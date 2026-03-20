Bu hafta sonu sadece lig maçları yok. İngiltere'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak Carabao Cup finali, 22 Mart Pazar günü saat 17.30'da başlayacak. Gunners, Bayer Leverkusen'i eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselirken, Guardiola'nın takımı ise Real Madrid'e karşı Avrupa'da aldığı iki mağlubiyetin ardından telafi arayışında. Bu mağlubiyetler, Citizens'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesine neden olmuştu.
Arsenal-Manchester City maçını nereden izleyebilirim: TV kanalı, canlı yayın, ilk 11'ler
ARSENAL-MANCHESTER CITY: TV KANALI VE CANLI YAYIN
Maç: Arsenal - Manchester City
Tarih: 22 Mart 2026 Pazar
Saat: 17.30
Canlı yayın: Cronache di Spogliatoio YouTube kanalı
ARSENAL-MANCHESTER CITY MAÇININ MUHTEMEL KADROLARI
ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Magalhães, Hincapié; Rice, Zubimendi; Saka, Eze, Trossard; Gyokeres. Teknik Direktör: Arteta.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Khusanov, Ait Nouri; Bernardo Silva, Rodri; Foden, Cherki, Semenyo; Haaland. Teknik direktör: Guardiola.
SPIKER VE İKİNCİ SES
Arsenal-Manchester City maçının anlatımı Marco Cattaneo tarafından yapılacak; ikinci yorumcu ise eski orta saha oyuncusu Gaetano D'Agostino olacak.
