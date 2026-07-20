Getty Images
Çeviri:
Arsenal, Morgan Rogers’ı rekor kıran 117 milyon sterlinlik transferle Chelsea’ye kaptırmasının ardından, 102 milyon sterlinlik Liverpool ve PSG’nin hedefindeki oyuncu için yarışa katıldı
Arsenal, Leipzig’in yıldızı Diomande’ye yöneldi
Transfer piyasasında yaşanan dramatik gelişmelerin ardından Mikel Arteta’nın hücum seçeneklerini yeniden şekillendirme çabası kapsamında Arsenal, Diomande için yarışa katıldı. Transfer uzmanı Fabrizio Romano, YouTube kanalında yaptığı açıklamada, Kuzey Londra kulübünün, Bundesliga’da geçirdiği muhteşem sezonun ardından Avrupa futbolunun en çok aranan genç oyuncularından biri haline gelen Fildişi Sahili milli oyuncusu için ilk teması kurduğunu belirtti.
Ancak 19 yaşındaki oyuncu için yapılacak herhangi bir transfer, önemli bir mali yük gerektirecek; haberlere göre Leipzig, değerli oyuncusundan ayrılmak için 120 milyon avro (102 milyon sterlin) civarında bir ücret talep ediyor. Romano, “Arsenal, son birkaç gün içinde RB Leipzig’den Yan Diomande’nin menajerleriyle görüşmeler yaparak, transfer için hâlâ bir şans olup olmadığını anlamaya çalıştı” dedi.
- Ben STANSALL / AFP
Chelsea, Rogers için Arsenal’i geride bıraktı
Arsenal, daha önce Rogers’ı kadroya katılması gereken ideal isim olarak belirlemiş ve 23 yaşındaki oyuncuyu transfer dönemi boyunca bir numaralı hücum hedefi haline getirmişti. Şaşırtıcı bir gelişmeyle, Chelsea şimdi Rogers’ı Stamford Bridge’e getirmek için Villa ile 117 milyon sterlinlik dudak uçuklatan bir anlaşmaya vardı ve böylece Arsenal’in planlarını fiilen bozdu.
Romano, bu transferin etkisini vurgulayarak şunları söyledi: "Artık Arsenal'e çok dikkat etmeliyiz çünkü Morgan Rogers'ı kaybetmek büyük bir darbe; gerçek bu. O, Arsenal'in istediği oyuncu, bir numaralı hedefiydi ve bu yüzden transferi tamamlamak için baskı yapıyorlardı.
"Onun Chelsea’ye gitmesi büyük bir sürpriz; transfer piyasasında bunun sonuçları olacak. Arsenal için ise bu kesinlikle büyük bir şok; böyle bir şeyin olacağını beklemiyorlardı."
Leipzig’in yıldızı için Liverpool ve PSG ile rekabet
Diomande için yarışa girmek Arsenal için hiç de kolay bir iş değil; zira hem Liverpool hem de Paris Saint-Germain, bu kanat oyuncusunu aylardır takip ediyor. Özellikle PSG, şu aşamada müzakerelerde üstünlük sağlıyor gibi görünürken, yaşlanan forvet hattının uzun vadeli halefi olarak Diomande’yi belirleyen Liverpool da bir tehdit olmaya devam ediyor.
Romano, Fransız devleriyle ilgili mevcut durumu şöyle açıkladı: "Ancak unutmayın ki Diomande, Paris Saint-Germain ile kişisel şartlar konusunda bir anlaşmaya varmış durumda ve Paris Saint-Germain de Leipzig ile görüşüyor. Ancak Arsenal, Diomande'nin durumunu anlamak için bazı telefon görüşmeleri yaptı."
- Getty Images
Alternatif seçenekler ve Alvarez’in durumu
Dikkatler büyük ölçüde Diomande’ye kaymış olsa da, Emirates’te radarında yer alan tek önemli isim o değil. Arsenal, Julian Alvarez ile Atlético Madrid arasında yaşanabilecek olası bir gelişmeyi de yakından takip ediyor. Barcelona’nın da ilgisi durumu karmaşıklaştırıyor; ancak Atlético, ligdeki bir rakibe oyuncu satma konusunda tereddütlü.
Romano, “Bir başka konu da, bu ayrı bir hikaye ama Arsenal, Julian Alvarez ve Barcelona arasındaki durumu yakından takip ediyor. Barcelona ile Atlético Madrid arasında durum oldukça gergin; tabii ki Atlético, oyuncuyu Barcelona’ya satmak istemediği için Julian Alvarez, Barcelona’ya gidemeyebilir,” diye açıkladı.
"Atlético, genel olarak oyuncuyu satmak istemediğini söylüyor; ancak Julian ile Atlético arasındaki ilişkilerin bozulması ve kulübün Ağustos ayında oyuncuyu satmaya karar vermesi durumunda, Arsenal bu duruma yine de ilgi gösterebilir."
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun