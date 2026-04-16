Arsenal, Manchester City ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesinden önce Noni Madueke'nin sakatlığından kurtulmasıyla moral kazandı

The Sun'ın haberine göre Arsenal, Madueke'nin Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City maçı için sahaya çıkabileceğinden umutlu. 24 yaşındaki oyuncu, Çarşamba gecesi Sporting ile 0-0 berabere kaldıkları maçın 60. dakikasından hemen sonra sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sonuç, takımın Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesini sağlasa da, Mikel Arteta'yı kanat oyuncusunun durumuyla ilgili endişelendirdi.

İngiltere milli takım oyuncusu, Sporting'in forveti Pedro Goncalves'in müdahalesinin ardından ciddi bir rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu ve özellikle sağ dizindeki sakatlıkla mücadele ediyordu. Sahada tedavi gördükten sonra, sonunda genç oyuncu Max Dowman ile değiştirildi ve bu durum, sezonun en kritik döneminde bir süre sahalardan uzak kalabileceği endişesine yol açtı.



