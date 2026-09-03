Geleceği ve yurt dışından gelen ısrarlı ilgi hakkında konuşan Martinez, İtalya'da kalma arzusunu açıkça dile getirdi. Mayıs ayında, "Hiç şüphe yok ki bu kulüpte futbolu bırakmak isterim" demişti. "Bugünlerde kendimi başka bir yerde hayal etmem benim için zor. Futbolda ne olacağı belli olmaz ama beni göndermedikleri sürece burada kalacağım."

Arjantinli oyuncu, İngiltere ve İspanya'dan gelen ilgiden gurur duyduğunu ancak hayatının artık net şekilde Milano'da kurulu olduğunu anlatmaya devam etti. "Bu kesinlikle büyük bir keyif, büyük bir onur ve çok büyük bir tatmin, çünkü insan her zaman gelişmek, ileri gitmek, daha iyi olmak için çalışıyor" diye ekledi. "Bu tekliflerin ya da bu dev kulüplerden gelen aramaların gelmesi her zaman memnuniyet verici... Şu anda ilk günden beri bana inanılmaz destek veren bir şehirdeyim. Bir restoranım var, çocuklarım okula gidiyor. Kendimi iyi hissettiğim, mutlu olduğum için her zaman burada olacağım.

"Futbol söz konusu olduğunda ne olacağı belli olmaz. Beni istedikleri sürece, Inter'de ihtiyaç duyulan kişiler burada olacaktır. Elbette, her zaman söylediğim gibi, bu her işte olur. Artık size ihtiyaç kalmadığında sonunda sizi gönderirler. Ama şu anda ilk günkü gibi tüm kalbimle buradayım."



