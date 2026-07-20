Arsenal, daha önce Rogers’ı kadroya katılması gereken ideal isim olarak belirlemiş ve 23 yaşındaki oyuncuyu transfer dönemi boyunca bir numaralı hücum hedefi haline getirmişti. Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Chelsea şimdi Rogers’ı Stamford Bridge’e getirmek için Villa ile 117 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir anlaşmaya vardı ve böylece Arsenal’in planlarını fiilen bozdu.

Romano, bu transferin etkisini vurgulayarak şunları söyledi: "Artık Arsenal'e çok dikkat etmeliyiz çünkü Morgan Rogers'ı kaybetmek büyük bir darbe; gerçek bu. O, Arsenal'in istediği oyuncu, bir numaralı hedefiydi ve bu yüzden transferi tamamlamak için baskı yapıyorlardı.

"Onun Chelsea’ye gitmesi büyük bir sürpriz; transfer piyasasında bunun sonuçları olacak. Arsenal için ise bu kesinlikle büyük bir şok; böyle bir şeyin olacağını beklemiyorlardı."