Arsenal, Manchester United ve Barcelona’nın AC Milan’ın yıldız oyuncusu Rafael Leao’yu transfer etme teklifini reddetmesi, oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı
Avrupa'nın seçkinleri sırtlarını dönüyor
Arsenal, Manchester United ve Barcelona'nın onu transfer etme fırsatını kaçırmasının ardından Leao zorlu bir yaz dönemi ile karşı karşıya. Sportitalia'nın haberlerine göre, AC Milan ve oyuncunun menajerleri, 26 yaşındaki forveti uzun süredir ilgilenen birkaç kulübe aktif olarak pazarladılar, ancak soğuk bir karşılama ile karşılaştılar.
Leao, 2019 yılında Lille'den 49,5 milyon avroya transfer olmuş ve kulüp için verimli bir gol ve asist kaynağı olduğunu kanıtlamış olsa da, yurt dışından gelen ilgi son zamanlarda azaldı. Daha önce onu takip eden üç dev kulüpten hiçbiri, onu San Siro'dan koparmak için gereken mali kaynakları ayırmaya hazır hissetmedi ve bu da kadrosunu yeniden şekillendirmek isteyen Milan'ı zor durumda bıraktı.
Milan değerlemeyi düşürmek zorunda kaldı
Portekizli milli oyuncunun mevcut sözleşmesinde 120 milyon avroluk devasa bir serbest kalma bedeli bulunsa da, İtalyan kulübünün transferi kolaylaştırmak için 80 milyon avroya yakın bir indirimli rakamı kabul etmeye hazır olduğu bildiriliyor. Sözleşmesi 2028’de sona eriyor ve ufukta bir uzatma görünmüyor; bu nedenle Milan, yaklaşan transfer dönemini büyük bir transfer ücreti elde etmek için son fırsat olarak görüyor.
Bu istek, teknik direktör Max Allegri'nin 3-5-2 sisteminde kanat oyuncusunu santrfor olarak oynatması nedeniyle Leao'nun son dönemde yaşadığı zorluklardan kaynaklanıyor. Leao, bu sezon 30 resmi maçta 10 gol attı ancak 1 Mart'tan bu yana Serie A'da gol atamadı ve bu durum, genel etkisini gözle görülür şekilde sınırladı.
Artan hayal kırıklıkları ve taraftarların tekrarlanan tepkileri
San Siro'nun sabrı gerçekten tükendi; Leao, taraftarların tekrar tekrar tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Taktiksel uyumsuzluk, giderek artan bir hayal kırıklığına yol açtı ve 5 Mayıs'ta Atalanta karşısında sergilediği felaket performansla doruğa ulaştı; bu maçta basit bir gol fırsatını kaçıran oyuncu, yoğun bir yuhalama yağmuruna tutuldu. Birçokları için, o acı 3-2'lik yenilgi, geri dönüşü olmayan bir nokta gibi geldi. Ancak bu, münferit bir olay değildi.
Bir ay önce Udinese'ye karşı 3-0 yenildikleri maçta da benzer yuhalamalarla karşılaştı ve 26 Nisan'da Juventus ile 0-0 berabere kaldıkları maçın 80. dakikasında Christopher Nkunku ile değiştirildiğinde taraftarlar tarafından yüksek sesle yuhalandı. 27. yaş gününe yaklaşan forvet, artık bir gelecek vaat eden oyuncu olarak değil, hızla düşen piyasa değerini haklı çıkarmak için mücadele eden bitmiş bir ürün olarak görülüyor.
Leao için bundan sonra ne olacak?
Milan, şu anda 70 puanla Serie A'da üçüncü sırada yer alıyor ve dördüncü sıradaki Roma ile aynı puana sahip; Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkını garantilemek için San Siro'da Cagliari ile oynayacağı son maçı kazanmak zorunda.
Bunun ötesinde, kulüp, yaklaşan Dünya Kupası'nda göstereceği olağanüstü bir performansın ilgiyi yeniden canlandıracağını ve potansiyel olarak Premier Lig veya La Liga'dan bir talipliyi yeniden müzakere masasına çekebileceğini umuyor.