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Arsenal, Mikel Arteta hücum hattına takviye ararken Lyon'un genç yıldızı için transfer döneminin son gününde sansasyonel 50 milyon sterlinlik hamleye hazırlanıyor
Arsenal, Fofana için geç hamle planlıyor
Metro'ya göre Arsenal, son transfer gününde Lyon kanat oyuncusu Fofana için ses getirecek bir hamleyi değerlendiriyor. Arsenal, salı gecesindeki transfer dönemi son tarihi öncesinde Belçika milli oyuncusunun transferi için önemli ölçüde cesaret verici sinyaller aldı.
Arteta, şampiyonluk kazanan kadrosuna hücum hattı için son bir parçayı daha eklemeye istekli olmaya devam ediyor. Kuzey Londra kulübü bu yaz zaten büyük yatırım yaptı; Bruno Guimaraes, Ezri Konsa ve Christos Tzolis'i kadrosunu güçlendirmek için transfer etti.
- AFP
Lyon, transfer döneminin son gününde 50 milyon sterlinlik satışa zorlandı
Lyon'un Şampiyonlar Ligi'ne katılamaması, Arsenal'ın 50 milyon sterlinlik bir anlaşma yapmasının önünü açtı. Fransız ekibinin, yaz transfer dönemi resmen kapanmadan önce kritik nakit girdisi sağlamaya acilen ihtiyacı var.
Avrupa futbol gazetecisi Andy Brassell, Fofana'nın akıllıca bir transfer olacağına inanıyor. Bu hamle, Arsenal'ın Brezilya ikonu Vinicius Junior'ı Real Madrid'den ayırma girişiminde başarısız olmasının ardından geldi.
Brassell, talkSPORT'a verdiği demeçte, "Lyon, Şampiyonlar Ligi play-off'larından elendiğinden beri doğrudan çok sayıda oyuncusunu satış listesine koydu" dedi. "Sadece satışa açık değiller, satış yapmak zorundalar ve transfer dönemi kapanmadan önce yaklaşık 50 milyon euro kazanmaları gerekiyor."
Ayrılıkların bıraktığı boşluğu doldurmak
Arteta, sol kanatta bir başka dinamik seçenek için aktif olarak arayışını sürdürüyor. Yazın takıma katılan Tzolis bu rolde etkileyici bir performans sergilese de Arsenal, hem Leandro Trossard'ı hem de Gabriel Jesus'u satma konusunda anlaşmaya varmasının ardından daha geniş bir kadro derinliğine ihtiyaç duyuyor.
Fofana, Avrupa genelinde büyük beğeni topluyor ve yaz başında Premier League kulüplerinin yoğun ilgisini çekmişti. Chelsea, Liverpool, Fulham ve Nottingham Forest'ın tamamı daha önce olası bir transferi görüşmek için Lyon ile temasa geçti. Ancak Arsenal artık yarışta öne geçmiş durumda. Aracılar, resmi teklif hazırlıkları sürerken yetenekli kanat oyuncusunu Arsenal'e önerdi.
- Getty Images Sport
Oyuncu, Premier League'e transfer olmaya sıcak bakıyor
Fransa'daki haberlere göre Fofana, Emirates Stadyumu'na transfer olma ihtimali konusunda son derece heyecanlı. Kanat oyuncusu, Premier League şampiyonu Arsenal'deki olası rolünü görüşmek için Arteta ile doğrudan konuştu. Arsenal yönetimi şimdi salı günkü yaklaşan son tarihten önce resmî bir teklif sunup sunmamaya karar vermek zorunda. Lyon'un mali şartları net şekilde belirlemiş olması nedeniyle, görüşmeler önümüzdeki saatlerde hızla ilerleyebilir.
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