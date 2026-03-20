Arsenal-Manchester City maçını nereden izleyebilirim: TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler

Bu hafta sonu sadece lig maçları yok. İngiltere'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak Carabao Cup finali, 22 Mart Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Gunners, Bayer Leverkusen'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselirken, Guardiola'nın takımı ise Real Madrid'e karşı Avrupa'da aldığı iki mağlubiyetin ardından telafi arayışında. Bu mağlubiyetler, Citizens'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olmuştu.



