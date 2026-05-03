Arsenal, Myles Lewis-Skelly'yi orta sahada oynatmak için neden bu kadar uzun süre bekledi? Mikel Arteta, Premier Lig şampiyonluk mücadelesinde ‘büyük bir risk’ aldıktan sonra kendi kendini alaya aldı

Bu şakacı yorumuna rağmen Arteta, böylesine kritik bir ortamda Lewis-Skelly'yi kadroya almanın üzerinde uzun uzun düşündüğü bir karar olduğunu açıkladı. İspanyol teknik adam, "Bir oyuncunun hazır olduğuna, takımın hazır olduğuna ve o pozisyonda onunla oynamak için doğru rakibin karşımızda olduğuna inandığımda harekete geçmeliyim," diye açıkladı.

Arteta sözlerine şöyle devam etti: "Bugün bunu yaptık, ilk kez oldu. Ne olacağını bildiğim için büyük bir riskti. İşe yararsa harika, maçı kaybetseydik 'Bu yaşta bir çocuğu, bu senaryoda, daha önce oynamadığı bir pozisyonda nasıl oynatırsın?' diye sorulurdu. Bunun farkındaydım ama onun için doğru maç olduğunu hissediyordum."