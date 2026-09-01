Arsenal, Mikel Arteta hücum hattına takviye ararken Lyon'un genç yıldızı için transfer döneminin son gününde sansasyonel 50 milyon sterlinlik hamleye hazırlanıyor

Arteta, sol kanatta bir başka dinamik seçenek için aktif olarak arayışını sürdürüyor. Yazın takıma katılan Tzolis bu rolde etkileyici bir performans sergilese de Arsenal, hem Leandro Trossard'ı hem de Gabriel Jesus'u satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından daha geniş bir kadro derinliğine ihtiyaç duyuyor.

Fofana, Avrupa genelinde büyük beğeni topluyor ve yaz başında Premier League kulüplerinin yoğun ilgisini çekmişti. Chelsea, Liverpool, Fulham ve Nottingham Forest'ın tamamı daha önce olası bir transferi görüşmek için Lyon ile temasa geçti. Ancak Arsenal artık yarışta öne geçmiş durumda. Aracılar, resmi teklif hazırlıkları sürerken yetenekli kanat oyuncusunu Arsenal'e önerdi.