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Julian Alvarez Arsenal crestGetty/GOAL
Muhammad Zaki

Çeviri:

Arsenal, Mikel Arteta'nın Atletico Madrid'in forvetine alternatif aradığı sırada Julian Alvarez'in TAKIM ARKADAŞI için sürpriz bir son dakika hamlesi yaptı

Transfers
J. Alvarez
Arsenal
Inter
L. Martinez
Premier Lig
Atletico Madrid
La Liga
Serie A
Arjantin

Arsenal'ın transfer döneminin son bölümünde yeni bir lider oyuncu bulma telaşı, kulübü doğrudan Inter kaptanı Lautaro Martinez'in kapısına götürdü. Gabriel Jesus'un ayrılığı ve Julian Alvarez için yapılan girişimin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından Arsenal, ağustosun son günlerinde rotasını skorer Arjantinliye çevirdi.

  • Arsenal, Martinez için iddialı bir girişimde bulundu

    Daily Mail'e göre Arsenal, Mikel Arteta hücum hattına bitirici bir dokunuş katmak isterken yaz transfer döneminin son aşamalarında Inter forveti Martinez için ses getirecek bir hamleyi değerlendirdi. Bruno Guimaraes ve Piero Hincapie gibi isimlerin takıma katıldığı hareketli bir transfer dönemine rağmen, Kuzey Londra ekibi peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından hücumdaki oyuncu sayısı açısından yetersiz kaldı.

    Haberde, Arsenal yardımcı antrenörü Gabriel Heinze'nin görüşmelerde bizzat öncü rol üstlendiği ve Premier League'e olası bir transfer ihtimalini görüşmek için geçen hafta vatandaşı Martinez ile temasa geçtiği belirtiliyor. Geçen sezon 41 maçta attığı 22 golün ardından Avrupa'nın en korkulan golcülerinden biri olmaya devam eden 29 yaşındaki oyuncu, Arteta'nın hücum hattına liderlik edecek ideal profil olarak belirlendi.


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    Alvarez ve Osimhen seçenekleri tükendi

    Martinez'in peşine düşülmesi, ancak diğer üst düzey hedeflerin ulaşılamaz olduğunun netleşmesinin ardından hız kazandı. Arteta başlangıçta Atletico Madrid'in Alvarez'ine öncelik vermişti, ancak eski Manchester City oyuncusu tercihinin Barcelona'ya katılmak olduğunu açıkça ortaya koydu. Arsenal ayrıca Galatasaray'daki Victor Osimhen için bir anlaşma ihtimalini de değerlendirdi, ancak bu düzenlemenin karmaşıklığı son anda bir ilerleme sağlanmasını engelledi.

    Martinez'in geleceği konusunda Inter hâlâ güçlü bir konumda, çünkü Arjantinli milli oyuncunun San Siro'daki sözleşmesinin bitmesine daha üç yıl var. Premier League'in cazibesine ve Heinze'den gelen temasa rağmen İtalyan devi, Martinez'i dokunulmaz gördüğü için hiçbir teklifi değerlendirmeye almadı.


  • Martinez, Inter projesine bağlılık sözü verdi

    Geleceği ve yurt dışından gelen ısrarlı ilgi hakkında konuşan Martinez, İtalya'da kalma arzusunu açıkça dile getirdi. Mayıs ayında, "Hiç şüphe yok ki bu kulüpte futbolu bırakmak isterim" demişti. "Bugünlerde kendimi başka bir yerde hayal etmem benim için zor. Futbolda ne olacağı belli olmaz ama beni göndermedikleri sürece burada kalacağım."

    Arjantinli oyuncu, İngiltere ve İspanya'dan gelen ilgiden gurur duyduğunu ancak hayatının artık net şekilde Milano'da kurulu olduğunu anlatmaya devam etti. "Bu kesinlikle büyük bir keyif, büyük bir onur ve çok büyük bir tatmin, çünkü insan her zaman gelişmek, ileri gitmek, daha iyi olmak için çalışıyor" diye ekledi. "Bu tekliflerin ya da bu dev kulüplerden gelen aramaların gelmesi her zaman memnuniyet verici... Şu anda ilk günden beri bana inanılmaz destek veren bir şehirdeyim. Bir restoranım var, çocuklarım okula gidiyor. Kendimi iyi hissettiğim, mutlu olduğum için her zaman burada olacağım.

    "Futbol söz konusu olduğunda ne olacağı belli olmaz. Beni istedikleri sürece, Inter'de ihtiyaç duyulan kişiler burada olacaktır. Elbette, her zaman söylediğim gibi, bu her işte olur. Artık size ihtiyaç kalmadığında sonunda sizi gönderirler. Ama şu anda ilk günkü gibi tüm kalbimle buradayım."


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    Arteta hücumda ikilemle karşı karşıya

    Üst düzey bir golcünün transfer edilememesi, sezon ilerlerken Arteta'nın yanıtlaması gereken önemli soruları beraberinde bırakıyor. Kai Havertz sezona iyi başlamış olsa da, Alman oyuncu çoğu zaman geleneksel bir 9 numaradan ziyade hibrit bir forvet olarak görülüyor. Sıralamada diğer seçenek şu anda Viktor Gyokeres olsa da, İsveçli oyuncu şaşırtıcı şekilde Arsenal'ın Premier League'deki ilk iki maçında bir dakika bile süre alamadı. Oyuncunun devreye girememiş olması, Arteta'nın forvetten hâlâ tam olarak emin olmadığını düşündürüyor olabilir; bu da kulübün bu pozisyonu güçlendirme konusundaki kararlılığını belki açıklıyor.