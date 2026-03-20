Goal.com
Canlı
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bukayo Saka Arsenal Erling Haaland Man City
Francesco Guerrieri

Çeviri:

Arsenal-Manchester City maçını nereden izleyebilirim: TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler

Arsenal-Manchester City Carabao Cup finaliyle ilgili tüm bilgiler: ilk onbirler ve maçı nasıl izleyebileceğiniz

Bu hafta sonu sadece lig maçları yok. İngiltere'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak Carabao Cup finali, 22 Mart Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Gunners, Bayer Leverkusen'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselirken, Guardiola'nın takımı ise Real Madrid'e karşı Avrupa'da aldığı iki mağlubiyetin ardından telafi arayışında. Bu mağlubiyetler, Citizens'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olmuştu.


  • ARSENAL-MANCHESTER CITY: TV KANALI VE CANLI YAYIN

    Maç: Arsenal - Manchester City


    Tarih: 22 Mart 2026 Pazar


    Saat: 17.30


    Canlı yayın: -


    Canlı yayın: Cronache di Spogliatoio YouTube kanalı


    • Reklam

  • ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇININ MUHTEMEL KADROLARI

    ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Teknik Direktör: Arteta.


    MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Teknik direktör: Guardiola.

  • SPIKER VE İKİNCİ SES

    Arsenal-Manchester City maçının anlatımı Marco Cattaneo tarafından yapılacak; ikinci yorumcu ise eski orta saha oyuncusu Gaetano D'Agostino olacak.

Lig Kupası
Arsenal crest
Arsenal
ARS
M.City crest
M.City
MCI