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Arsenal, “mükemmel orta saha oyuncusu” Bruno Guimaraes için en son hamlesini ne zaman yapacak? – Gunners’ın transfer planlarına ilişkin son gelişmeler
Arsenal, Guimaraes’i transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırmaya hazırlanıyor
Arsenal, Newcastle kaptanı Guimaraes’i kadrosuna katma çabalarını hızlandırmaya hazırlanıyor. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, iki kulüp arasında yeni görüşmelerin önümüzdeki hafta başlamasının beklendiğini açıkladı.
Brezilya milli takım oyuncusu, bu yaz Arteta'nın en önemli transfer önceliklerinden biri haline geldi. Haberlere göre Arsenal, Newcastle'ın kararlılığını sınamak ve 28 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlamak amacıyla 70 milyon sterlinlik bir teklif hazırlıyor. Romano ayrıca, Arsenal ile Guimaraes arasında kişisel şartlar üzerinde anlaşmaya varıldığını belirtti; bu da artık odak noktasının Newcastle ile bir anlaşmaya varılmasına kaydığı anlamına geliyor.
- AFP
Gunners’ın transfer planı ortaya çıktı
YouTube kanalında konuşan Romano, Arsenal’in Guimaraes’i kilit hedef olarak belirledikten sonra görüşmeleri hızlandırmaya hazır olduğunu açıkladı. “Arsenal, Bruno’yu istiyor. Mikel Arteta, Bruno’yu en büyük öncelik olarak görüyor. Dolayısıyla Arsenal’in önümüzdeki haftadan itibaren Newcastle ile doğrudan görüşmelere yeniden başlaması bekleniyor,” dedi. “Mikel Arteta, Bruno Guimaraes’i kadroya katmak için bastırıyor çünkü Mikel Arteta, Bruno Guimaraes’i Arsenal projesi için mükemmel bir orta saha oyuncusu olarak görüyor.”
Guimaraes'in durumuna ilişkin güncel bilgi veren Romano, şunları ekledi: "Oyuncu, Arsenal ile kişisel şartlar üzerinde anlaştı. Yani Arsenal ve Bruno Guimaraes arasında bir anlaşma var. Ancak şu anda Bruno istekli. Arsenal hazır, her şey Newcastle ile yapılacak anlaşmaya bağlı."
Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Arsenal pes etmiyor. Arsenal, Bruno Guimaraes için elinden geleni yapmaya hazır. Dolayısıyla, bu müzakere için çok önemli bir an olacak."
Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior ile ilgili haberler ortaya çıkıyor
Guimaraes’in transferi hâlâ öncelikli hedef olsa da, Real Madrid’in süperstarı Vinicius Junior ile ilgili cesur spekülasyonlar Arsenal taraftarları arasında büyük bir heyecan yarattı. Brezilyalı oyuncuyu Bernabéu'dan koparmak astronomik bir mali engel teşkil ediyor; haberlere göre Los Blancos, potansiyel talipleri caydırmak için yıldız oyuncusuna 160 milyon avroluk bir fiyat biçti. Bu dev transfer gerçekleşirse, İspanyol devinin yedek plan olarak RB Leipzig'den Yan Diomande'yi şimdiden belirlediği bildiriliyor.
- Getty Images
Transfer piyasasında önümüzdeki günler çok önemli olacak
Dikkatler şimdi Arsenal ile Newcastle arasındaki görüşmelere yöneliyor. Kişisel şartların halihazırda anlaşılmış olduğu bildirilse de, herhangi bir transferin tamamlanabilmesi için kulüplerin hâlâ bir anlaşmaya varması gerekiyor. Eğer Gunners anlaşmayı hızlı bir şekilde sonuçlandırabilirse, en önemli transfer hedefini kadroya katmak, son şampiyon için yeni sezon öncesinde çok güçlü bir niyet beyanı anlamına gelecektir. Arsenal, oyuncunun transfer olma isteğinin tam olarak farkında ve önümüzdeki kritik günlerde anlaşmanın tıkanmaması için çaba gösterecektir.
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