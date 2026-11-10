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Arsenal mi, Manchester United mı? PSG'nin mevcut teknik direktörü Luis Enrique, İngiltere'de yeni bir başlangıç yapmak isterse dünya futbolunun bir numaralı teknik direktörü için Premier League'deki ‘en uygun’ takım belirlendi
Manchester United bir kez daha teknik direktör değişikliğine hazırlanıyor
Manchester United, teknik direktörlük koltuğunda yeni bir değişikliğe hazırlanırken Michael Carrick'e çıkış kapısı gösteriliyor. Çeşitli haberlere göre daha önce Southampton, Tottenham ve Chelsea'de görev yapan ABD Milli Takımı'nın mevcut teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun Old Trafford'da görevi devralması planlanıyor.
Arjantinli teknik adam, PSG'de de görev yaptı ve Lionel Messi ile Kylian Mbappe ile çalıştı. Enrique, 2023'te Parc des Princes'te görevi ondan devraldı. Ligue 1 devini üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıyarak itibarını artırdı.
56 yaşındaki teknik adam ayrıca Barcelona'da önemli başarılara imza attı. Futbolculuk döneminde de La Liga devinin formasını giydi ve İspanya'yı 2020-21 UEFA Uluslar Ligi finaline taşıdı.
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Luis Enrique şu anda dünya futbolunun en iyi teknik direktörü mü?
Göz kamaştırıcı bir kariyer özgeçmişi oluştururken ve Camp Nou'dan eski takım arkadaşı Pep Guardiola şu anda görevde değilken, Enrique dünyanın en iyi teknik direktörü hâline geldi mi? Bu soru, Parimatch Online Casino ile iş birliği kapsamında konuşan eski PSG orta saha oyuncusu Mulumbu'ya yöneltildiğinde, GOAL'a şu yanıtı verdi: “Evet, kesinlikle.
“Çünkü Kylian ayrılmadan hemen önce Luis Enrique, Kylian Mbappe'yi yedek bırakıyordu ve herkes şaşırmıştı. Herkes şok olmuştu. Neler oluyor? Ne yapıyor? Takımı gerçek bir takım olmaya hazırlıyordu.
“Şu anda Barcelona'yla karşılaştı. Manchester City'yle karşılaştı. Geçen yıl [Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için] bütün İngiliz takımlarını yendi. Bu yüzden, normalde çok sayıda yıldızı ve çok sayıda iyi oyuncuyu bir araya getirmeye çalıştığımız Şampiyonlar Ligi gibi bir turnuvada, güçlü ve oyuncuları birbirleri için çalışan bir takımla kazanabileceğinizi gösterdiğini düşünüyorum.
“[Cesc] Fabregas'la bazı benzerlikler var çünkü o da Barcelona'da oynadı ve şimdi Como'yu çalıştırıyor. Onun da aynı şeyi yaptığını, oyunu geriden kurduğunu görebilirsiniz. Real Madrid'den gelen Nico Paz dışında gerçekten büyük bir yıldızı olmayan bir takım. Ama yeni futbolda, iyi formda olan ve hücuma çıkmak için oyunu geriden kuran bir takımın öne çıktığını görebilirsiniz.”
Luis Enrique Premier League'de teknik direktörlük yapacak mı, yaparsa hangi takımda?
Enrique şimdilik Fransız başkentinde teknik direktörlük becerilerini sergiliyor, ancak bir gün Manş Denizi'nin karşı yakasına geçmeyi düşünebilir mi? Böyle bir adım atarsa nereye gider? İspanyol teknik direktörün talip sıkıntısı çekmesi pek olası görünmüyor.
Enrique'yi Premier League'de çalışırken görüp göremeyeceği sorulan Mulumbu, şöyle dedi: “Evet, çünkü orada daha önce hiç teknik direktörlük yapmadı. Bu, onun için iyi bir meydan okuma olabilir.
“Bence ona en uygun takım Manchester United olur. Ama şu anda... PSG ile yeniden sözleşme imzaladı, dolayısıyla şimdilik bu zor. Yine de Manchester United büyük bir isim ve efsaneleri olan bir kulüp. Şu anda pek iyi durumda değiller ama kulübün adı hâlâ ağırlığını koruyor. Ayrıca finansal açıdan büyük bir güce sahipler. Bence orası ona uygun olur.”
- Getty
Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile yeni sözleşme imzaladı
United, Enrique'yi ‘Rüyalar Tiyatrosu’ olarak anılan stadına çekebilecek konumda olmayı çok isterdi ancak Enrique'nin Paris'teki sözleşmesi artık 2030 yazına kadar sürüyor. Yakın zamanda kimse onunla sözleşme imzalayamayacak.
Ancak Enrique yeniden boşta olduğunda Manchester United, bu kalibrede bir teknik direktör için yarışta daha güçlü bir konumda olabilir. Bunun için Pochettino gibi isimlerin Manchester'ın kırmızı yakasında eski parlak günlere dönülebileceğini kanıtlaması gerekiyor.
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