Arsenal, Manchester City ile oynayacağı şampiyonluk mücadelesinden önce Noni Madueke'nin sakatlığından kurtulmasıyla moral kazandı
Şampiyonlar Ligi'ndeki endişenin ardından gelen olumlu haber
The Sun'ın haberine göre Arsenal, Madueke'nin Pazar günü Etihad Stadyumu'nda oynanacak Manchester City maçı için sahaya çıkabileceğinden umutlu. 24 yaşındaki oyuncu, Çarşamba gecesi Sporting ile 0-0 berabere kaldıkları maçın 60. dakikasından hemen sonra sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Bu sonuç, takımın Şampiyonlar Ligi yarı finallerine yükselmesini sağlasa da, Mikel Arteta'yı kanat oyuncusunun durumuyla ilgili endişelendirdi.
İngiltere milli takım oyuncusu, Sporting'in forveti Pedro Goncalves'in müdahalesinin ardından ciddi bir rahatsızlık yaşıyor gibi görünüyordu ve özellikle sağ dizindeki sakatlıkla mücadele ediyordu. Sahada tedavi gördükten sonra, sonunda genç oyuncu Max Dowman ile değiştirildi ve bu durum, sezonun en kritik döneminde bir süre sahalardan uzak kalabileceği endişesine yol açtı.
Erken teşhis Arteta'ya rahat bir nefes aldırdı
Madueke’nin önümüzdeki günlerde Arsenal’in sağlık ekibi tarafından daha ayrıntılı bir şekilde muayene edilmesi beklenirken, ilk teşhis Kuzey Londra kulübüne büyük bir rahatlama sağladı. Oyuncunun ciddi bir yapısal sakatlıktan kurtulduğu ve bunun yerine genellikle çok daha kısa bir iyileşme süresi gerektiren kas gerginliği sorunu yaşadığı belirtiliyor.
Madueke'nin bu sezon boyunca diz sorunları yaşadığı göz önüne alındığında, bu haber özellikle sevindirici. Oyuncu, geçen ay İngiltere milli takımıyla Uruguay'la 1-1 berabere kaldıkları maçta sol dizinden sakatlanmıştı. Bu olayın ardından Wembley'den koruyucu bir dizlik takarak ayrılmış, ancak kısa süre sonra sahalara geri dönmüştü.
Etihad karşılaşmasının önemi
Arsenal, 11 yıldır galibiyet alamadığı Etihad Stadyumu'ndaki galibiyetsiz serisini sonlandırmak isterken, Arteta Madueke'nin sahada olmasını her ne pahasına olursa olsun isteyecektir. Pazar günkü maç, şu anda Gunners'ın hemen arkasında yer alan City ile Premier Lig şampiyonluk yarışında devasa bir engel teşkil ediyor. Pep Guardiola'nın takımı galibiyeti elde ederse, bir maç eksiği varken zirvedeki farkı sadece üç puana indirecek.
Geniş saha seçeneklerinin mevcut olması, özellikle Bukayo Saka'nın Aşil tendonu sorunuyla mücadele etmeye devam etmesi nedeniyle teknik ekip için büyük bir endişe kaynağı. Saka'nın Citizens karşısındaki maça çıkıp çıkmayacağı hala belirsizliğini korurken, Madueke'nin sağ kanatta yer alması Arsenal'in taktiksel planı için daha da hayati hale geliyor.
Savunmada takviye bekleniyor
Forvet hattı hâlâ endişe kaynağı olsa da, Arsenal savunmadaki yıldız oyuncularının kadroya dönme ihtimalinden daha umutlu. Hem Jurrien Timber hem de Riccardo Calafiori iyileşme süreçleri için yoğun bir şekilde çalışıyor ve Çarşamba gecesi Emirates Stadyumu'ndaki tribünlerde takım arkadaşlarını desteklerken görüldüler.
Bu iki oyuncunun geri dönüşü, kalıcı bir diz sorunu nedeniyle şu anda kaptan Martin Odegaard'dan yoksun olan takıma büyük bir moral verecektir. Arteta, birçok kişinin şampiyonluğu belirleyecek karşılaşma olarak nitelendirdiği Manchester deplasmanına hangi yıldız oyuncularının sağlık ekibi tarafından uçakla gitmeye uygun görüleceğini görmek için önümüzdeki 48 saat boyunca gergin bir bekleyişe girecek.