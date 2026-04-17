Arsenal, Max Dowman ve Ethan Nwaneri'nin ardından Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor

Kendi neslinin en yetenekli oyuncularından biri olarak görülen Monga, bir süredir Arsenal’in radarında. Bu yaz yürürlüğe girecek olan Leicester ile profesyonel sözleşme şartlarında anlaşmış olmasına rağmen, geleceği henüz netleşmiş değil. Anlaşma, bu genç İngiliz yıldızın kulüpte kalmasını garanti etmiyor ve Gunners’ın uzun süredir devam eden ilgisini resmileştirmesi durumunda olası bir transferin önünü açık bırakıyor.

Dokuz yaşında Leicester'a katılan akademi mezunu Monga, her iki kanatta da rahatça oynayabilen ve "10 numara" rolünde yaratıcı bir merkez olarak görev alabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu haline geldi. Patlayıcı hızı ve teknik becerileriyle tanınan genç oyuncu, bu sezon şimdiden dokuz kez ilk 11'de yer aldı. Foxes'ın son üç maçında da yedek kulübesinden oyuna girerek istikrarlı bir etki yaratan oyuncu, A takım için önemini bir kez daha kanıtladı.