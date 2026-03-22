Arsenal, maçın ilk yedi dakikasında öne geçmeye çok yaklaştı ancak City kalecisi James Trafford, Bukayo Saka’nın iki yakın mesafeli şutunu ve Kai Havertz’in bir şutunu kurtararak birkaç saniye içinde üç kez golü engelledi.

Gunners ilk yarının büyük bir bölümünde üstün oynadı, ancak ikinci yarıda City'nin uzun süreli baskısına karşı koyamayınca geriye düştü. Rayan Cherki, taç çizgisine kadar ilerledi ve Kepa Arrizabalaga'nın üzerinden bir orta yaptı. Kepa topu elinden kaçırdı ve Nico O'Reilly, Martin Zubimendi'nin önüne geçerek topu ağlara gönderdi.

Birkaç dakika sonra O'Reilly, topu bir kez daha Arsenal ağlarına gönderdi. Bu sefer Matheus Nunes kanattan ilerleyip ortaladı ve City'nin sol beki, William Saliba ile Saka'nın arasına girerek kafayla golü attı.

Arsenal, morali bozulmuş olsa da geri dönüş yapmaya çalıştı. Riccardo Calafiori, Declan Rice'ın içeriye doğru gelen serbest vuruşunun ardından Trafford'dan bir kurtarış kopardı ve ardından direğin yanından geçen bir yarım voley vurdu, ancak City, maçın sonuna kadar rakibinin tüm direncini kırmayı başardı.

Maçın sonlarında Noni Madueke'nin derin ortasını Gabriel Jesus kafayla üst direğe çarptırdı, ancak City kupayı evine götürürken Arsenal'in golle en yakın olduğu an da bu oldu.

GOAL, Wembley Stadyumu'ndaki Arsenal oyuncularını değerlendiriyor...