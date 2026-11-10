Göz kamaştırıcı bir kariyer özgeçmişi oluştururken ve Camp Nou'dan eski takım arkadaşı Pep Guardiola şu anda görevde değilken, Enrique dünyanın en iyi teknik direktörü hâline geldi mi? Bu soru, Parimatch Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski PSG orta saha oyuncusu Mulumbu'ya yöneltildiğinde, GOAL'a şu yanıtı verdi: “Evet, kesinlikle.

“Çünkü Kylian ayrılmadan hemen önce Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi yedek bırakıyordu ve herkes şaşırmıştı. Herkes şok olmuştu. Neler oluyor? Ne yapıyor? Takımı gerçek bir takım olmaya hazırlıyordu.

“Şu anda Barcelona'yla karşılaştı. Manchester City'yle karşılaştı. Geçen yıl [Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için] bütün İngiliz takımlarını yendi. Bu yüzden, normalde çok sayıda yıldızı ve çok sayıda iyi oyuncuyu bir araya getirmeye çalıştığımız Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvada, güçlü ve oyuncuları birbirleri için çalışan bir takımla kazanabileceğinizi gösterdiğini düşünüyorum.

“[Cesc] Fabregas'la bazı benzerlikler var çünkü o da Barcelona'da oynadı ve şimdi Como'yu çalıştırıyor. Onun da aynı şeyi yaptığını, oyunu geriden kurduğunu görebilirsiniz. Real Madrid'den gelen Nico Paz dışında gerçekten büyük bir yıldızı olmayan bir takım. Ama yeni futbolda, iyi formda olan ve hücuma çıkmak için oyunu geriden kuran bir takımın öne çıktığını görebilirsiniz.”