Tonali, Temmuz 2023'te AC Milan'dan Newcastle'a yaklaşık 70 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzalayarak tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu. Calcio e Finanza'ya verdiği röportajda bu rekor kıran transferi değerlendiren Riso, Newcastle'ın muazzam finansal desteğinin ve daha üst düzey bir ligin cazibesinin başlıca etkenler olduğunu açıkladı. Anlaşma, Tonali'yi küresel bir yıldız haline getirmek üzere tasarlandı. "Anlaşma, Newcastle gibi... sınırsız finansal kaynaklara sahip bir kulübün Sandro'ya yatırım yapmaya karar vermesiyle gerçekleşti. Oyuncunun daha üst düzey bir ligde oynaması fikrini değerlendirdik," dedi Riso.

Tonali'nin şu anda Arsenal ve Manchester City gibi şampiyonluk adaylarıyla anılması nedeniyle bu yolun işe yaradığına inanıyor. A. "Aynen öyle, İngiltere'ye gittiği andan itibaren hedef buydu: onu bir yıldız oyuncu haline getirmek. Bence o, dünyadaki en değerli İtalyan futbolculardan biri," dedi transfer söylentileri hakkında.