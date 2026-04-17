AFP
Çeviri:
Arsenal, Max Dowman ve Ethan Nwaneri'nin ardından Premier Lig tarihinin en genç üçüncü oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor
Arsenal, rakip kulüpleri geride bırakmak amacıyla Leicester City’nin parlayan genç yıldızı Jeremy Monga için en önde yer almaya çalışıyor. 16 yaşındaki oyuncunun değeri, geçen sezonun son dönemlerinde Foxes’ın A takım kadrosuna etkileyici bir şekilde entegre olmasının ardından hızla yükseldi.
Monga, Nisan 2025'te Newcastle United'a karşı oyuna sonradan girerek Premier League'in en genç ikinci oyuncusu olarak (Arsenal'den Ethan Nwaneri'nin ardından) rekorlar kitabına adını yazdırdı. O zamandan beri Arsenal'in yıldızı Max Dowman'ın ortaya çıkmasıyla bu şöhretli listede üçüncü sıraya gerilese de, iki genç oyuncu İngiltere genç milli takımında takım arkadaşı olarak yakın bir bağ kurdu.
- Getty Images Sport
King Power Stadyumu'nun yükselen yıldızı
Kendi neslinin en yetenekli oyuncularından biri olarak görülen Monga, bir süredir Arsenal’in radarında. Bu yaz yürürlüğe girecek olan Leicester ile profesyonel sözleşme şartlarında anlaşmış olmasına rağmen, geleceği henüz netleşmiş değil. Anlaşma, bu genç İngiliz yıldızın kulüpte kalmasını garanti etmiyor ve Gunners’ın uzun süredir devam eden ilgisini resmileştirmesi durumunda olası bir transferin önünü açık bırakıyor.
Dokuz yaşında Leicester'a katılan akademi mezunu Monga, her iki kanatta da rahatça oynayabilen ve "10 numara" rolünde yaratıcı bir merkez olarak görev alabilen çok yönlü bir hücum oyuncusu haline geldi. Patlayıcı hızı ve teknik becerileriyle tanınan genç oyuncu, bu sezon şimdiden dokuz kez ilk 11'de yer aldı. Foxes'ın son üç maçında da yedek kulübesinden oyuna girerek istikrarlı bir etki yaratan oyuncu, A takım için önemini bir kez daha kanıtladı.
Kuzey Londralılar işe alım stratejisini değiştiriyor
Son transfer dönemlerinde Arsenal’in transfer uzmanları, dünyanın dört bir yanından seçkin genç yetenekleri stratejik bir şekilde kadroya katma yönünde bir dönüş yaptı. Bu değişim, kulübün kendi altyapısının son zamanlarda üst düzey yetenekler yetiştirmekte zorlandığına dair artan bir iç konsensüsten kaynaklanıyor. Bu proaktif yaklaşım, sezon ortasında Independiente del Valle’den Ekvadorlu ikizler Edwin ve Holger Quintero’nun transferiyle öne çıktı ve Güney Amerika’daki potansiyele yapılan önemli bir yatırımı işaret etti.
Gunners'ın genç oyuncu transfer çalışmaları İrlanda'ya da uzanıyor; Shamrock Rovers'ın 17 yaşındaki oyuncusu Victor Ozhianvuna'nın gelecek yıl takıma katılması için bir anlaşma imzalandı. Yurtiçinde ise Arsenal, Londra'daki rakipleri West Ham ve Charlton'dan Kyran Thompson ve Mishel Nduka'yı kadrosuna katarak gücünü artırdı. Kulübün scouting ağı da Birleşik Krallık genelinde yoğun bir şekilde çalıştı ve Linfield'dan Kuzey İrlandalı genç yetenek Ceadach O’Neill ile St Johnstone'dan İskoç yıldız adayı Callan Hamill'i kadrosuna kattı.
- Getty Images Sport
Leicester'ın en değerli oyuncusunu elinde tutma mücadelesi
Leicester, Championship'te kalıp kalmamasına bakılmaksızın, A takımında yaz aylarında köklü değişikliklere hazırlanıyor. Bu belirsizlik ortamında kulüp, geleceğini akademi mezunlarından oluşan bir çekirdek kadro etrafında şekillendirmeyi hedefliyor; Monga ise yeniden yapılanma projesinin tartışmasız "en değerli parçası" olarak görülüyor.