından teknik direktör, sahada genç oyuncuyla sıcak bir kucaklaşmaya girdi; bu riskin karşılığını almasına açıkça çok memnun kalmıştı. Arteta, genç oyuncunun tercih ettiği pozisyonda parlama şansı için sabırlı olması gereken bir dönemde gösterdiği zihinsel gücü hemen övdü. Akademi mezununu neden bu kadar geç sahaya sürdüğü sorulduğunda Arteta şakayla karışık şöyle cevap verdi: "Çünkü muhtemelen hiçbir fikrim yok. Belki de daha önce yapmalıydım, bilmiyorum."
Şampiyonluk yarışında hesaplanmış risk
Bu şakacı yorumuna rağmen Arteta, böylesine kritik bir ortamda Lewis-Skelly'yi kadroya almanın üzerinde uzun uzun düşündüğü bir karar olduğunu açıkladı. İspanyol teknik adam, "Bir oyuncunun hazır olduğuna, takımın hazır olduğuna ve o pozisyonda onunla oynamak için doğru rakibin karşımızda olduğuna inandığımda harekete geçmeliyim," diye açıkladı.
Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bunu yaptık, ilk kez oldu. Ne olacağını bildiğim için büyük bir riskti. İşe yararsa harika, maçı kaybetseydik 'Bu yaşta bir çocuğu, bu senaryoda, daha önce oynamadığı bir pozisyonda nasıl oynatırsın?' diye sorulurdu. Bunun farkındaydım ama onun için doğru maç olduğunu hissediyordum."
Bir üst düzey karakteri ödüllendirmek
Arteta, oyuncunun bu sezonki serüvenine değinerek, Lewis-Skelly’nin kadroda yerini almasını sağlayan çalışma ahlakını vurguladı. Teknik direktör, “Bunu sonuna kadar hak ediyor,” dedi. “Ona karşı sert davrandım. Geçen yıl A takıma yükseldiğinde muhteşem bir sezon geçirdi. Ondan sonra bazı zor anlar yaşadı ama çok alçakgönüllü, çok odaklanmış ve hedeflerimizle tam uyumlu kalmayı başardı.”
Arteta, 19 yaşındaki oyuncunun Emirates Stadyumu'nun parlak ışıkları altında gösterdiği olgunluğu överek sözlerini tamamladı. "Hazır olduğunu biliyordum, bunu her gün antrenmanlarda gösteriyordu, oynama fırsatı bulduğunda da bunu başardı. Bugün gerçekten bir adım öne çıktı ve bence inanılmaz bir performans sergiledi."