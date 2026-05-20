Arsenal, Manchester United ve Barcelona’nın AC Milan’ın yıldız oyuncusu Rafael Leao’yu transfer etme teklifini reddetmesi, oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı

Arsenal, Manchester United ve Barcelona'nın onu transfer etme fırsatını kaçırmasının ardından Leao zorlu bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Sportitalia'nın haberlerine göre, AC Milan ve oyuncunun menajerleri, 26 yaşındaki forveti uzun süredir ilgilenen birkaç kulübe aktif olarak pazarladılar, ancak soğuk bir karşılama ile karşılaştılar.

Leao, 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avroya transfer olmuş ve kulüp için verimli bir gol ve asist kaynağı olduğunu kanıtlamış olsa da, yurt dışından gelen ilgi son zamanlarda azaldı. Daha önce onu takip eden üç dev kulüpten hiçbiri, onu San Siro'dan koparmak için gereken mali kaynakları ayırmaya hazır hissetmedi ve bu da kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Milan'ı zor durumda bıraktı.