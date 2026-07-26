Arsenal, “mükemmel orta saha oyuncusu” Bruno Guimaraes için en son hamlesini ne zaman yapacak? – Gunners’ın transfer planlarına ilişkin son gelişmeler

YouTube kanalında konuşan Romano, Arsenal’in Guimaraes’i kilit hedef olarak belirledikten sonra görüşmeleri hızlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. “Arsenal, Bruno’yu istiyor. Mikel Arteta, Bruno’yu en büyük öncelik olarak görüyor. Dolayısıyla Arsenal’in önümüzdeki haftadan itibaren Newcastle ile doğrudan görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor,” dedi. “Mikel Arteta, Bruno Guimaraes’i kadroya katmak için bastırıyor çünkü Mikel Arteta, Bruno Guimaraes’i Arsenal projesi için mükemmel bir orta saha oyuncusu olarak görüyor.”

Guimaraes'in durumuna ilişkin güncel bilgi veren Romano, şunları ekledi: "Oyuncu, Arsenal ile kişisel şartlar üzerinde anlaştı. Yani Arsenal ve Bruno Guimaraes arasında bir anlaşma var. Ancak şu anda Bruno istekli. Arsenal hazır, her şey Newcastle ile yapılacak anlaşmaya bağlı."

Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Arsenal pes etmiyor. Arsenal, Bruno Guimaraes için elinden geleni yapmaya hazır. Dolayısıyla, bu müzakere için çok önemli bir an olacak."



