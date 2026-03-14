Arsenal mi, yoksa Man City mi? Sandro Tonali'nin menajeri, Newcastle'ın yıldızının Premier Lig devleriyle ilgilenmesinin "hedef" olduğunu söyledi
Seçkinler arasına girmeye yönelik stratejik bir hamle
Tonali, Temmuz 2023'te AC Milan'dan Newcastle'a yaklaşık 70 milyon avroluk bir transfer ücreti karşılığında beş yıllık bir sözleşme imzalayarak tarihin en pahalı İtalyan futbolcusu oldu. Calcio e Finanza'ya verdiği röportajda bu rekor kıran transferi değerlendiren Riso, Newcastle'ın muazzam finansal desteğinin ve daha üst düzey bir ligin cazibesinin başlıca etkenler olduğunu açıkladı. Anlaşma, Tonali'yi küresel bir yıldız haline getirmek üzere tasarlandı. "Anlaşma, Newcastle gibi... sınırsız finansal kaynaklara sahip bir kulübün Sandro'ya yatırım yapmaya karar vermesiyle gerçekleşti. Oyuncunun daha üst düzey bir ligde oynaması fikrini değerlendirdik," dedi Riso.
Tonali'nin şu anda Arsenal ve Manchester City gibi şampiyonluk adaylarıyla anılması nedeniyle bu yolun işe yaradığına inanıyor. A. "Aynen öyle, İngiltere'ye gittiği andan itibaren hedef buydu: onu bir yıldız oyuncu haline getirmek. Bence o, dünyadaki en değerli İtalyan
futbolculardan biri," dedi transfer söylentileri hakkında.
Bahis yasağını aşmak
Konuşma, orta saha oyuncusunun AC Milan maçlarına bahis oynamak da dahil olmak üzere İtalyan bahis düzenlemelerini ihlal ettiği gerekçesiyle Ekim 2023'te aldığı 10 aylık cezaya geldi. Riso, bu konuyla ilgili önceden hiçbir bilgisi olmadığını reddederek, "Hayır, kesinlikle yok, aksi takdirde müdahale ederdik" dedi. Bu aksiliklere rağmen Riso, men cezası süresince kulübün ve taraftarların kendisine verdiği destek sayesinde değişmiş bir kişi olarak ortaya çıkabildiğini belirterek, İngiltere'ye transfer olmasının "kazanan bir seçim" olduğunu savundu.
Zihinsel dayanıklılık ve 'şampiyon' statüsü
Riso, Tonali’nin İngiltere’de ve İtalya’da gördüğü karşılamalar arasındaki keskin farkı vurguladı. Tonali’nin sahaya çıkamamasına rağmen sık sık ayakta alkışlandığını belirterek, Newcastle taraftarlarının sarsılmaz desteğini övdü. “İngiltere’de zihniyet farklı... "Bir hata yapan, taraftarların bunu fark ettiği ve affedilen bir adamdan bahsediyoruz. Şimdi Sandro tamamen değişti," dedi. Riso için Tonali, "özellikle insani açıdan bir şampiyon" ve büyük zorluklara doğru tepki vererek gerçek potansiyelini göstermiş bir oyuncu.
Dünya Kupası yaz transfer dönemine yol açacak mı?
İleriye bakıldığında, özellikle Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla birlikte Tonali'nin Premier Lig'in en üst düzey takımlarına katılma ihtimali hâlâ oldukça yüksek. Riso, Tonali'nin değerinin dünya çapındaki İtalyan futbolcular arasında en yüksekler arasında olduğuna inanıyor. Dünya Kupası'nda göstereceği muhteşem bir performansın Manchester City veya Arsenal'e transferine yol açıp açmayacağı sorulduğunda Riso şakacı bir şekilde şöyle dedi: "Bilmiyorum (güler), ama bu çok muhtemel. Herkes Dünya Kupası'nı bekliyor... her şey Dünya Kupası'ndan sonra başlıyor."
