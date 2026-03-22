Kepa Havertz Rice Arsenal GFXGOAL

Arsenal-Man City maçı oyuncu değerlendirmeleri: Kepa Arrizabalaga için bir başka Carabao Kupası kabusu! Gunners'ın kalecisi pahalıya mal olan bir hata yaparken, Kai Havertz final yenilgisinde beklentileri karşılayamadı

Arsenal'in kupa kazanma konusundaki altı yıllık bekleyişi, Pazar günü Carabao Kupası finalinde Manchester City'ye 2-0 yenildikten sonra en az birkaç ay daha sürecek. Gunners'ın eşi benzeri görülmemiş bir dörtlü kupayı kazanacağı tahmin ediliyordu, ancak bu sezon ilk kupa kazanma girişimlerinde başarısız oldular; Mikel Arteta, akıl hocası Pep Guardiola'ya yenildi.

Arsenal, maçın ilk yedi dakikasında öne geçmeye çok yaklaştı ancak City kalecisi James Trafford, Bukayo Saka’nın iki yakın mesafeli şutunu ve Kai Havertz’in bir şutunu kurtararak birkaç saniye içinde üç kez golü engelledi.

Gunners ilk yarının büyük bir bölümünde üstün oynadı, ancak ikinci yarıda City'nin uzun süreli baskısına karşı koyamayınca geriye düştü. Rayan Cherki, taç çizgisine kadar ilerledi ve Kepa Arrizabalaga'nın üzerinden bir orta yaptı. Kepa topu elinden kaçırdı ve Nico O'Reilly, Martin Zubimendi'nin önüne geçerek topu ağlara gönderdi.

Birkaç dakika sonra O'Reilly, topu bir kez daha Arsenal ağlarına gönderdi. Bu sefer Matheus Nunes kanattan ilerleyip ortaladı ve City'nin sol beki, William Saliba ile Saka'nın arasına girerek kafayla golü attı.

Arsenal, morali bozulmuş olsa da geri dönüş yapmaya çalıştı. Riccardo Calafiori, Declan Rice'ın içeriye doğru gelen serbest vuruşunun ardından Trafford'dan bir kurtarış kopardı ve ardından direğin yanından geçen bir yarım voley vurdu, ancak City, maçın sonuna kadar rakibinin tüm direncini kırmayı başardı.

Maçın sonlarında Noni Madueke'nin derin ortasını Gabriel Jesus kafayla üst direğe çarptırdı, ancak City kupayı evine götürürken Arsenal'in golle en yakın olduğu an da bu oldu.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Kepa Arrizabalaga (2/10):

    Arteta, önceki her maçta Kepa'yı ilk 11'de oynatmış olduğu için bu maçta da onu tercih etti, ancak bu karar Arsenal'in başına bela oldu. Savunmanın üstünden gelen uzun pasın yönünü yanlış değerlendirip Jeremy Doku'yu ceza sahası dışında geriye çekerek sarı kart gördü, ardından da O'Reilly'ye ilk golü adeta altın tepside sundu.

    Ben White (5/10):

    Timber'in formunun yüksek olması nedeniyle bu sezon Arsenal'de nadiren ilk 11'de yer aldı, ancak Hollandalı oyuncunun sakatlığı nedeniyle forma şansı buldu. İlk yarıda Doku'yu iyi kontrol etti, ancak ikinci yarıda Belçikalı oyuncunun pasını geçemedi. Maçın sonlarında Jesus ile değiştirildi.

    William Saliba (6/10):

    Haaland'ı oyundan mükemmel bir şekilde uzaklaştırdı, ancak bu durum sonunda O'Reilly gibi diğer tehditlerin fark edilmeden Arsenal ceza sahasına akın etmesine yol açtı.

    Gabriel Magalhaes (6/10):

    Eski düşmanı Haaland ile rugby mücadelelerine girmeyi sevdi, ancak bu ikili mücadeleler dışında oldukça sıradan bir performans sergiledi.

    Piero Hincapie (5/10):

    İki ayağını da kullanan Semenyo'ya nasıl müdahale edeceğini bilemedi ve O'Reilly'nin gollerine yol açan iki ortayı durdurmak için ortada yoktu. Calafiori ile değiştirildi.

    Orta saha

    Declan Rice (5/10):

    Maça biraz hareketlilik katmak için sert müdahalelerde bulundu. Duran toplarda tehlike yarattı, ancak İngiltere'li orta saha oyuncusu için en iyi performansı bu kadar oldu.

    Martin Zubimendi (5/10):

    İngiliz futbolundaki ilk kupa finalinde kaybolmuş gibiydi, özellikle City'nin skoru açtığı pozisyonda O'Reilly'yi kaçırdı.

    Kai Havertz (4/10):

    Madueke ile değiştirilene kadar maça çok az katkı sağladı.

    Saldırı

    Bukayo Saka (5/10):

    City, maçın başlarında Saka'ya bir dizi sert müdahaleyle baskı uyguladıktan sonra ona çift adam markajı uyguladı ve kanat oyuncusunun etkili olmasını zorlaştırdı. Madueke oyuna girdikten sonra 10 numara pozisyonuna geçti.

    Viktor Gyokeres (4/10):

    İlk yarıda Khusanov'a geçişlerde bazı sorunlar yaşattı, ancak bunun dışında oyuna pek dahil olamadı.

    Leandro Trossard (4/10):

    Nunes tarafından kolayca kontrol altına alındı ve sonunda Martinelli ile değiştirildi.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Noni Madueke (6/10):

    En azından oyuna girdiğinde, ilk 11'in yapamadığı şekilde City'nin savunma hattına hücum etmeye çalıştı.

    Riccardo Calafiori (6/10):

    Benzer şekilde, derinlerden son üçte bir alana yaptığı koşularla City'ye bazı baş ağrıları yaşattı.

    Gabriel Martinelli (5/10):

    Sadece son 10 dakikada sahaya çıktı, bu da son sezonlarda City'ye karşı gösterdiği etkileyici performans göz önüne alındığında garip bir ihmal gibi göründü.

    Gabriel Jesus (5/10):

    Maçın sonlarında oyuna girmesine rağmen eski kulübünü alt edemedi.

    Mikel Arteta (4/10):

    Arsenal, üstünlük kurduğu anlarda çok pasif ya da yeterince acımasız değildi; Arteta ise geriye düşülmesine çok geç tepki gösterdi. Bir kupa daha kaçtı.

